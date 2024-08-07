УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч сборной за выкрики «Гибралтар – испанский»

УЕФА наказал Родри и Альваро Морату за кричалку про Гибралтар.

Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 футболисты сборной скандировали: «Гибралтар – испанский».

УЕФА принял решение дисквалифицировать и на один матч сборной за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».

5 сентября сборная Испании сыграет с командой Сербии в Лиге наций.

«Гибралтар испанский!» – орали Ямаль и Родри после финала Евро. О чем это они?