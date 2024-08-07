УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч сборной за выкрики «Гибралтар – испанский»

Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Испании по футболу Альваро Мората Политика Родри Футбол

УЕФА наказал Родри и Альваро Морату за кричалку про Гибралтар.

Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 футболисты сборной Испании скандировали: «Гибралтар – испанский».

УЕФА принял решение дисквалифицировать Родри и Морату на один матч сборной за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».

5 сентября сборная Испании сыграет с командой Сербии в Лиге наций. 

«Гибралтар испанский!» – орали Ямаль и Родри после финала Евро. О чем это они?

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45 комментариев
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«за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера»

лицемерная, корумпированная контора с двойными стандартами
+81
-7
+74
УЕФА дисквалифицировал Вячеслава Бутусова за выкрики "Гибралтар - Лабрадор!"
+62
-2
+60
Ответ Николай Бойко
Так вроде Ямаль тоже орал, почему его не дисквалифицировали?
Он же наполовину марокканец, наполовину ганец. К такому вопросов сейчас не может быть
+48
-3
+45
Так вроде Ямаль тоже орал, почему его не дисквалифицировали?
+20
-1
+19
Ответ Усатая Козляра
«за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» лицемерная, корумпированная контора с двойными стандартами
Согласен, почему не дадут дисквал аргентине?
+20
-9
+11
вспоминаю 2018 год и матч Россия-Хорватия, после которого белобрысый хорват что-то орал про Россию и малороссов. И никого не наказали.
+15
-4
+11
Двойные стандарты от УЕФА.
+10
-1
+9
Ответ Kanye East_1116222356
Согласен, почему не дадут дисквал аргентине?
Было бы странно, если европейская организация дисквалифицировала Аргентину
+8
0
+8
Украинских футбольных руководителей почему не дисквалифицировали тогда? Или это опять другое
+7
-2
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Чем эти двое думали?Какое отношение Гибралтар имеет к финалу Евро, если они даже в основную часть никогда не попадали 🤣🤣🤣🤣
К евро не имеет, имеет отношение к Испании и Великобритании. Там давний территориальный спор
+4
0
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Там же ещё Геракл столбы ставил, верните столбы грекам. Или за какую сборную Геракл выступал, надо разобраться, тем и отдать.
+3
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Надо было кричать: Гибралтар наш ))
+3
0
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Пусть Родри в манчестере об этом расскажет
+2
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Родри:
- Чей Гибралтар?
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0
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Лабрадор не троньте ироды
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0
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Испания-мавританская.
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Ответ Caterina
А кто кричал Мбаппе мертв?
Бегемотик и кричал.)))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Чем эти двое думали?Какое отношение Гибралтар имеет к финалу Евро, если они даже в основную часть никогда не попадали 🤣🤣🤣🤣
Они ж с Англией играли. Ну ало
Вот матч Колумбия-Аргентина явно никакого отношения к Франции не имел.
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-2
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Ответ Buzya
Комментарий скрыт
Он не того цвета кожи, чтобы дисквалифицировать
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Ответ Buzya
Комментарий скрыт
Ты мне скажи честно, ты понял, что то, что я написал - сарказм?
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+1
Ответ a2wai
А чего Ямаля не наказали, он ведь тоже это орал))
Он темный
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Ответ Усатая Козляра
«за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» лицемерная, корумпированная контора с двойными стандартами
>лицемерная, коррумпированная контора с двойными стандартами
Вы только сейчас поняли?
+3
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А чего Ямаля не наказали, он ведь тоже это орал))
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За правду ребята пострадали.
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могли бы на матче с Сербией в качестве извинения кричать Косово-Сербия!
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а чей Гибралтар в итоге ?
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р. ш. ш ш ш ш шшшшшшш
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Интересно какое это отношение имело к футболу? Можно подумать победив Англию, они назад отвоевали Гибралтар
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Они просто слова песни перепутали, а вы так сразу.
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Ответ Валера, уходи!!!
подумаешь проблемы у людей с географией были в школе... сразу наказывать...
Дак Гибралтар и вправду больше испанский чем британский.
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