УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч сборной за выкрики «Гибралтар – испанский»
УЕФА наказал Родри и Альваро Морату за кричалку про Гибралтар.
Напомним, во время празднования победы на Евро-2024 футболисты сборной Испании скандировали: «Гибралтар – испанский».
УЕФА принял решение дисквалифицировать Родри и Морату на один матч сборной за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».
5 сентября сборная Испании сыграет с командой Сербии в Лиге наций.
«Гибралтар испанский!» – орали Ямаль и Родри после финала Евро. О чем это они?
лицемерная, корумпированная контора с двойными стандартами
- Чей Гибралтар?
Вот матч Колумбия-Аргентина явно никакого отношения к Франции не имел.
Вы только сейчас поняли?