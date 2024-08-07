Мэр Парижа: «Нет ни одного спортсмена, который заболел или снялся с соревнований из-за купания в Сене. Это фэйк»
Мэр Парижа заявила, что ни один спортсмен на ОИ не заболел из-за заплыва в Сене.
8 и 9 августа на реке запланированы соревнования по плаванию на открытой воде. Ранее на Сене прошли заплывы в триатлоне.
«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене, или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фэйк, это уже было опровергнуто. И национальные олимпийские комитеты уже установили правду», – сказала Анн Идальго в эфире телеканала BFMTV.
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Ну да.
"Ты сказал - я поверил. Ты повторил - я засомневался. Ты стал настаивать, и я понял, что ты лжёшь".