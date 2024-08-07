Мэр Парижа: «Нет ни одного спортсмена, который заболел или снялся с соревнований из-за купания в Сене. Это фэйк»

Теги Олимпиада-2024 Здоровье Анн Идальго река Сена Триатлон

Мэр Парижа заявила, что ни один спортсмен на ОИ не заболел из-за заплыва в Сене.

8 и 9 августа на реке запланированы соревнования по плаванию на открытой воде. Ранее на Сене прошли заплывы в триатлоне.

«Нет ни одного спортсмена, который заболел из-за купания в Сене, или который бы снялся с соревнований, потому что поплавал в Сене, это фэйк, это уже было опровергнуто. И национальные олимпийские комитеты уже установили правду», – сказала Анн Идальго в эфире телеканала BFMTV.

Оргкомитет Игр-2024 о триатлонистке, госпитализированной после заплыва в Сене: «НОК Бельгии заявил, что это не связано с соревнованиями»

«А вы знали, что один из заболевших даже не плавал в Сене?» Триатлеты прощаются с грязной рекой

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33 комментария
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"А четыре руки и восемь глаз у спортсменов- это даже лучше, чем было!" - добавил мэр Парижа
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Новозеландские происки Кремля
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Понятно, значит бельгийцы всё напиз......ли.
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Фотографии спортсменов, которым стало плохо, попадание в больницы и т.д. - всё фейк.
Ну да.
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Ответ Lexx2
вот гады! А я поверил
да, бельгийцы назвездели по соседски, а мы повелись.
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Ответ Максон121
Новозеландские происки Кремля
У нас длинные руки (с)
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Ответ bel01
Фотографии спортсменов, которым стало плохо, попадание в больницы и т.д. - всё фейк. Ну да.
це москальская пропаганда, инфа 100%!
+9
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+7
Ответ Иван Шуткин
А блевали в прямом эфире, наверно от усталости)
Блюменфельт блевал в Токио тоже из-за грязной Сены? Это ты на диване блюешь от пива из пятерочки, а спортсмены очень даже блюют от нагрузок на грани
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Ответ Ллб
И вообще , добавил мэр, в честь одного усатого российского тренера, обладателя кубка УЕФА, плывущего на шлюпке по нашей реке, даже фильм известный сняли и книгу написали
Трое в лодке, не считая Газзаева?
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+4
Это мне теперь извиняться за всякие язвительные комментарии про Сену?
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Ответ Otto Kretschmer
Понятно, значит бельгийцы всё напиз......ли.
вот гады! А я поверил
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Ответ Николай Бойко
"А четыре руки и восемь глаз у спортсменов- это даже лучше, чем было!" - добавил мэр Парижа
И вообще , добавил мэр, в честь одного усатого российского тренера, обладателя кубка УЕФА, плывущего на шлюпке по нашей реке, даже фильм известный сняли и книгу написали
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Ответ Иван Шуткин
А блевали в прямом эфире, наверно от усталости)
Причем здесь это? Она сказала, что никто не блевал? Она сказала, что никто не заболел и не снялся с соревнований...
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Ответ bel01
Фотографии спортсменов, которым стало плохо, попадание в больницы и т.д. - всё фейк. Ну да.
единственную фотку, что я видел, где кто то блевал, это было на финише. Ничего себе, после триатлона кто-то проблевался. Такое буквально после каждого старта есть
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Зато не фейк - это общевойсковая операция одного квазигосударства на территории другого государства во время Олимпиады. Даже интересно (нет), последуют ли какие-то санкции за это?
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Ответ Otto Kretschmer
Понятно, значит бельгийцы всё напиз......ли.
Вообще это частенько бывает у Триатлонистов, они постоянно в городских, грязных реках плавают
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По крайне мере, что она заболела после купания это точно был Фэйк, который через час вбросили
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Причина тряски? Если бы мэрша и прочие не били себя в грудь насчёт кристальной чистоты, претензий было бы куда меньше.

"Ты сказал - я поверил. Ты повторил - я засомневался. Ты стал настаивать, и я понял, что ты лжёшь".
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король ещё не захотел в ней искупаться, чтобы вернуть молодость?)
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...сказала Аннушка, заглатывая антибиотики.
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Пол МакКрейн не даст соврать
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А блевали в прямом эфире, наверно от усталости)
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Твердо и четко!
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Ответ Ибрагимкович
Трое в лодке, не считая Газзаева?
Можно и так ,но лучше " Собака на сене")
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Ну интересное кино! А кому лучше знать - честнейшим и всеведущим Кисилеву унд Скабеевой или какому-то жалкому мэру провинциального Парижа?
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Ответ Сергей Aficionado
Такой же фейк, как и с гендером боксерши из Алжира. Кто-то оч сильно завидует мировому спорт.празднику в Париже. Не представляю, кто бы это мог быть, из отстраненных сборных?
Тот человек даже фамилию сменил на Крем...в))
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Ответ Виктор Ш.
Зато не фейк - это общевойсковая операция одного квазигосударства на территории другого государства во время Олимпиады. Даже интересно (нет), последуют ли какие-то санкции за это?
Да! В попу Израиль.
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