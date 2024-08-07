Илья Ковальчук: «Не могу сказать, что завершил карьеру, и не могу сказать, что не завершил. Сейчас лето, провожу время с семьей, но тренируюсь каждый день»

Илья Ковальчук пока не решил, продолжит ли выступать в новом сезоне КХЛ.

В минувшем сезоне форвард провел 20 матчей за « » в Фонбет чемпионате и набрал 8 (4+4) очков. В 5 играх плей-офф Ковальчук результативными действиями не отметился.

«Я не могу сказать, что завершил карьеру, и не могу сказать, что не завершил.

Лично для меня все понятно, но пока я не готов сказать вам о своем будущем. Сейчас лето, провожу время с семьей, но и тренируюсь каждый день», – приводит слова 41-летнего журналист .