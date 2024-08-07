Илья Ковальчук: «Не могу сказать, что завершил карьеру, и не могу сказать, что не завершил. Сейчас лето, провожу время с семьей, но тренируюсь каждый день»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Илья Ковальчук пока не решил, продолжит ли выступать в новом сезоне КХЛ.

В минувшем сезоне форвард провел 20 матчей за «Спартак» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) очков. В 5 играх плей-офф Ковальчук результативными действиями не отметился. 

«Я не могу сказать, что завершил карьеру, и не могу сказать, что не завершил.

Лично для меня все понятно, но пока я не готов сказать вам о своем будущем. Сейчас лето, провожу время с семьей, но и тренируюсь каждый день», – приводит слова 41-летнего Ильи Ковальчука журналист Алексей Шевченко.

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25 комментариев
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Твоё время давным давно ушло
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Очень распространённое мнение, что спортсмены глупые, но нельзя сказать, что они не умные.
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Наследник Кличко
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Ковальчук-Шредингер
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А вы прикиньте выступление Ковальчука в суде: "Не уверен, что виновен, но и не уверен в обратном"
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Когда завершаешь карьеру, это как завешать карьеру
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Ротенберг ждёт тебя, Илюха. Коваль с Кузнецом - коллеги по профессии
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Я не могу сказать что брошу бухать, но бухать брошу… решение уже принято, осталось только выйти из вытрезвителя
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пора Илюша на покой
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А что Спартак не продлил на 5 лет? А как же лидер и вожак в раздевалке??? Уже не нужен?????
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завершение карьеры Шредингера
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Ты ее завершил 5 лет назад уже ало
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Иди отдыхай
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Не ну тренироваться каждый день с таки ми то деньгами а не бесконечно восстанавливать кислотно щелочной баланс в бане это круто
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Жадность фраера сгубили
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Ему явно кто-то вешает лапшу, что он ещё крепкий, быстрый, забивающий и вообще все команды мечтают о таком игроке. Вместо того, чтобы честно сказать - Илья, завязывай!
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Ответ amadevin
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Ковальчук это ты?
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Котракт никто не предложит, прощальный матч организуй и гоняй за ветеранчиков в удовольствие.
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Красава! Если есть желание, а главное спрос, то почему бы и нет
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Пока есть кураж и стремление, почему - нет? 41 вообще не возраст в наше время.
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Захочет - будет просить контракт. Найдутся те кто подпишет, после чего начнется игра по настроению.
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Не могу сказать, что понял, завершил ли Илья карьеру. Но и что не понял, тоже не могу сказать.
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Шел 2055 год… «Не могу сказать, что завершил карьеру…» ну Илюха молоток
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