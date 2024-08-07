Олимпиада-2024, 7 августа, все медали дня: разыграют 23 комплекта наград

7 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 23 комплекта медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Спортивная ходьба

Марафон, смешанная эстафета

08:30

Парусный спорт

Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)

13:13

Мужчины, Лазер (ILCA 7)

14:13

Микст, Накра 17

15:43

Микст, 470

16:43

Скалолазание

Женщины, скорость

13:54

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 61 кг

16:00

Женщины, до 49 кг

20:30

Скейтбординг

Мужчины, парк

18:30

Велотрек

Командная гонка преследования

Мужчины

19:33

Женщины

20:28

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки с шестом

20:00

Мужчины

Диск

21:25

400 м

22:20

3000 м с/п

22:43

Синхронное плавание

Группы, акробатическая программа

20:30

Греко-римская борьба

До 77 кг

20:55

До 97 кг

21:30

Вольная борьба

Женщины, до 50 кг

22:15

Тхэквондо

Женщины, до 49 кг

22:19

Мужчины, до 58 кг

22:37

Бокс

Мужчины, до 63,5 кг

23:34

Мужчины, до 80 кг

23:51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.