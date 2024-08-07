Олимпиада-2024, 7 августа, все медали дня: разыграют 23 комплекта наград
7 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 23 комплекта медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Спортивная ходьба
Марафон, смешанная эстафета
08:30
Парусный спорт
Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)
13:13
Мужчины, Лазер (ILCA 7)
14:13
Микст, Накра 17
15:43
Микст, 470
16:43
Скалолазание
Женщины, скорость
13:54
Тяжелая атлетика
Мужчины, до 61 кг
16:00
Женщины, до 49 кг
20:30
Скейтбординг
Мужчины, парк
18:30
Велотрек
Командная гонка преследования
Мужчины
19:33
Женщины
20:28
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки с шестом
20:00
Мужчины
Диск
21:25
400 м
22:20
3000 м с/п
22:43
Синхронное плавание
Группы, акробатическая программа
20:30
Греко-римская борьба
До 77 кг
20:55
До 97 кг
21:30
Вольная борьба
Женщины, до 50 кг
22:15
Тхэквондо
Женщины, до 49 кг
22:19
Мужчины, до 58 кг
22:37
Бокс
Мужчины, до 63,5 кг
23:34
Мужчины, до 80 кг
23:51
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Отменять полтинник не стоило.
Еще в этой эстафете правило, 3 красных, стоишь 3 минуты в штрафной зоне, каждая следующая плюс минуту, 7- дисква. Но при этом первых трех хватает чтобы лишиться любых шансов, китайцы с третьего место сразу на 15-е
1. Испания 2. Эквадор 3. Австралия 4. Перу 5. Мексика
Полное доминирование испаноязычных стран в этом виде программы легкой атлетике!
При этом если предполагалось, что формат будет динамичный, и с интригой, к середине последнего этапа все понятно, между первыми 4-мя разрывы секунд по 30-40, и второе и четвертое место на 2-х красных карточках. Испания с золотом, Эквадор с серебром если не получит третью карточку
Для динамики нужно было короче этапы делать.