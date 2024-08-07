Олимпиада-2024, 7 августа, все медали дня: разыграют 23 комплекта наград

Теги синхронное плавание велотрек Бег спортивная ходьба метания вольная борьба греко-римская борьба результаты прыжки с шестом тхэквондо скейтборд скалолазание Олимпиада-2024 бокс Легкая атлетика

7 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 23 комплекта медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Спортивная ходьба

Марафон, смешанная эстафета

08:30

Парусный спорт

Женщины, Лазер Радиал (ILCA 6)

13:13

Мужчины, Лазер (ILCA 7)

14:13

Микст, Накра 17

15:43

Микст, 470

16:43

Скалолазание

Женщины, скорость

13:54

Тяжелая атлетика

Мужчины, до 61 кг

16:00

Женщины, до 49 кг

20:30

Скейтбординг

Мужчины, парк

18:30

Велотрек

Командная гонка преследования

Мужчины

19:33

Женщины

20:28

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки с шестом

20:00

Мужчины

Диск

21:25

400 м

22:20

3000 м с/п

22:43

Синхронное плавание

Группы, акробатическая программа

20:30

Греко-римская борьба

До 77 кг

20:55

До 97 кг

21:30

Вольная борьба

Женщины, до 50 кг

22:15

Тхэквондо

Женщины, до 49 кг

22:19

Мужчины, до 58 кг

22:37

Бокс

Мужчины, до 63,5 кг

23:34

Мужчины, до 80 кг

23:51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК. 

12 комментариев
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Вместо мужской ходьбы на полтинник, первым номером программы новое развлечение, микст-"эстафета" (из 2-х участников) на марафонскую дистанцию (м-11.45km, ж-10km, м-10km, ж-10.745)
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Ответ anatol&#8242;
Вместо мужской ходьбы на полтинник, первым номером программы новое развлечение, микст-"эстафета" (из 2-х участников) на марафонскую дистанцию (м-11.45km, ж-10km, м-10km, ж-10.745)
##### какая-то.
Отменять полтинник не стоило.
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Ответ Alex1104
##### какая-то. Отменять полтинник не стоило.
Так, первая гендерно-равная олимпиада же, больше микстов во все виды спорта
Еще в этой эстафете правило, 3 красных, стоишь 3 минуты в штрафной зоне, каждая следующая плюс минуту, 7- дисква. Но при этом первых трех хватает чтобы лишиться любых шансов, китайцы с третьего место сразу на 15-е
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Сколько вообще медалей в парусном спорте разыгрывается?
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Первая пятерка прошедшей спортивной ходьбе, смешанная эстафета:
1. Испания 2. Эквадор 3. Австралия 4. Перу 5. Мексика
Полное доминирование испаноязычных стран в этом виде программы легкой атлетике!
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Ох, щас вертихвостка Дженнеке выступала, которая еще бедрами вертит на старте. Навернулась на третьем барьере(
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Идет вторая половина мужского полуфинала в спортивном скалолазании (трудность). Боулдеринговую часть, как по мне, ужасно накрутили. Плохо разложились по баллам и казалось, что в пользу трудников. Началась трудность, и стало еще меньше понятно.
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Ответ anatol&#8242;
Так, первая гендерно-равная олимпиада же, больше микстов во все виды спорта Еще в этой эстафете правило, 3 красных, стоишь 3 минуты в штрафной зоне, каждая следующая плюс минуту, 7- дисква. Но при этом первых трех хватает чтобы лишиться любых шансов, китайцы с третьего место сразу на 15-е
Пусть была бы какая-то эстафета, не вопрос. Но полтинник зачем отменять было?
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Ответ Alex1104
Пусть была бы какая-то эстафета, не вопрос. Но полтинник зачем отменять было?
Точно не ко мне вопрос))
При этом если предполагалось, что формат будет динамичный, и с интригой, к середине последнего этапа все понятно, между первыми 4-мя разрывы секунд по 30-40, и второе и четвертое место на 2-х красных карточках. Испания с золотом, Эквадор с серебром если не получит третью карточку
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Ответ anatol&#8242;
Точно не ко мне вопрос)) При этом если предполагалось, что формат будет динамичный, и с интригой, к середине последнего этапа все понятно, между первыми 4-мя разрывы секунд по 30-40, и второе и четвертое место на 2-х красных карточках. Испания с золотом, Эквадор с серебром если не получит третью карточку
Ходьба до финиша не дает ответа. Карточки никто не отменял.
Для динамики нужно было короче этапы делать.
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Ответ Gasan92
Сколько вообще медалей в парусном спорте разыгрывается?
10, по 4 м/ж и 2 микста
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Ответ msNah
Первая пятерка прошедшей спортивной ходьбе, смешанная эстафета: 1. Испания 2. Эквадор 3. Австралия 4. Перу 5. Мексика Полное доминирование испаноязычных стран в этом виде программы легкой атлетике!
Интересно еще, из горных они районов или равнинных (кроме Австралии, разумеется)? Может быть, в отсутствие волшебных снадобий Чогина, генетическая предрасположенность к нагрузкам имеет значение.
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