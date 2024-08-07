Кокорин выложил видео с пляжа, жена Соболева высказалась: «Что-нибудь новое можно? Уже неинтересно». Игрок «Ариса» ответил: «Я у вас тоже не видел, как вы сына читать учите, одни машины и сумки»

Александр Кокорин и жена Александра Соболева обменялись колкостями в соцсети.

Нападающий « » опубликовал видео с пляжа, и Елена Соболева отреагировала: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно твой отдых смотреть».

Кокорин ответил ей: «Елена, я в вашей ленте тоже не видел как вы, например, сына читать или считать учите, одни машины, сумки. Не будьте как все, спасибо».

Соболева после этого написала: «Так что народ удивлять тем, что умеет мой сын в 7 лет? Вундеркинд!»

тоже отметился в комментариях, адресовав смеющиеся до слез эмодзи.