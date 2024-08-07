Кокорин выложил видео с пляжа, жена Соболева высказалась: «Что-нибудь новое можно? Уже неинтересно». Игрок «Ариса» ответил: «Я у вас тоже не видел, как вы сына читать учите, одни машины и сумки»

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин соцсети девушки и спорт Александр Соболев ахахаха Футбол

Александр Кокорин и жена Александра Соболева обменялись колкостями в соцсети.

Нападающий «Ариса» опубликовал видео с пляжа, и Елена Соболева отреагировала: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно твой отдых смотреть».

Кокорин ответил ей: «Елена, я в вашей ленте тоже не видел как вы, например, сына читать или считать учите, одни машины, сумки. Не будьте как все, спасибо».

Соболева после этого написала: «Так что народ удивлять тем, что умеет мой сын в 7 лет? Вундеркинд!»

Александр Соболев тоже отметился в комментариях, адресовав Кокорину смеющиеся до слез эмодзи.

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99 комментариев
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Имхо Кокорин лучше подколол.
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Даже Кокорин умнее жены Соболева.)))
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Кокорин выиграл за явным преимуществом
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Их переписка читается на одном дыхании! Как переписка Пушкина с Вяземским.
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Ответ Dizzod
Имхо Кокорин лучше подколол.
Кокорину кто-то подсказал ответ, тут был явный мозговой штурм, а жене Соболева явно подсказали слово "вундеркинд".
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Ответ bomzerub
Даже Кокорин умнее жены Соболева.)))
Представляю, какой клоун Соболев!
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Ответ Joker2104
Их переписка читается на одном дыхании! Как переписка Пушкина с Вяземским.
Энгельса с Каутским.
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Реакция Соболева на подкол Кокориным его жены понравилась - мужик мужика по части шопинга жён всегда поймёт :))
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Кокорин хорошо ответил
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Дзюба бы закинул ей поинтереснее видео
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Переиграл и уничтожил.
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Ответ Joker2104
Их переписка читается на одном дыхании! Как переписка Пушкина с Вяземским.
Переписка Энгельса с этим, как его, дьявола... В печку её!
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Ответ Recreated
Представляю, какой клоун Соболев!
Да это всем, кто следит за российским футболом, известно
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Соболь сопляк по сравнению с Кокориным.
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Ответ aberkorn
Комментарий скрыт
неожиданный поворот
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Видел я этих вундеркиндов богатых родителей. С китайского на гимнастику, с гимнастики на пианино, вечером занятие с англичанином и т.д. Правда родителей рядом нет. Всё деляют няни и водители. А в 14 лет наркотики, пьянки, износы и мама глатающая успокоительное со словами "Когда он стал таким"? Да вы знать не знаете своих вундеркиндов.
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Там все дельфинье семейство мерзкое что ли?
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Новость из рубрики: дурак, сам дурак
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Ответ леннорыч-абрамович
Там все дельфинье семейство мерзкое что ли?
акулёнок туруруру. чот вспомнилось=)
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Не в бровь, а в глаз.
Молодец Кокорин !
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Битва интеллектов, чего уж там
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Вот такие новости нас ждут в ближайшем будущем всё больше и больше....и реакция читающих соответствует.
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Дурдом дураков!
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Ответ Recreated
Представляю, какой клоун Соболев!
клоун профессия сложная. там даже высшее образование надо! так что не надо тут клоунов сравнивать с соболевым.
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Ответ леннорыч-абрамович
Как называют самку дельфина?
Соболиха
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Ответ Recreated
Представляю, какой клоун Соболев!
Даже прозвище дельфин ему не подходит, те то очень умные, в отличие от семьи Соболевых
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Кокорин вырос!
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Ответ Joker2104
Их переписка читается на одном дыхании! Как переписка Пушкина с Вяземским.
Только не говорите Кокорину, что он победил в эпистолярном жанре ...
Раунд, бряяяя
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видимо Кокорин трезвый, а так бы и стулом мог
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Кокорин шикарен))))
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