Кокорин выложил видео с пляжа, жена Соболева высказалась: «Что-нибудь новое можно? Уже неинтересно». Игрок «Ариса» ответил: «Я у вас тоже не видел, как вы сына читать учите, одни машины и сумки»
Александр Кокорин и жена Александра Соболева обменялись колкостями в соцсети.
Нападающий «Ариса» опубликовал видео с пляжа, и Елена Соболева отреагировала: «Что-нибудь новое можно выложить? Уже неинтересно твой отдых смотреть».
Кокорин ответил ей: «Елена, я в вашей ленте тоже не видел как вы, например, сына читать или считать учите, одни машины, сумки. Не будьте как все, спасибо».
Соболева после этого написала: «Так что народ удивлять тем, что умеет мой сын в 7 лет? Вундеркинд!»
Александр Соболев тоже отметился в комментариях, адресовав Кокорину смеющиеся до слез эмодзи.
Молодец Кокорин !
Раунд, бряяяя