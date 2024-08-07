Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины выступят в прыжках с шестом, мужчины – в метании диска, беге на 400 м и 3000 м с препятствиями

Теги Бег метания результаты прыжки с шестом сборная США сборная США жен сборная Великобритании сборная Кении сборная Греции жен сборная Эфиопии сборная Литвы сборная Швеции сборная Словении сборная Австралии сборная Марокко сборная Австралии жен сборная Словении жен Олимпиада-2024 Кирани Джеймс Катерина Стефаниди сборная Гренады Мэттью Хадсон-Смит Суфьян Эль-Баккали Мэттью Дэнни Кэти Мун (Наджеотт) Ламеха Гирма Даниэль Столь Тина Сутей Кристиан Чех Нина Кеннеди Миколас Алекна Абрахам Кибивот Самуэль Фиреву Куинси Холл Легкая атлетика

7 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 4 комплекта медалей в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Прыжки с шестом

19:15

Фавориты: Кэти Мун (США), Тина Сутей (Словения), Нина Кеннеди (Австралия), Катерина Стефаниди (Греция).

Мужчины

Метание диска

21:25

Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Даниэль Столь (Швеция), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристиан Чех (Словения).

400 м

22:20

Фавориты: Куинси Холл (США), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Кирани Джеймс (Гренада).

3000 м с/п

22:43

Фавориты: Суфьян Эль-Баккали (Марокко), Ламеха Гирма (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала стартов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК. 

4 комментария
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В 8:30 смешанная эстафета по марафонской ходьбе
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По старой привычке камеры выхватят Исинбаеву под полотенцем или одеялом)
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Будет круто, если Миколас Алекна станет олимпийским чемпионом, как его батя Виргилиус Алекна.
На 400м мужики с ума посходили, аж трое в полуфиналах из 44с сделали. Финал будет грандиозным
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Кодери жëстко лоханулась канеш
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