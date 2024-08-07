Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины выступят в прыжках с шестом, мужчины – в метании диска, беге на 400 м и 3000 м с препятствиями

7 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 4 комплекта медалей в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

Прыжки с шестом

19:15

Фавориты: (США), Тина Сутей (Словения), Нина Кеннеди (Австралия), Катерина Стефаниди (Греция).

Мужчины

Метание диска

21:25

Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Даниэль Столь (Швеция), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристиан Чех (Словения).

400 м

22:20

Фавориты: Куинси Холл (США), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), (Гренада).

3000 м с/п

22:43

Фавориты: (Марокко), Ламеха Гирма (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала стартов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.