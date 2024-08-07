Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины выступят в прыжках с шестом, мужчины – в метании диска, беге на 400 м и 3000 м с препятствиями
7 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 4 комплекта медалей в легкой атлетике.
Легкая атлетика
Париж, Франция
Женщины
Прыжки с шестом
19:15
Фавориты: Кэти Мун (США), Тина Сутей (Словения), Нина Кеннеди (Австралия), Катерина Стефаниди (Греция).
Мужчины
Метание диска
21:25
Фавориты: Миколас Алекна (Литва), Даниэль Столь (Швеция), Мэттью Дэнни (Австралия), Кристиан Чех (Словения).
400 м
22:20
Фавориты: Куинси Холл (США), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Кирани Джеймс (Гренада).
3000 м с/п
22:43
Фавориты: Суфьян Эль-Баккали (Марокко), Ламеха Гирма (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала стартов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
На 400м мужики с ума посходили, аж трое в полуфиналах из 44с сделали. Финал будет грандиозным