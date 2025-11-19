«Ювентус» может купить Джаку у «Сандерленда» зимой. Потребуется около 15 млн евро

«Ювентусу» интересен Гранит Джака.

Гранит Джака может продолжить карьеру в Серии А.

По данным Tuttosport, «Ювентус » рассматривает возможность покупки полузащитника «Сандерленда » в январе. Швейцарец давно интересует «бьянконери», его пытались подписать летом 2025-го, но не смогли.

«Ювентусу» нравится как богатый опыт Джаки, так и его технические и тактические умения.

Чтобы купить 33-летнего футболиста, вероятно, потребуется около 15 млн евро.

В этом сезоне Гранит провел 11 игр в АПЛ и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

