Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о замене Левандовскому: «Согласен с фанатами насчет Холанда и Альвареса. У меня хорошие отношения со многими в мире футбола – надо пользоваться»

Кандидат в президенты «Барселоны»: Холанд – привлекательный вариант.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт видит в Эрлинге Холанде замену Роберту Левандовскому.

– Думаю, я в целом согласен с подавляющим большинством болельщиков «Барселоны» насчет того, что игроки вроде Холанда и Хулиана Альвареса кажутся всем привлекательными. Но я всегда говорил, что в подобных процессах должно участвовать спортивное руководство. На это уйдет время, но нам надо найти замену [Левандовскому], потому что это один из важных элементов.

Слава богу, с учетом доморощенных молодых игроков, трансфера Жоана Гарсии и еще нескольких молодых футболистов, у нас есть команда на долгие годы.

– У вас хорошие отношения с «Манчестер Сити», но я не знаю, станет ли вариант с Холандом доступнее благодаря этому.

– Нам надо изучить все возможности. Слава богу, у меня очень хорошие отношения со многими людьми в мире футбола, потому что я уже не один год имею к нему отношение, и нам нужно использовать эти отношения – и не только мои – для реализации нашего коллективного проекта, – сказал Фонт.