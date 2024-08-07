Сегодня в Париже пройдет церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Россию не пригласили

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В Париже пройдет церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022.

Она состоится в 18:00 по московскому времени у Эйфелевой башни.

Золото вручат сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.

Российские фигуристы обратились в CAS из-за неприглашения на награждение медалями Олимпиады-2022 («СЭ»)

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

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10 комментариев
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у МОК нет никакого основания не вручать бронзовые медали одновременно с золотыми и серебрянными, поэтому МОК должен быть обкакан.
Если бы у членов МОК был мозг, то они могли бы не приглашать в Париж россиян, но заявить, что бронзовые медали высылаются, например, DHL. А молчание про бронзовые медали - это позор МОК !
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а что, кто-то прям рвался на это награждение? обменять золото на бронзу?
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Испугались перепутать бронзу с золотом, очевидно же.
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Ну так CAS принял решение что у наших бронза только вчера.
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it’s my party and i cry if i want it
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Ответ Леха Нету
Ноги вытирают об нас, а местные терпилы опять будут на политиков гнать, что надо все прекратить покаяться и нам все простят, только чтобы вернули в большой спорт. Да пошли они..
Они давно уже пошли, вперёд и с песней, но вы же сзади, третий год уже бежите и все говорите им: да пошли вы...
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