Сегодня в Париже пройдет церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Россию не пригласили

В Париже пройдет церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022.

Она состоится в 18:00 по московскому времени у Эйфелевой башни.

Золото вручат сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.

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