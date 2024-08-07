Сегодня в Париже пройдет церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Россию не пригласили
В Париже пройдет церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022.
Она состоится в 18:00 по московскому времени у Эйфелевой башни.
Золото вручат сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.
Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.
Российские фигуристы обратились в CAS из-за неприглашения на награждение медалями Олимпиады-2022 («СЭ»)
России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?
Если бы у членов МОК был мозг, то они могли бы не приглашать в Париж россиян, но заявить, что бронзовые медали высылаются, например, DHL. А молчание про бронзовые медали - это позор МОК !