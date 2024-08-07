Российские фигуристы обратились в CAS из-за неприглашения на награждение медалями Олимпиады-2022 («СЭ»)

Теги сборная России CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Спорт-Экспресс Фигурное катание

Российские фигуристы обратились в выездную панель CAS из-за неприглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Сегодня в Париже на летних Олимпийских играх пройдет вручение медалей за командный турнир фигуристов Пекина-2022.

Россияне, которые являются бронзовыми призерами турнира, не получили приглашение на церемонию. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что это связано с отстранением Олимпийского комитета России и логистическими проблемами. 

«СЭ» сообщает, что российские фигуристы требуют отменить церемонию, так как она нарушает права бронзовых призеров Игр, которые будут отсутствовать якобы по технической причине.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

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53 комментария
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Как-то это странно, если честно. Понятно, что это не сами фигуристы делают, а околоспортивные функционеры, и всё же... Из каждого утюга вещать, какая эта ужасная олимпиада и как нашим атлетам "повезло", что мы не участвуем в ней. А потом исподтишка жаловаться, что нас не хотят там видеть😏
+44
-23
+21
Ответ veramarso
Как-то это странно, если честно. Понятно, что это не сами фигуристы делают, а околоспортивные функционеры, и всё же... Из каждого утюга вещать, какая эта ужасная олимпиада и как нашим атлетам "повезло", что мы не участвуем в ней. А потом исподтишка жаловаться, что нас не хотят там видеть😏
пусть медали, которые честно выиграны вручат! Раз МОК решил их вручать в париже, то должны быть все призёры
+31
-12
+19
Ответ Bei Bender
Чего они туда вообще лезут ?!? Хотят посмотреть как с них ржать там будут !!! Спасибо деду Валиевой за Победу !!!
Равные возможности для всех хотят. С какого перепугу на награждение не зовут одних их призеров
+20
-2
+18
Круто) Грамотно троллят КАС и МОК)) Понятно, что всем плевать на это "награждение" и никто туда не поедет, но указать на лицемерие и неадекватность МОК и КАС - это дело святое))
+29
-13
+16
Ответ Ozz99
Получите приглашение и потом гордо откажитесь ехать.
Возможно и так, но приглашение должны были получить
+13
-5
+8
Ответ Виктория Обер
Фигуристам обьяснили по какой причине их не пригласили, но, т.н. функционерам дан указ продолжать циркохрюк и дальше.
А по какой причине? Так-то, справедливо было бы их наградить...
+8
-2
+6
у МОК нет никакого основания не вручать бронзовые медали одновременно с золотыми и серебрянными, поэтому МОК должен быть обкакан.
Если бы у членов МОК был мозг, то они могли бы не приглашать в Париж россиян, но заявить, что бронзовые медали высылаются, например, DHL. А молчание про бронзовые медали - это позор МОК !
+9
-5
+4
Ответ Александр Иванов
Круто) Грамотно троллят КАС и МОК)) Понятно, что всем плевать на это "награждение" и никто туда не поедет, но указать на лицемерие и неадекватность МОК и КАС - это дело святое))
А проклинать клятый запад и кричать из каждого утюга, что на олимпиаде нам не интересно и даром это не надо, а потом жаловаться, что не пригласили это ли не лицемерие и неадекватность?
+15
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+4
Ответ Блинчик
А-ха-ха-ха!!!!!!! Они когда-нибудь угомонятся? Им в КАС мёдом намазано, что ли?
Ну так раз не удалось чинушам нахаляву потусить в Париже, то хоть продолжать рисовать себе "командировки" в Швейцарию, дабы там отдыхать за бюджетный счет.
+10
-6
+4
Ответ Viks
у МОК нет никакого основания не вручать бронзовые медали одновременно с золотыми и серебрянными, поэтому МОК должен быть обкакан. Если бы у членов МОК был мозг, то они могли бы не приглашать в Париж россиян, но заявить, что бронзовые медали высылаются, например, DHL. А молчание про бронзовые медали - это позор МОК !
МОК, должен быть обкакан, звучит, почти также сильно, как: Карфаген, должен быть разрушен!
Однозначный +)
+4
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+3
Хотели плюнуть в личико Баху на награждении, но тот почуял неладное, испугался возможного контакта со слюной.
+7
-4
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Бесполезная затея. Во-первых, CAS в любом случае не успеет вмешаться, так как церемония состоится через несколько часов, а дела даже в ускоренном порядке так быстро не рассматриваются. Во-вторых, логика МОК здесь вполне прозрачна: ОКР отстранен, поэтому сборная ОКР не может принимать участия в официальной церемонии в олимпийской столице, суду не за что будет зацепиться.
+5
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+2
Ответ Princess23
Вот именно что наконец-то что то сделали из соображений самоуважения.А не только по соц сетям кричать Откровенно не пригласить одних из призёров это очередное унижение
У США в 1972г хватило самоуважения, чтобы отказаться по их мнению незаслуженного серебра в баскетболе, когда СССР взял золото в знаменитых 3х секундах. Даже на награждение не пришли, а медали до сих пор в штаб-квартире МОК хранятся...
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+2
Ответ Russ Ivan
Да нуу... Должно быть самоуважение, чтобы не ехать и не пожимать руки чиновникам МОКа, выполнившим бан наших спортсменов по заказу амеров...
Вот именно что наконец-то что то сделали из соображений самоуважения.А не только по соц сетям кричать Откровенно не пригласить одних из призёров это очередное унижение
+4
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+2
Ответ unbelievable
А проклинать клятый запад и кричать из каждого утюга, что на олимпиаде нам не интересно и даром это не надо, а потом жаловаться, что не пригласили это ли не лицемерие и неадекватность?
Это нашествие ботов)) не реагируйте.
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+2
Можно еще написать в Спортлото))
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+2
Ответ veramarso
Как-то это странно, если честно. Понятно, что это не сами фигуристы делают, а околоспортивные функционеры, и всё же... Из каждого утюга вещать, какая эта ужасная олимпиада и как нашим атлетам "повезло", что мы не участвуем в ней. А потом исподтишка жаловаться, что нас не хотят там видеть😏
Все правильно делают - это момент политического давления. Причем здесь вообще «жаловаться»? Абсолютно логичный шаг, нужно отстаивать свои права везде, где это возможно.
+4
-2
+2
Ответ veramarso
Как-то это странно, если честно. Понятно, что это не сами фигуристы делают, а околоспортивные функционеры, и всё же... Из каждого утюга вещать, какая эта ужасная олимпиада и как нашим атлетам "повезло", что мы не участвуем в ней. А потом исподтишка жаловаться, что нас не хотят там видеть😏
Они жалуются на то, что им хотят вручить медали не в торжественной обстановке, а чёрти как. К проходящей в Париже Олимпиаде это не имеет никакого отношения
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Может, и правильно. Пора уже хоть немного гадить им в ответ. Понятно, что в реальности нашим фигуристам не надо участвовать в этом цирке.
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Ответ steelhard
Возможно и так, но приглашение должны были получить
Кому должны? В хартии это написано? Дождитесь суда, прежде чем говорить, что должны.
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Какие нахрен логистические проблемы? Если у людей будут логистические проблемы, то это их проблемы, они просто не приедут. И это их дело. А ваше дело - вручить медаль тому, кто ее выиграл
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Ответ Viks
МОК не соизволил объявить о своей логике: он не ссылался на отстранение ОКР - МОК что-то промямлил про трудности логистики.
Вообще-то ссылался - https://www.sports.ru/figure-skating/1116285043-rossijskix-figuristov-ne-budut-nagrazhdat-za-komandnik-oi-2022-v-pariz.html Про трудности логистики согласен, высосанная из пальца и смехотворная причина, но она идет в дополнение к основному аргументу - отстранению.
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Сколько обращений в CAS за последние пару лет принесли положительный результат?
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Бах сидел на трибунах матча по гандболу , колбасился. подпевал .Ему некогда читать петиции.
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-2
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Ответ EmperorNazer
Бесполезная затея. Во-первых, CAS в любом случае не успеет вмешаться, так как церемония состоится через несколько часов, а дела даже в ускоренном порядке так быстро не рассматриваются. Во-вторых, логика МОК здесь вполне прозрачна: ОКР отстранен, поэтому сборная ОКР не может принимать участия в официальной церемонии в олимпийской столице, суду не за что будет зацепиться.
Логика, может, и прозрачная. Но ответ-то был про другое. Там ничего про бан ОКР не было, а вот про логистику было
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Пустая трата времени, денег и нервов.
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Ответ Viks
у МОК нет никакого основания не вручать бронзовые медали одновременно с золотыми и серебрянными, поэтому МОК должен быть обкакан. Если бы у членов МОК был мозг, то они могли бы не приглашать в Париж россиян, но заявить, что бронзовые медали высылаются, например, DHL. А молчание про бронзовые медали - это позор МОК !
Да, то что нет информации о способе получения медалей нашей стороной это конечно странно...
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Ответ a2wai
Можно еще написать в Спортлото))
Пишите.
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Ответ unbelievable
А проклинать клятый запад и кричать из каждого утюга, что на олимпиаде нам не интересно и даром это не надо, а потом жаловаться, что не пригласили это ли не лицемерие и неадекватность?
Интересно, а вы такие глупенькие целенаправленно или за деньги? Даже объяснять неохота почему это правильный шаг.
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Ответ unbelievable
А проклинать клятый запад и кричать из каждого утюга, что на олимпиаде нам не интересно и даром это не надо, а потом жаловаться, что не пригласили это ли не лицемерие и неадекватность?
А почему Вы решили, что мы жалуемся? Обращение в КАС - это насмешка и троллинг над МОК и КАС. Их ответ очевиден, и очевидно, что будет "этодругин" во всей красе. В этом и смысл этого обращения - продемонстрировать подлость, лицемерие и двуличность Запада - просто же всё.
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