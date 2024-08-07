Российские фигуристы обратились в CAS из-за неприглашения на награждение медалями Олимпиады-2022 («СЭ»)

Российские фигуристы обратились в выездную панель CAS из-за неприглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня в Париже на летних Олимпийских играх пройдет вручение медалей за командный турнир фигуристов Пекина-2022.

Россияне, которые являются бронзовыми призерами турнира, не получили приглашение на церемонию. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что это связано с отстранением Олимпийского комитета России и логистическими проблемами.

«СЭ» сообщает, что российские фигуристы требуют отменить церемонию, так как она нарушает права бронзовых призеров Игр, которые будут отсутствовать якобы по технической причине.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?