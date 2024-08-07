Американец Чжоу о награждении фигуристов: «Борьба за чистый спорт не закончена, но эти золотые медали – большой шаг вперед в нужном направлении»

Винсент Чжоу высказался о лишении России золота командника Олимпиады-2022.

В Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.

– Думаю, это раскроет глаза многим людям. Был большой допинг-скандал в Сочи, но последний скандал должен быть сигналом, что эти истории продолжаются. Глаза не раскрылись. Борьба за чистый спорт не закончена, а продолжается, но эти золотые медали – большой шаг вперед в нужном направлении. Я не хочу звучать неблагодарно.

– Нужно ли переписать правила командника, чтобы больше не было серых зон?

– Ситуация действительно беспрецедентная, но теперь этот прецедент есть, и можно сделать так, чтобы больше таких пустот не осталось. Но это не моя зона ответственности.

– Если россияне приехали бы сюда и взяли бронзу, для вас это было приемлемо?

– Это вне моего контроля, я не могу сказать.

– В России многие считали, что у вас самая радикальная, активная позиция по медалям. Согласны?

– Я не следил, что писали в соцсетях, я не особо мониторю это. Я просто за чистый спорт, борюсь за него. Моя команда тоже, вот и все. Я считаю, что на соревнованиях не должно быть допинга.

– Если бы я был , что бы вы мне сказали?

– Ну вы меня сейчас загоняете в угол, сложный вопрос! Я правда не знаю. Я думаю, что у меня не та роль, чтобы отвечать на этот вопрос, – сказал американец .