Американец Чжоу о награждении фигуристов: «Борьба за чистый спорт не закончена, но эти золотые медали – большой шаг вперед в нужном направлении»
Винсент Чжоу высказался о лишении России золота командника Олимпиады-2022.
В Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.
Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.
– Думаю, это раскроет глаза многим людям. Был большой допинг-скандал в Сочи, но последний скандал должен быть сигналом, что эти истории продолжаются. Глаза не раскрылись. Борьба за чистый спорт не закончена, а продолжается, но эти золотые медали – большой шаг вперед в нужном направлении. Я не хочу звучать неблагодарно.
– Нужно ли переписать правила командника, чтобы больше не было серых зон?
– Ситуация действительно беспрецедентная, но теперь этот прецедент есть, и можно сделать так, чтобы больше таких пустот не осталось. Но это не моя зона ответственности.
– Если россияне приехали бы сюда и взяли бронзу, для вас это было приемлемо?
– Это вне моего контроля, я не могу сказать.
– В России многие считали, что у вас самая радикальная, активная позиция по медалям. Согласны?
– Я не следил, что писали в соцсетях, я не особо мониторю это. Я просто за чистый спорт, борюсь за него. Моя команда тоже, вот и все. Я считаю, что на соревнованиях не должно быть допинга.
– Если бы я был Камилой Валиевой, что бы вы мне сказали?
– Ну вы меня сейчас загоняете в угол, сложный вопрос! Я правда не знаю. Я думаю, что у меня не та роль, чтобы отвечать на этот вопрос, – сказал американец Чжоу.
Тут я полностью согласен с Джоу. Там как раз началась схватка Баньки с Тайгертом, ВАДА против USADA. Пожелаем победы чистого спорта и вскрытия всех американских махинаций, начиная с ТИ Байлз и Фелпса, сидящих на психостимуляторах, и заканчивая системой студенческого спорта США, которая не проверяется вообще и о количестве махинаций там можно только догадываться.
Все что нужно об этих двух людях. Конечно, помимо того, что один из них 2-кратный ОЧ.
но он продолжает бороться , ну на льду почему то бороться не хочет.