Американец Чжоу о награждении фигуристов: «Борьба за чистый спорт не закончена, но эти золотые медали – большой шаг вперед в нужном направлении»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 мужское катание женское катание командные соревнования Винсент Чжоу Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Винсент Чжоу высказался о лишении России золота командника Олимпиады-2022.

В Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Пекина-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Камилы Валиевой.

– Думаю, это раскроет глаза многим людям. Был большой допинг-скандал в Сочи, но последний скандал должен быть сигналом, что эти истории продолжаются. Глаза не раскрылись. Борьба за чистый спорт не закончена, а продолжается, но эти золотые медали – большой шаг вперед в нужном направлении. Я не хочу звучать неблагодарно.

– Нужно ли переписать правила командника, чтобы больше не было серых зон?

– Ситуация действительно беспрецедентная, но теперь этот прецедент есть, и можно сделать так, чтобы больше таких пустот не осталось. Но это не моя зона ответственности.

– Если россияне приехали бы сюда и взяли бронзу, для вас это было приемлемо?

– Это вне моего контроля, я не могу сказать.

– В России многие считали, что у вас самая радикальная, активная позиция по медалям. Согласны?

– Я не следил, что писали в соцсетях, я не особо мониторю это. Я просто за чистый спорт, борюсь за него. Моя команда тоже, вот и все. Я считаю, что на соревнованиях не должно быть допинга.

– Если бы я был Камилой Валиевой, что бы вы мне сказали?

– Ну вы меня сейчас загоняете в угол, сложный вопрос! Я правда не знаю. Я думаю, что у меня не та роль, чтобы отвечать на этот вопрос, – сказал американец Чжоу.

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41 комментарий
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"Борьба за чистый спорт не закончена, а продолжается"
Тут я полностью согласен с Джоу. Там как раз началась схватка Баньки с Тайгертом, ВАДА против USADA. Пожелаем победы чистого спорта и вскрытия всех американских махинаций, начиная с ТИ Байлз и Фелпса, сидящих на психостимуляторах, и заканчивая системой студенческого спорта США, которая не проверяется вообще и о количестве махинаций там можно только догадываться.
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+58
Молчал бы лучше после новости о том, как ВАДА прикрывало американских допингистов, чтобы те стучали на других допингистов, и это не считая поставленных на поток оправданий в виде кремов для пяток, полотенец и шампуней плюс поголовно раздают ТИ.
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Скажи это Байлс, дружище!
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Если бы спорт был действительно чистым, то о результатах Валиевой узнали бы до олимпиады, а сам Винсент со своей командой не прыгнул бы выше серебра.
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Этот метит видимо в Конгресс, не меньше
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+15
Страна вневадовых лиг и спортсменов впереди всех на дороге(белой) борьбы с допингом
+14
-2
+12
Чувак который ни хрена не сделал чтобы его команда взяла медаль молотит языком и гонит про несправедливость) чувак, который сделал больше всех, чтобы его команда взяла медаль - говорит, что это не его ума дело.

Все что нужно об этих двух людях. Конечно, помимо того, что один из них 2-кратный ОЧ.
+13
-1
+12
Забавно, что это говорит не Нейтан Чен, а Винсент Чжоу.
+11
-1
+10
Борьба за чистый спорт не закончена, это да, пока астмаинвалиды норвежские не пойманы и стероидные пендосы
+11
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+10
" Дяденька кузнецов " загнал в угол " лучшего фигуриста планеты " и борца за свою команду .
но он продолжает бороться , ну на льду почему то бороться не хочет.
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🤡
+6
0
+6
От этих штампованных, заученных фраз уже тошнит
+6
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Америка, даже сидя не куче теплого .... , все равно умудряется отпереться от сделанного. Я не я и хата не моя. Причем все, как один.
+6
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+5
Самое время американцам про "чистый спорт" петь)😆
+6
-1
+5
Удивительно, что единственный, в самом деле достойный золота, американский фигурист (Чен) выказал полное нежелание хайповать на этой теме, а вот всякие чжоу...
+4
-1
+3
Интервью о том, как Джоу не может ответить ни на один вопрос по существу)
+3
0
+3
Висент Чжоу хочет кому-то раскрыть глаза 😑. Уже смешно.
+3
0
+3
Ответ sr-pigrs
Американец Чжоу. Точка
Русская Шнайдер. Абзац.
+6
-4
+2
Ответ Dimashmelev
Забавно, что это говорит не Нейтан Чен, а Винсент Чжоу.
Винсент борец же главный, а спортсмен так себе...
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Очередной балабол.
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Лицемер.
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Здесь должен быть мем: «Да что ты такое несёшь?»
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Чжоу сидел бы уж молча — получил золото нахаляву.
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Главные чистюли мирового спорта говорят, ага (которых просто не разрешают ловить)
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Это большой шаг в *опу
+1
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Ответ REA-13
Удивительно, что единственный, в самом деле достойный золота, американский фигурист (Чен) выказал полное нежелание хайповать на этой теме, а вот всякие чжоу...
Я думаю это самовнушение- внутри понимает, что не достоин золото, потому и хочет оправдать его борьбой за чистоту спорта.
+2
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Гуаньюй Чжоу аутсайдер
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Ответ Оксана Иванова
Весь командный турнир-профанация. Получение титулов и медалей теми, кто никогда в жизни не подберется к пьедесталу. Сколько уже таких незаслуженных чемпионов и медалистов
Согласен
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Болтать умеет, чисто кататься - нет
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Ответ KirlykIvanovich
Зачем вообще эту тему пиарить? Что вы за проститутки такие, что это говно с награждением так расфусоливать? Это "награждение" вообще не имеет ничего общего со спортом, и фигурным катанием. Эта херня должна была быть в полном игноре.
Как и твой коммент
+1
-1
0
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