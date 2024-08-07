Генпродюсер «Матч ТВ»: «УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера. Теперь мы имеем полное право показывать внутренние турниры в удобное для нас и для зрителей время»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА УЕФА телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» высказался о времени трансляций Фонбет Кубка России.

Ранее Тина Канделаки предложила транслировать матчи Кубка без оглядки на УЕФА: «ЛЧ решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает». 

«УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера, по сути вычеркнув их из бесплатного федерального эфира для всей нашей большой страны. Так что теперь мы имеем полное право показывать наши внутренние турниры в удобное для нас, и главное для зрителей, время.

Когда Лига чемпионов была на «Матч ТВ», можно было говорить и о зрительском интересе, и о коммерческих условиях. Ведь, так или иначе, заработанные со спонсорства и рекламы деньги на еврокубковых играх, возвращались вложениями в российский спорт – благодаря ним, например, мы могли улучшать производство наших внутренних соревнований, тем самым вкладывая в их развитие.

Так что мы, как основной вещатель российского футбола, выступаем за то, чтобы сделать удобно нашим зрителям и у экранов «Матч ТВ», и на стадионах. По личному опыту знаю, что смотреть футбол в середине рабочего дня крайне сложно, так что предлагаем сделать так, как будет удобно нам, российским футбольным болельщикам», – написал Александр Тащин

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46 комментариев
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Жалкая попытка оправдать феерический просер показа ЛЧ
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+69
Ответ Bartez1986
Жалкая попытка оправдать феерический просер показа ЛЧ
Хватит оставлять оскорбляющие матч тв комментарии, я не успеваю их лайкать((
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+37
а перед кем он оправдывается? Любители еврокубков пойдут смотреть ЛЧ спокойно в окко в 22-00 как всегда и было, или они думают что смогут перетянуть народ на просмотр кубка России в позднее время, правила которого за 2 года еще мало кто понял
+38
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+37
Ответ PFC_ZENIT
а перед кем он оправдывается? Любители еврокубков пойдут смотреть ЛЧ спокойно в окко в 22-00 как всегда и было, или они думают что смогут перетянуть народ на просмотр кубка России в позднее время, правила которого за 2 года еще мало кто понял
Ну а как не посмотреть Факел-Динамо Махачкала в 22 00 ?
+18
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+17
Сами смотрите свой Кубок нового формата.
Где проигравшая в плей-офф команда в итоге может сыграть в суперфинале,при том с тем же соперником,кому до этого проиграла.
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Вот именно, что "удобное для вас", а то что людям за Уралом это "удобное для вас" неудобное, так вам вообще плевать на них. Сами себе вбиваете гвоздь в крышку гроба рейтинга Матч ТВ☝️
+18
-6
+12
Ответ angry horse
Вот именно, что "удобное для вас", а то что людям за Уралом это "удобное для вас" неудобное, так вам вообще плевать на них. Сами себе вбиваете гвоздь в крышку гроба рейтинга Матч ТВ☝️
в стране, которая по длине на 11 часовых поясов, точно кому-то где-то когда-то будет неудобно время, это неизбежно
+13
-2
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Матч ТВ показывал 1-2 матча из 8 бесплатно, а остальные так же по подписке каналов семейства футбол1,2.3. Причем ценник на это конский. Матч премьер 300 р +400 р на футбол1,2,3
в итоге 700 р в месяц.
А Окко стоит 199 р/месяц и что доступнее для людей? Причем окко так же показывает несколько игр тура бесплатно
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Он думает Зенит и Спартак будут в 10 вечера играть? Если ещё больше подумает, то поймёт, что в России разные часовые пояса и так многие регионы вынуждены будут Кубок до ночи ждать.

Спойлер: никто этого делать не будет
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Ответ Блуждающий странник
Он думает Зенит и Спартак будут в 10 вечера играть? Если ещё больше подумает, то поймёт, что в России разные часовые пояса и так многие регионы вынуждены будут Кубок до ночи ждать. Спойлер: никто этого делать не будет
У Тины Гивиевны в ауле не было географии, либо на теме часовых поясов она ползала под партами 😁
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Хотели отомстить Окко, но забыли снять штаны...
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Матч тв когда будут фильмы с участием Майкла Дудикоффа
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Теперь мы имеем полное право деприватизировать ОККО😏
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Ответ angry horse
Вот именно, что "удобное для вас", а то что людям за Уралом это "удобное для вас" неудобное, так вам вообще плевать на них. Сами себе вбиваете гвоздь в крышку гроба рейтинга Матч ТВ☝️
У нас в Якутии так вообще удобно 🤣🤣🤣
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Как же вы обделаетесь с рейтингами, когда выбирая между матчем кубка РФ и игрой Барса - Сити, для всех будет очевидно, что Араухо достаточно сложно сдерживать Халланда.
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предлагаю тине так же восстановить радиорепортажи в любое удобное время !!!!!!!!!!!!!!
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даже такие никчемности как тащин и его «мама» Канделаки - делают все возможное (в своей сфере деятельности) чтобы подгадить и типа показать кукиш западу. Сюда же и замедление скорости ютуба в эту парадигму входит. Но как всегда это выстрел себе в член. Зато создали инфоповод, в АП оценят.
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Аж прослезился .. Спасибо вам , Матч ТВ за заботу о зрителе . Представляю суровое лицо Канделаки и эти железные нотки в голосе , когда она говорит про УЕФА . Нагнала страху на еврочиновников . Кубок России наше все !
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Утютю, обиженки, ножкой потопайте
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Ответ Glukinho
в стране, которая по длине на 11 часовых поясов, точно кому-то где-то когда-то будет неудобно время, это неизбежно
Именно надо теперь максимально сделать неудобным даже по московскому времени. Назло маме отморожу уши это называется 😁
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Ответ Bartez1986
Жалкая попытка оправдать феерический просер показа ЛЧ
Именно так.
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Вот это у них мания величия! Если ЛЧ не у Матча - её никто смотреть не будет!))) Да ваш канал терпели только из-за ЛЧ и то с выключеным звуком! Все рады, что теперь ЛЧ будут комментировать нормальные комментаторы!
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Ответ PFC_ZENIT
а перед кем он оправдывается? Любители еврокубков пойдут смотреть ЛЧ спокойно в окко в 22-00 как всегда и было, или они думают что смогут перетянуть народ на просмотр кубка России в позднее время, правила которого за 2 года еще мало кто понял
В России у ЛЧ высокие рейтинги только начиная с полуфинала. Поэтому даже игра Спартака в Кубке соберет аудиторию больше чем любая игра группового этапа ЛЧ как бы это не было больно либералам. А аудиторию игр Зенит-Спартак и вовсе может собрать только финал ЛЧ.
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То есть раньше показывать внутренние турниры в удобное для зрителей время мешала ЛЧ? Серьёзно, Тащин? Вы такой вывод сделали из того, что потеряли показ самого престижного клубного футбольного турнира?
🤦
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Матч ТВ это распил канал,который 80 процентов времени показывает всякую ерунду типа фильмов с Сигалом и игру на бильярде. Сотрудникам рядовым платит копейки,а руководители получают,как топы в нефтяной компании.
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Внутренние турниры смотри сама)))
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Да уж. Тащемта.
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Поздно пить Боржоми, когда почки отбиты. Сами опростоволосились с показом ЛЧ, ну вот теперь мучайтесь.
Думаю, ОККО сделает отличную предматчевую студию для ЛЧ. На Евро-2024 у них вышло это здорово.
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Фильмы с Сигалом будут в прайм тайм. Ура товарищи
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Всё, всегда и во всём только на пользу.
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