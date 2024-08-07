Игрока сборной Австралии по хоккею на траве арестовали за покупку кокаина в Париже

Теги происшествия Олимпиада-2024 сборная Австралии НОК Австралии Хоккей на траве

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве арестовали за покупку кокаина.

Как пишет Daily Mail, спортсмена Тома Крейга подозревают в покупке наркотиков в Париже. Сейчас в городе проходят Олимпийские игры.

По информации FranceInfo, у 28-летнего Крейга предположительно обнаружили один грамм кокаина. Хоккеист был замечен у одного из зданий после полуночи.

Отмечается, что второго мужчину также арестовали во время «совершения сделки».

Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что один из членов команды в Париже сейчас находится под стражей, но обвинения пока не предъявлены.

4 августа мужская сборная Австралии проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады (0:2).

 

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22 комментария
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Это уже хоккей под травой, получается.
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в звено к Кузнецову 🚬
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Кстати, Снуп Дог получает по 500 тыщ долларов ежедневно, за то что там торчит..😯😁
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Ответ Orange
Это уже хоккей под травой, получается.
По кустами, тогда уж. Кока - кустарник.
+9
-2
+7
Лучше б дунул со Снупом😁
+6
-1
+5
Дружок принес в кармане грамм, а я готовлюсь к Олимпиадам
+5
0
+5
То есть, травы ему мало?
+4
0
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Ответ Cube Litening C:68X
Кстати, Снуп Дог получает по 500 тыщ долларов ежедневно, за то что там торчит..😯😁
В том, что он торчит, никто не сомневается, но за такие деньги?)
+2
0
+2
Ответ umchick
Ты прочитал это в тг канале?
Не, на сайте Евроспорт..
+2
0
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Ответ Cube Litening C:68X
Не, на сайте Евроспорт..
Ты регулярно читаешь новости на евроспорте? Если да, то зачем если есть спортс
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Ответ Cube Litening C:68X
Кстати, Снуп Дог получает по 500 тыщ долларов ежедневно, за то что там торчит..😯😁
Ты прочитал это в тг канале?
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Ответ Андрей Масловский
То есть, травы ему мало?
Дело не в траве и не в коке, была бы запрещена сайра в банках, они бы её пытались купить. То что разрешено не интересно
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Это он для разметки брал
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В матче Колумбия - Ямайка судья добавил столько дополнительного времени, что ямайкцы выкурили всю траву, а колумбийцы снюхали всю разметку
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коксоист
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биг брейн момент
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Путешествуете ли вы в одиночку, с семьей, друзьями или любимым человеком, поездка в Париж станет незабываемым приключением, наполненным воспоминаниями, которые останутся на всю жизнь
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Уже прям в Олимпийской деревне вяжут?! Совсем сдурели! 🤬
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А он хорош
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«И никогда не ходи по одному пути» (с)
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