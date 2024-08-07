Игрока сборной Австралии по хоккею на траве арестовали за покупку кокаина в Париже

Игрока сборной Австралии по хоккею на траве арестовали за покупку кокаина.

Как пишет Daily Mail, спортсмена Тома Крейга подозревают в покупке наркотиков в Париже. Сейчас в городе проходят Олимпийские игры.

По информации FranceInfo, у 28-летнего Крейга предположительно обнаружили один грамм кокаина. Хоккеист был замечен у одного из зданий после полуночи.

Отмечается, что второго мужчину также арестовали во время «совершения сделки».

Олимпийский комитет Австралии подтвердил, что один из членов команды в Париже сейчас находится под стражей, но обвинения пока не предъявлены.

4 августа мужская сборная Австралии проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале Олимпиады (0:2).