Канделаки о расписании трансляций Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. ЛЧ решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лига чемпионов УЕФА УЕФА телевидение Тина Канделаки Футбол

Тина Канделаки призвала не оглядываться на УЕФА при трансляциях Фонбет Кубка России.

«Друзья, немного о футболе и европейских бюрократических ценностях.

Вы все знаете, что наши футбольные клубы не участвуют в европейских турнирах, и мы на «Матч ТВ» вместе с коллегами из РФС сделали очень много за последние два с лишним года, чтобы и наш зритель, и наши команды были в тонусе во время этого временного ограничения, введенного европейскими футбольными конъюнктурными органами.

В том числе был реформирован наш старейший футбольный турнир – Кубок России. Его рейтинги растут уже третий сезон подряд, о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях. Он действительно стал популярным в стране.

При этом все это время наш футбол оставался на связи с УЕФА – той самой организацией, которая исключила российскую сборную и клубы из всех турниров.

Кажется, это была дорога с односторонним движением – теперь Европейский футбольный союз добрался и до телевидения, регламентируя время начала матчей НАШЕГО внутреннего турнира, нашего Кубка. Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты – в ранние часы по будним дням.

Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить? Зачем нам продолжать это делать в дальнейшем, вызывая вопросы у зрителя: почему их любимая команда играет в рабочее время, почему они не могут посмотреть игру в прямом эфире? Лига чемпионов ведь решила, что ее место теперь в интернете, по крайней мере, для российского зрителя. Пусть там свои правила и устанавливает.

Так зачем нам, телевидению, футбольным клубам, РФС, учитывать их интересы? Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами еще в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» в телеграм-канале.

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87 комментариев
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Давайте уроним рейтинги и так непопулярного в нынешнем формате Кубка — краткое содержание ее спича
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Что ты несёшь? 🤡
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Играть в 21:45 и 22:45? Отличная идея)
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Ответ angry horse
Что ты несёшь? 🤡
Сейчас у всего руководства Матч ТВ пошла такая риторика )
Мол «зачем нам выполнять требования УЕФА, когда мы ничего из их турниров не показываем».
Даже интересно как это все повернется в их ситуации )

Хотя совсем не удивлюсь, если будет точно так же, как со всеми известным «иском к Порту» )
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«Кубок России. ...о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях.»

И как правило, всякие гадости.
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Ответ kbvetal
Играть в 21:45 и 22:45? Отличная идея)
Я думаю можно ещё в 1:45 и 3:45. Тоже очень удобные слоты будем аудиторию южноамериканских и североамериканских лиг отбирать. И на работе никто жаловаться не будет и на стадион без пробок добраться можно
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А Fan id нам тоже удобно ?
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Ответ kbvetal
Играть в 21:45 и 22:45? Отличная идея)
Особенно люди из регионов будут рады данному нововведению
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Колхоз запустили управлять трансляциями в футболе, что тут добавить. Клоунесса пусть дальше постит фотки из спортзала, а подобные решения должны приниматься исходя из интересов общественности.

Господи, но какой же позор, что это дно, вообще, подпустили к спорту в стране. Тётка, читающая детям вопросы с суфлёра, управляет чем-то глобальным. Хотя, чего я удивляюсь? Дала всем подряд, получила результат
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Как же у них задница горит. Любо дорого смотреть
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Главный спортивный канал страны не будет показывать главный клубный турнир на планете в спорте номер 1. В принципе это всё, что нужно знать про этот канал. Это всё равно, что программа Смак отказалась бы от использования продуктов
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Это месть не УЕФА - а Окко! Только кому ты хуже сделаешь? Все будут ЛЧ смотреть, а не эти полутоварищеские матчи вторыми составами.
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Как много букв. Достаточно было сказать "мы промухали ЛЧ". А теперь хитрая Канделаки хочет изменить сетку кубка, чтобы было что показывать во время трансляций ЛЧ. Может, стенд-ап с Гавром сделаете?
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Ответ Кирилл Ботнарюк
Кто эти люди?!)))
Да кто угодно!
— Ты кубок смотрел вчера?
— Не. Стало совсем говно какое-то.
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Забавно что сказано это сразу после того как потеряли права на трансляции еврокубков))
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Ответ Доктор Верховцев
«Кубок России. ...о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях.» И как правило, всякие гадости.
Кто эти люди?!)))
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+6
Очень часто бываю на улице, но ни разу не слышал, чтобы обсуждали Кубок России по футболу.
+5
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Ответ kbvetal
Играть в 21:45 и 22:45? Отличная идея)
Зато все успеют на стадионы после работы, а некоторые может и заснут уже там.
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Ответ Pucheslav
А Fan id нам тоже удобно ?
Ну да. Столько денег и времени уже сэкономилось.
+5
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"ЛЧ решила, что ее место теперь в интернете"

Она там, потому что руководят Матч ТВ те, кому место под рулём автомобиля
+7
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Ответ Александр Охотко
Что за идиоты в комментах?Посыл адекватный - назначайте время ,которое будет оптимально с учетом всех обстоятельств,а не в угоду каким-то формальным требованиям ,если ,конечно,они есть
Сколько стоит 1 коммент?
+4
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Ответ Bartez1986
О Кубке России по футболу говорят на улицах? Это на каких?
На Большой Котоламповой и Нижней Матчтвшной.
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Чебурнет. Фонбет. Балет.
+3
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+3
Ага, также удобно как смотреть матчи первой лиги по средам. Возвращайся уже под руль, не позорься.
+5
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Кубок России. Его рейтинги растут уже третий сезон подряд, о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях. Он действительно стал популярным в стране.

рейтинг кубка растет потому что для посещения игр не нужен фан уйди, введите его и там и получите ту же ситуацию как и в чемпионате
+3
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+3
Кубок обалденная задумка. Можно проигрывать,проигрывать и финал попасть.Кстати до сих пор непонятно,почему на кубке фан АйДи не применяют,а в чемпионате применяют. Типа самые буйные хулиганы кубок игнорируют,хотят только на игры РПЛ пролезть?
+3
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Ответ anshef
Зато все успеют на стадионы после работы, а некоторые может и заснут уже там.
Проснулся и сразу на работу - Тинатин Гивиевна преисполнена заботой о простых болелах👏🏻👏🏻👏🏻
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+3
Ответ Олег Петровв
Вы наверное не совсем в курсе реформы ЛЧ. Там в каждом туре теперь будет гарантированный топ-матч.
Это бот, не отвечай. Даже раньше в 1й слот ставили матчи клубов постсоветов, где аудитория у нас в миллион раз больше любого матча Кубка
+3
0
+3
Кому этот сраный кубок захочется смотреть. Играют вторыми составами,вратари обязательно 2й номер ,всякие Лещуки.
В интернете можно бесплатно смотреть ЛЧ. Способы все знают.
С УЕЕФА нужны хорошие отношения. Трансферы имеют законную финансовую составляющую без кидалова
+3
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Формат кубка - полное дерьмо. Матчи абсолютно не интересны до стадии на вылет.
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