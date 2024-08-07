Канделаки о расписании трансляций Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам самим. ЛЧ решила, что ее место теперь в интернете, – пусть там свои правила и устанавливает»
Тина Канделаки призвала не оглядываться на УЕФА при трансляциях Фонбет Кубка России.
«Друзья, немного о футболе и европейских бюрократических ценностях.
Вы все знаете, что наши футбольные клубы не участвуют в европейских турнирах, и мы на «Матч ТВ» вместе с коллегами из РФС сделали очень много за последние два с лишним года, чтобы и наш зритель, и наши команды были в тонусе во время этого временного ограничения, введенного европейскими футбольными конъюнктурными органами.
В том числе был реформирован наш старейший футбольный турнир – Кубок России. Его рейтинги растут уже третий сезон подряд, о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях. Он действительно стал популярным в стране.
При этом все это время наш футбол оставался на связи с УЕФА – той самой организацией, которая исключила российскую сборную и клубы из всех турниров.
Кажется, это была дорога с односторонним движением – теперь Европейский футбольный союз добрался и до телевидения, регламентируя время начала матчей НАШЕГО внутреннего турнира, нашего Кубка. Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты – в ранние часы по будним дням.
Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить? Зачем нам продолжать это делать в дальнейшем, вызывая вопросы у зрителя: почему их любимая команда играет в рабочее время, почему они не могут посмотреть игру в прямом эфире? Лига чемпионов ведь решила, что ее место теперь в интернете, по крайней мере, для российского зрителя. Пусть там свои правила и устанавливает.
Так зачем нам, телевидению, футбольным клубам, РФС, учитывать их интересы? Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами еще в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» в телеграм-канале.
Мол «зачем нам выполнять требования УЕФА, когда мы ничего из их турниров не показываем».
Даже интересно как это все повернется в их ситуации )
Хотя совсем не удивлюсь, если будет точно так же, как со всеми известным «иском к Порту» )
И как правило, всякие гадости.
Господи, но какой же позор, что это дно, вообще, подпустили к спорту в стране. Тётка, читающая детям вопросы с суфлёра, управляет чем-то глобальным. Хотя, чего я удивляюсь? Дала всем подряд, получила результат
— Ты кубок смотрел вчера?
— Не. Стало совсем говно какое-то.
Она там, потому что руководят Матч ТВ те, кому место под рулём автомобиля
рейтинг кубка растет потому что для посещения игр не нужен фан уйди, введите его и там и получите ту же ситуацию как и в чемпионате
В интернете можно бесплатно смотреть ЛЧ. Способы все знают.
С УЕЕФА нужны хорошие отношения. Трансферы имеют законную финансовую составляющую без кидалова