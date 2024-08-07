ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от соревнований. Ей грозит пожизненная дисквалификация

Теги происшествия ТАСС ФШР Шахматы

ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от соревнований.

«Федерация шахмат России (ФШР) временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», – заявил президент ФШР Андрей Филатов, чьи слова цитирует пресс-служба организации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Baza, ранее шахматистку Умайганат Османову попытались отравить, разлив ртуть рядом с ее игровой доской. Османова почувствовала себя плохо.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что жизни и здоровью пострадавшей спортсменки ничего не угрожает.

«К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», – сказал Ткачев в комментарии для «СЭ».

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37 комментариев
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Охренеть, дагестанская защита в шахматах
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Что-то вообще не смешно, если честно. Эта ##### должна в тюрьме сидеть, и желательно всегда
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Дождь и синий человечек на открытии Олимпиады – неделю ор по всем гоствпомойкам.

Травить соперниц на соревнованиях по шахматам – ну бывает, не надо разжигать.
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Ответ Savardus
Но потом придут ее братья и обо всем договорятся, ага
да там братья с обоих сторон. Ничего страшного, потанцуют и расход
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Но потом придут ее братья и обо всем договорятся, ага
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Ответ Moffo
Дождь и синий человечек на открытии Олимпиады – неделю ор по всем гоствпомойкам. Травить соперниц на соревнованиях по шахматам – ну бывает, не надо разжигать.
Так это же в России произошло. "Патриотам" куда интереснее что там за границей.
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И это все на Эло 1700.
Одной 40 лет, другой 30.
Точно вопрос не в шахматах
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Самый безопасный вид спорта
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Тут серьезный срок в тюрьме светит, остранение от соревнований - сущий пустяк.
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Есть видео , где она что-то размазывает по столу перед партиями , если подозрения подтвердятся , то черт с дисквалификацией, тут и до уголовки может дойти.
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Ответ fridzon
Охренеть, дагестанская защита в шахматах
Тогда уж атака
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Фигасе страсти в женских шахматах! Фигурка отдыхает
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Нормальный такой ход королевы
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Ответ Moffo
Дождь и синий человечек на открытии Олимпиады – неделю ор по всем гоствпомойкам. Травить соперниц на соревнованиях по шахматам – ну бывает, не надо разжигать.
С Крокусом и Дагестаном до сих пор не разобрались, снизив поток информации о случившемся в СМИ до нуля, но зато вскукареков про Олимпиаду в Париже, грязную Сену и пр. скандалы хоть отбавляй. Такие приоритеты, "своих не бросаем"! Зачем решать проблемы внутри государства, расписываясь в собственной профнепригодности и соглашаясь с ошибками, проще лить 💩 на других, вот там-то загнивают, а в РФии все живут, как в раю, а если не живут, то всегда можно отправиться на СВО, с которого уж точно угодишь в рай, Гундяев благословил.
+6
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Абубакарова обязана получить уголовку за такое деяние. А после приговора её должны уже пожизненно дисквалифицировать. Кто с ней сядет играть в здравом уме, если она такую дичь творит?
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Какая дисквалификация, тут уголовка должна грозить.
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Что у таких людей в голове?
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Кошмар 😰
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Может вопрос не в шахматах, а личной неприязни ?
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Ответ kwinto88
да там братья с обоих сторон. Ничего страшного, потанцуют и расход
Оба стороны?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Восток конечно умеет удивлять
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А могла бы и доской по кумполу дать.
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Дагестанская шахматистка - это как нобелевский лауреат из Буркина-Фасо
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Временно, пока пары ртути не выветрятся
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тюрьма ей грозит..
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Ответ Angry_bear
Неужели и правда шахматистка разлила ртуть специально, чтобы отравить соперницу...?!!! А ничего, что кроме нее могли пострадать и все окружающие и сама "разливальщица"?! Как-то даже странно...В голове не укладывается.
Видео есть
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Ни хера себе🤔
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Ответ Tursus
Может здесь что-то не так? Ртуть в металлическом виде, даже если ее проглотить, безопасна. Опасность представляют соли ртути, но их нельзя разлить, они твердые и крайне мало испаряются при обычных условиях :)
Ты изучи вопрос, прежде чем писать такую чушь. На ходу сочинил про безопасность элементарной ртути и ее паров или бабушка рассказала?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Ответ Dmitry Zhuravlyov
А могла бы и доской по кумполу дать.
Скорее бросить на шахматную доску)
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Короля не поделили ?
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