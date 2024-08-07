ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от соревнований. Ей грозит пожизненная дисквалификация

ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от соревнований.

«Федерация шахмат России (ФШР) временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», – заявил президент ФШР Андрей Филатов, чьи слова цитирует пресс-служба организации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Baza, ранее шахматистку Умайганат Османову попытались отравить, разлив ртуть рядом с ее игровой доской. Османова почувствовала себя плохо.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил, что жизни и здоровью пострадавшей спортсменки ничего не угрожает.

«К счастью, с пострадавшей все нормально. Медики сделали нужные процедуры. Спортсменку отпустили домой. Ее жизни сейчас ничего не угрожает», – сказал Ткачев в комментарии для «СЭ».