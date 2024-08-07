ФХР делегировала ВХЛ проведение чемпионата России по хоккею. Обладатель Кубка Петрова станет чемпионом страны

ФХР делегировала ВХЛ проведение Чемпионата России по хоккею.

Ранее из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) вышла КХЛ, проводившая до этого первенство страны. Таким образом, победитель плей-офф ВХЛ станет новым чемпионом России.

«7 августа состоялось заседание Правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне-2024/25 будет проведен Чемпионат России по хоккею среди мужских команд – Всероссийская хоккейная лига.

Сегодня ФХР пригласит российские клубы к участию в Чемпионате России. Состав участников будет утвержден 12 августа 2024 года», – говорится в заявлении ФХР.