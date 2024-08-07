ФХР делегировала ВХЛ проведение чемпионата России по хоккею. Обладатель Кубка Петрова станет чемпионом страны

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ФХР делегировала ВХЛ проведение Чемпионата России по хоккею.

Ранее из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) вышла КХЛ, проводившая до этого первенство страны. Таким образом, победитель плей-офф ВХЛ станет новым чемпионом России.

«7 августа состоялось заседание Правления ВХЛ, по итогам которого было согласовано заключение договора с ФХР о делегировании прав на проведение Чемпионата России по хоккею среди мужских команд.

В сезоне-2024/25 будет проведен Чемпионат России по хоккею среди мужских команд – Всероссийская хоккейная лига.

Сегодня ФХР пригласит российские клубы к участию в Чемпионате России. Состав участников будет утвержден 12 августа 2024 года», – говорится в заявлении ФХР.

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11 комментариев
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вот это крутая новость, сейчас в Вышке начнётся настоящая бойня - для многих игроков это реальный вызов🔥
впрочем, как и для руководителей регионов, не способных тянуть клуб КХЛ.
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Победитель попадет в ЛЧ😏
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Похоже, в хоккее наконец тоже появляется Лучшая лига мира )))
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Кирово-Чепецкая "Олимпия" вовремя присоединилась
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Вот это поворот
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Ну все, надо будет Суперсерию проводить
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Чисто субъективное мнение: не объединяли бы Кубок Петрова и чемпиона страны. Чемпиона страны определять по итогам регулярного чемпионата, а Кубок по розыгрышу плей офф. Тогда бы регулярка была с интригой, а не только как подготовка к плей офф
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Как то обидно за шайбу. Такая новость, а спустя 40 минут каких то 10 комментариев. Если бы РФС первую лигу сделала чемпионатом России, то за это время комментариев было бы штук 200
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Интересно.. теперь что бы стать чемпионом России, получить мастера спорта надо выйграть ВХЛ. Ну весьма неплохое решение. Поправьте если не так
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Хорошая новость ! уровень зарплат в ВХЛ несопоставим с КХЛовскими, поэтому статус чемпиона России и мастера спорта , повысит доход после завершения карьеры ребят !
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