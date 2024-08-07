Олимпиада-2024. Гандбол. 1/4 финала. Германия обыграла Францию в овертайме, Дания встретится со Швецией, другие матчи

7 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/4 финала мужского гандбольного турнира.

Гандбол

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

1/4 финала

Испания – Египет – 29:28 (8:12, 17:13, 4:3) – после овертайма

Германия – Франция – 35:34 (14:17, 15:12, 6:5) – после овертайма

Дания – Швеция – 18.30

Норвегия – Словения – 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.