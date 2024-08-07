Олимпиада-2024. Гандбол. 1/4 финала. Германия обыграла Францию в овертайме, Дания встретится со Швецией, другие матчи
7 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/4 финала мужского гандбольного турнира.
Гандбол
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
1/4 финала
Испания – Египет – 29:28 (8:12, 17:13, 4:3) – после овертайма
Германия – Франция – 35:34 (14:17, 15:12, 6:5) – после овертайма
Дания – Швеция – 18.30
Норвегия – Словения – 22.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Но эта игра 100% должна войти в историю.
Я рад, что видел это в прямом эфире...
Если бы не он немцы уже в отрыв ушли
Приятно смотреть на такую самоотдачу и профессионализм Жерара .
Хотя, если французы все-таки выиграют, то это уже не будет иметь никакого значения.
Матч потрясающий и такой косяк...