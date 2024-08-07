Олимпиада-2024. Гандбол. 1/4 финала. Германия обыграла Францию в овертайме, Дания встретится со Швецией, другие матчи

Теги сборная Германии сборная Дании сборная Франции сборная Испании сборная Словении результаты сборная Швеции сборная Норвегии сборная Египта Олимпиада-2024 Гандбол

7 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/4 финала мужского гандбольного турнира.

Гандбол

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

1/4 финала

Испания – Египет – 29:28 (8:12, 17:13, 4:3) – после овертайма

 

Германия – Франция – 35:34 (14:17, 15:12, 6:5) – после овертайма

 

Дания – Швеция – 18.30

 

Норвегия – Словения – 22.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

29 комментариев
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ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ)))
+7
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+7
Я, конечно, редко гандбол смотрю.
Но эта игра 100% должна войти в историю.
Я рад, что видел это в прямом эфире...
+6
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Что можно сделать в гандболе, когда проигрываешь 1 мяч, до конца 10 секунд, а мяч у соперника?
+3
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Французский вратарь супер. матч отличный.
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Ответ Hayemaker
ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ)))
Ахахах что это было? ))
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Ответ Lapo Elkann
Французский вратарь супер. матч отличный.
3 из 3 7-ми метровых отбил.
Если бы не он немцы уже в отрыв ушли
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Вообще игровые виды на этой Олимпиаде просто бомба. И волейбол и баскет и гандбол. Эпичнейшие камбэки везде.
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Вот это замес! А в местном онлайне про эту игру ни слова
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Этот Мем, конечно, мем ходячий, вот че он во время тайм-аута делал, чтобы через секунду тут же облажаться
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Эпичный фейл Франции...
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шикарный матч выдали немцы с французами, чисто драма и супер класс игры, сколько героев от вратаря Жерара до молодого немца №23, тот же Мем до ошибки как тащил забивал в конце, но спорт из драматик )
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Ответ Hayemaker
3 из 3 7-ми метровых отбил. Если бы не он немцы уже в отрыв ушли
Стоит стеной за свою команду и родину .А некоторые качественно исполняют очередную работу.
Приятно смотреть на такую самоотдачу и профессионализм Жерара .
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Ответ Раменки за Динамо
Гандболист Мем своим выражением лица на скамейке породит не один мем.
Да, точно. Мем - теперь главный гандбольный мем.
Хотя, если французы все-таки выиграют, то это уже не будет иметь никакого значения.
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Мем раньше времени отправил на пенсию трёхкратного чемпиона ОИ Николу Карабатича.
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Это была самая фатальная ошибка Мема за всю его карьеру. Когда такое происходит за 4 секунды до конца матча, колесо фортуны поворачивается в овертайме в сторону соперника.
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Ответ sfilatov13
у меня больше претензий к вратарю, ещё перед тем как французы разыграли мяч заметил, что он слишком расслаблено себя ведёт и совсем не готов к перехвату, хотя в целом в матче отыграл отлично
А как Жерар мог предвидеть направление перехвата, если Мем сам не знал за секунду до паса, кому он будет его отдавать? Такую ситуацию вообще невозможно было себе представить, учитывая класс и опыт Мема.
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Ответ gerr_max
Интересно, какой кэф был на немцев за 5сек до конца основного времени?
Уверен что в этот момент ставки уже были недоступны.
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Интересно, какой кэф был на немцев за 5сек до конца основного времени?
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Никола на пенсию уходит, закончилась эпоха
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Египет - дальше 🌟
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ну все, сделают темную этому чуваку
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Позорище, конечно, что таймера на экране нет.
Матч потрясающий и такой косяк...
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у меня больше претензий к вратарю, ещё перед тем как французы разыграли мяч заметил, что он слишком расслаблено себя ведёт и совсем не готов к перехвату, хотя в целом в матче отыграл отлично
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Гандболист Мем своим выражением лица на скамейке породит не один мем.
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Просто жесть, так налажать в концовке.
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Вот это франки обделались.
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Гийом Жиль отцепил от сборной Кантена Маэ в надежде, что Ремили покажет игру, близкую к той, что была на ЧЕ-2024, а в результате и Ремили пока регулярно проваливается, и Минн не блещет.
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Удивителен выбор арбитров на четвертьфиналы с участием сборной Франции: на женский были назначены норвежцы, а на мужской - датчане! ))
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