Сафонов пропустил между ног в первой игре за «ПСЖ» – от «Штурма»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Штурм высшая лига Австрия товарищеские матчи (клубы) Краснодар Матвей Сафонов Даниил Худяков Амади Камара Футбол

Матвей Сафонов пропустил в дебютной игре за «ПСЖ».

Россиянин вышел в стартовом составе на товарищеский матч против «Штурма», за который выступает вратарь Даниил Худяков.

На 15-й минуте защитник французского клуба Науфель Эль-Ханнах потерял мяч у своей штрафной, и форвард Амади Камара, выйдя один на один с Сафоновым, пробил голкиперу между ног и сократил разницу в счете – 1:2.

Примечательно, что Худякову тоже забили между ног в дебютном матче за «Штурм» 24 июля.

Напомним, что «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Изображение: кадр из трансляции ORF Sport

Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?

Я представил себя Сафоновым и не отрывал взгляд от Доннаруммы

Материалы по теме

130 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куртуа в Реале тоже начинал как заядлый клоун, а потом ничего, освоился..

Удачи нашему соотечественнику!!
+381
-25
+356
Ответ dr. cage
Куртуа в Реале тоже начинал как заядлый клоун, а потом ничего, освоился.. Удачи нашему соотечественнику!!
Так тут привоз от защитников был, пост ради заголовка
+289
-6
+283
Ответ gPk
Этот топарь уже готов выигрывать конкуренцию у Доннаруммы:D
Противно такое читать, конечно. Как будто Матвей кидался фразами, что выиграет конкуренцию.

Вместо поддержки льется троллинг со стороны соотечественников за пропущенный гол, который даже не его ошибка.
+104
-13
+91
несчастный случай, при выходе 1 на 1 не мудрено так пропустить
+73
0
+73
Ответ gPk
Этот топарь уже готов выигрывать конкуренцию у Доннаруммы:D
У всех вратарей между ног слабое место...это только во дворе ржут над этим.
+74
-5
+69
Какой же тупой кликбейт от спортса! Когда тебе бьют в упор, всё равно как ты пропустил!
+63
-3
+60
Ответ Евгений Сидоров
Комментарий скрыт
Да там на 110% вина защитника, нап у него отнял мяч, как у ребёнка конфету.
+40
-1
+39
Ответ Pucheslav
Так тут привоз от защитников был, пост ради заголовка
Потому и скриншот, а не видео))
+40
-2
+38
Этот топарь уже готов выигрывать конкуренцию у Доннаруммы:D
+112
-86
+26
Типичная новость для детей спортс.ру
+27
-2
+25
Ответ kacnep
Как Худяков прямо
Если как Худяков, то ничего страшного, там в упор и 99,99% вратарей пропустили ровно бы также.
Видео не хватает )
+26
-2
+24
Как Худяков прямо
+24
-2
+22
Интересно, редактор который решил прислать эту новость пушем, с текстом «Неудачный дебют Сафонова» - вообще, смотрел матч? Может быть вина в первую очередь на защитнике, который отдал мяч сопернику перед своей штрафной?
+18
-1
+17
Как благородно.
Подчеркнуть гол в "домик".
Напомним, что "ПСЖ" купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.(с)
Браво sports,вы действительно можете поддержать когда это необходимо.
+19
-2
+17
Вратари часто пропускают между ног. Спортс хайпует на заголовке. Шутники на ветку прибежали
+18
-3
+15
не, ну тут даже шутить не надо)
+20
-8
+12
Посмотрел гол, выход один в ноль после ошибки защитников. Даже не обратить внимание, что пропустил между ног, абсолютно рядовой гол, никакой ошибки Матвея нет
+12
0
+12
Ответ MagicWithoutBorders
несчастный случай, при выходе 1 на 1 не мудрено так пропустить
Вот именно. Над Куртуа также смеялись, когда он перешёл в Реал и пускал между ног.
+12
-1
+11
Ошибка защитника ПСЖ, выход 1 на 1 с вратарем и гол. Рядовой гол, вины Сафонова нет
+8
-1
+7
Там неберущийся, я на воротах стоял, на выходах тяжело, и пропустить между ног не так тяжело, да там в любом случае удары в притык, почему Спортс не пишет где Сафонов сейвил, были же такие моменты, да и там ошибка защитника, никак не Сафонова, Куртуа тоже вначале играл плохо
+6
0
+6
это на школьной площадке а пропуск в междуножье стебут, в футболе это обычное дело и частое явление
+5
0
+5
Как обычно хайп, это выход 1 на 1, таких голов десятки
+5
0
+5
Сафонов не виноват, если кто стоял на воротах,тот поймёт. У голкипера мяч в глазах и реакция,а не о очке думать
+5
0
+5
Ответ OneLad
Зато каков на тренировках. Не нужно летать в облаках и язвить в прессе
Так ему в упор били, как там отбить? Его ошибки в пропущенном голе нет
+4
0
+4
Гатальского вспомнил, чем то похожи внешне. А если серьёзно, то фигня это полная, там расстреляли под опорную ногу, дело техники, мастер бил.
+5
-1
+4
Спортс какие вы .....ю! Разве можно так писать о своих ребятах.
+4
0
+4
#спортсунуженредактор
>>На 15-й минуте в пользу парижан защитник французского клуба Науфель Эль-Ханнах потерял мяч у своей штрафной
+5
-1
+4
После ошибки защита в упор
+3
0
+3
Похоже это адвокат бывшей жены сглазил!🤔
+3
0
+3
С кем не бывает. Удачи, Матвей!)
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий