Сафонов пропустил между ног в первой игре за «ПСЖ» – от «Штурма»

Матвей Сафонов пропустил в дебютной игре за «ПСЖ».

Россиянин вышел в стартовом составе на товарищеский матч против « », за который выступает вратарь .

На 15-й минуте защитник французского клуба Науфель Эль-Ханнах потерял мяч у своей штрафной, и форвард , выйдя один на один с , пробил голкиперу между ног и сократил разницу в счете – 1:2.

Примечательно, что Худякову тоже забили между ног в дебютном матче за «Штурм» 24 июля.

Напомним, что «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Изображение: кадр из трансляции ORF Sport

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