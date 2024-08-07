Сафонов пропустил между ног в первой игре за «ПСЖ» – от «Штурма»
Матвей Сафонов пропустил в дебютной игре за «ПСЖ».
Россиянин вышел в стартовом составе на товарищеский матч против «Штурма», за который выступает вратарь Даниил Худяков.
На 15-й минуте защитник французского клуба Науфель Эль-Ханнах потерял мяч у своей штрафной, и форвард Амади Камара, выйдя один на один с Сафоновым, пробил голкиперу между ног и сократил разницу в счете – 1:2.
Примечательно, что Худякову тоже забили между ног в дебютном матче за «Штурм» 24 июля.
Напомним, что «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
Изображение: кадр из трансляции ORF Sport
Сафонов – в «ПСЖ», официально. Cдвинуть Доннарумму реально?
Я представил себя Сафоновым и не отрывал взгляд от Доннаруммы
Удачи нашему соотечественнику!!
Вместо поддержки льется троллинг со стороны соотечественников за пропущенный гол, который даже не его ошибка.
Видео не хватает )
Подчеркнуть гол в "домик".
Напомним, что "ПСЖ" купил Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро.(с)
Браво sports,вы действительно можете поддержать когда это необходимо.
>>На 15-й минуте в пользу парижан защитник французского клуба Науфель Эль-Ханнах потерял мяч у своей штрафной