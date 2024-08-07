«Спартак» предложил «Галатасараю» 20+2 млн евро за вингера Актюркоглу и защитника Кена (Ягиз Сабунджуоглу)
«Спартак» может подписать двоих игроков «Галатасарая».
Московский клуб предложил 20+2 млн евро за левого вингера Керема Актюркоглу и левого защитника Деррика Кена, сообщает инсайдер Ягиз Сабунджуоглу.
Отмечается, что клубы уже договорились о переходе Актюркоглу. Стороны ожидают решения игрока, он хочет играть за красно-белых.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.
На счету Кена 13 матчей, 1 гол и 2 ассиста в чемпионате Турции после перехода из «Ганновера». Его статистика – здесь.
При этом, заработав на продаже игроков 21,5 млн евро.
Для сравнения, «Зенит» потратил 72,7 млн евро, заработав на трансферах 65,04 млн евро.
На 8. Но ваша правда.
>А так согласен, ныть не имеет смысла, Зенит тратил долгие годы больше, и это нормально, надо тоже вкладываться в состав, чтобы бороться, а не ныть.
Если бы хотя бы малая часть болельщиков Спартака обладала такой рассудительностью, то это был бы совсем другой Спартак.
Думаю пойдет на понижение зарплаты как Бонгонда и откажет Барселоне
вы же первые тут ныли про наши покупки