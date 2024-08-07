«Спартак» предложил «Галатасараю» 20+2 млн евро за вингера Актюркоглу и защитника Кена (Ягиз Сабунджуоглу)

«Спартак» может подписать двоих игроков «Галатасарая».

Московский клуб предложил 20+2 млн евро за левого вингера и левого защитника , сообщает инсайдер Ягиз Сабунджуоглу.

Отмечается, что клубы уже договорились о переходе Актюркоглу. Стороны ожидают решения игрока, он хочет играть за красно-белых.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

На счету Кена 13 матчей, 1 гол и 2 ассиста в чемпионате Турции после перехода из «Ганновера». Его статистика – здесь.