«Спартак» предложил «Галатасараю» 20+2 млн евро за вингера Актюркоглу и защитника Кена (Ягиз Сабунджуоглу)

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Деррик Кен Керем Актюркоглу Футбол

«Спартак» может подписать двоих игроков «Галатасарая».

Московский клуб предложил 20+2 млн евро за левого вингера Керема Актюркоглу и левого защитника Деррика Кена, сообщает инсайдер Ягиз Сабунджуоглу.

Отмечается, что клубы уже договорились о переходе Актюркоглу. Стороны ожидают решения игрока, он хочет играть за красно-белых. 

В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь

На счету Кена 13 матчей, 1 гол и 2 ассиста в чемпионате Турции после перехода из «Ганновера». Его статистика – здесь

80 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Aleksey Yashin
Инсайдер Ягиз Сабункуоглу - турецкий аналог Ивана Карпова?)
Нет, это аналог Фабрицио Романо. Обычно он всегда максимально точную инфу даёт.
+41
-2
+39
Инсайдер Ягиз Сабункуоглу - турецкий аналог Ивана Карпова?)
+40
-7
+33
Ответ Say Hello to the Robots
Не денег нет, просто у кого-то их безлимит
Cогласно TM, с момента, когда Россию отстранили от еврокубков, больше всех на трансферы в России потратил «Спартак» - 77,2 млн евро (без учета грядущих покупок из Турции и Венгрии).

При этом, заработав на продаже игроков 21,5 млн евро.

Для сравнения, «Зенит» потратил 72,7 млн евро, заработав на трансферах 65,04 млн евро.
+34
-9
+25
Сарай докинет еще 5-7 лямов и придет в Зенит за Венделом очередной раз
+18
-1
+17
Болельщикам Спартака будет тяжеловато возглавлять бунты голодающих, если Спартак третий сезон подряд будет тратить больше, чем Зенит на трансферы.
+17
-8
+9
Ответ angry horse
Опять нищий спартак последние барыши из своего кармана тратит😁
На классе страдаешь 😁
+14
-5
+9
Пацаны, а скиньте ссылку на стрим, где бухают Ягиз Сабункуоглу с Иваном Карповым и ценники расставляют
+9
-2
+7
Ответ lovkac
Сарай докинет еще 5-7 лямов и придет в Зенит за Венделом очередной раз
К тем 18 пускай докидывают эти 22 и приходят :)
+13
-6
+7
Ещё один левый вингер?
+7
-1
+6
Он же ясно давал понять, что приоритет - игра в еврокубках. ЛЧ променять на РПЛ?
+5
0
+5
Ой, чевойта, Лукойл вспомнил, что не многим беднее Газпрома, деньгами сорить начал.
+7
-3
+4
Тут другое дело, лет десять минимум как Спартак хочет купить высококлассного опорника, но на выходе строго вингеры, пучком
+5
-1
+4
Спартак знает что еврокубки будут открыты со следующего сезона или это прикол такой закупаться за такое бабло в условиях бана?
+3
0
+3
Ответ Tille
Чтобы тратить третий сезон больше, надо тратить хотя два сезона подряд больше - а в прошлом сезоне Зенит (согласно трансфермаркту) потратил больше на 10 миллионов. И за последние 10 сезонов Спартак потратил больше всего дважды - ну и вот, возможно, в это межсезонье тоже потратится. А так согласен, ныть не имеет смысла, Зенит тратил долгие годы больше, и это нормально, надо тоже вкладываться в состав, чтобы бороться, а не ныть.
> в прошлом сезоне Зенит (согласно трансфермаркту) потратил больше на 10 миллионов

На 8. Но ваша правда.

>А так согласен, ныть не имеет смысла, Зенит тратил долгие годы больше, и это нормально, надо тоже вкладываться в состав, чтобы бороться, а не ныть.

Если бы хотя бы малая часть болельщиков Спартака обладала такой рассудительностью, то это был бы совсем другой Спартак.
+3
0
+3
У Чеснокойла денег совсем нет )
+3
0
+3
Ответ Santiago84
по ходу Зине конец, наконец-то
Скорее Спартаку, если сейчас много на покупают будет аля Динамо во времена португалов, купил и победил не действует, всё таки у нас не так уж и слаба лига
+3
0
+3
Ответ tfs
Он же ясно давал понять, что приоритет - игра в еврокубках. ЛЧ променять на РПЛ?
Все ради возможности поиграть в таком великом клубе, прикоснуться к истории, берущей свое начало еще с братьев Старостиных

Думаю пойдет на понижение зарплаты как Бонгонда и откажет Барселоне
+5
-3
+2
Кен без Барби - деньги на ветер
+2
0
+2
Интересно, кто еще из игроков Спартака обидится из за этого трансфера и самовыпилится в Спартак-2?
+2
0
+2
Ответ Олег Петровв
В каментах уже пошло питерское ущемление. Никому низя покупать игроков, тока Зенитушке.
ты даже этого не понял)
вы же первые тут ныли про наши покупки
+2
0
+2
Лукойл решил построить сильную команду вокруг Умярова
+1
0
+1
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Откуда у Спартака деньги?
Нашли пятилитровую банку с накоплениями братьев Старостиных. Народная команда!
+7
-6
+1
Посмотрите чей твиттер - Ивиза Карпоноглу
+1
0
+1
Только Кена там и не хватает)
+1
0
+1
Давай лукойл, переводи уже свою частную собственность СМ в турцию, в европке в кубках может по-играете.
+1
0
+1
Защитник понятно зачем, а вингера налево уже купили
+1
-1
0
Ответ Вова Пупкин
Комментарий удален модератором
Что жаба задушила.
0
0
0
Ответ theDoctor
Cогласно TM, с момента, когда Россию отстранили от еврокубков, больше всех на трансферы в России потратил «Спартак» - 77,2 млн евро (без учета грядущих покупок из Турции и Венгрии). При этом, заработав на продаже игроков 21,5 млн евро. Для сравнения, «Зенит» потратил 72,7 млн евро, заработав на трансферах 65,04 млн евро.
Ты что бухгалтером работаешь у них.
0
0
0
Видимо Зина на банку окончательно, а вот Бонгонда куда-то отправят (Барса). Можно было бы еще включить в сделку Соболя, и будет отличная сделка. Но все равно нужен опорник уровня Фернандо.
0
0
0
Трансфермарет оценивает в 100 и 97 процентов вероятность перехода турка и немца соответственно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий