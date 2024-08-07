Михаил Дегтярев: «Пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям»
Михаил Дегтярев считает, что главой МОК должен стать представить глобального Юга.
«К сожалению, Томас Бах своими решениями, влиянием на международное олимпийское движение и русофобской позицией выпал из круга наших друзей и тех, кому мы можем пожелать успеха.
Поэтому, если «широкими мазками» говорить о будущем олимпийского движения, мое мнение, что пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям, заложенным в Олимпийской хартии, которую мы разделяем», – сказал министр спорта РФ.
Баху 70 лет, он возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. В 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.
Смешно.
Это из серии не трамвай, а наземное метро. Не референдум, а общероссийское голосование. Не взрыв, а хлопок. Не карантин, а нерабочие дни. Ну, и т.д.
Почему в России так любят подменять понятия...
А на деле грустно всё это
Как бы опять не наступить на грабли :)
Это он про Антарктиду видимо
"Взрыв" - это что-то негативное на нашей территории (часто сопровождается разрушениями), а "хлопок" - просто короткий громкий звук... Ну, и т.д.
Иной раз, как будто трансляция из дурдома. А нет, это из Госдурдома.
Или ты отгадал слово и обиделся?
Πρезиденτ ΡΦ ведь своё решение не менял‼️❗‼️
Заместитель министра спорта РФ (на тот момент) Одес Байсултанов: "... Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли".