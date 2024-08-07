Михаил Дегтярев: «Пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям»

Теги МОК Томас Бах Михаил Дегтярев ТАСС Легкая атлетика

Михаил Дегтярев считает, что главой МОК должен стать представить глобального Юга.

«К сожалению, Томас Бах своими решениями, влиянием на международное олимпийское движение и русофобской позицией выпал из круга наших друзей и тех, кому мы можем пожелать успеха.

Поэтому, если «широкими мазками» говорить о будущем олимпийского движения, мое мнение, что пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям, заложенным в Олимпийской хартии, которую мы разделяем», – сказал министр спорта РФ. 

Баху 70 лет, он возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. В 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

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59 комментариев
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Что такое глобальный Юг?
+63
-2
+61
Ответ fewral
Что такое глобальный Юг?
Это маркер ########. Если употребляет человек это словосочетание - значит он #######.
+62
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+55
Ответ fewral
Что такое глобальный Юг?
африка, теперь называем их так
+37
-3
+34
Раньше все эти страны называли странами третьего мира. Теперь "глобальный юг", "глобальное большинство".
Смешно.
Это из серии не трамвай, а наземное метро. Не референдум, а общероссийское голосование. Не взрыв, а хлопок. Не карантин, а нерабочие дни. Ну, и т.д.
Почему в России так любят подменять понятия...
А на деле грустно всё это
+34
-2
+32
Очень многие страны глобального Юга являются членами Британского Содружества.
Как бы опять не наступить на грабли :)
+33
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в Оймяконе удивятся, когда услышат про глобальный юг
+24
0
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а потом, нас опять обманут.
+21
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Постоянно слышу в последнее время про "глобальный юг", если честно, даже не знаю, что это такое, да и пох на очередные высеры))
+15
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Миша опять в бане перегрелся, какой юг, какой флаг, какие ценности?
+13
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"Место для гифки с девчонкой из любительской рекламы школы иностранных языков"
+15
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+11
Глобальный Юг
Это он про Антарктиду видимо
+11
-2
+9
Ответ aberkorn
а потом, нас опять обманут.
Надуют и кинут
+9
0
+9
Уверен, что никто из таких же, как я, настоящих патриотов не будет возражать против назначения на должность начальника МОК самого Мишель Дегтярева. Все видели, как красиво он плавал в бассейне Сандуновских бань — синхронистки отдыхают. Если не наша слааааденькая Мишель, то кто? Правильный ответ: никто.
+10
-3
+7
Страны Глобального Юга могут не понять нашу жалость к северянке-итальянке в ущерб глобальноюжанки Иман Халеф
+7
0
+7
Ответ амкар
Раньше все эти страны называли странами третьего мира. Теперь "глобальный юг", "глобальное большинство". Смешно. Это из серии не трамвай, а наземное метро. Не референдум, а общероссийское голосование. Не взрыв, а хлопок. Не карантин, а нерабочие дни. Ну, и т.д. Почему в России так любят подменять понятия... А на деле грустно всё это
К новым теринам можно привязать выгодную трактовку... "страны третьего мира" - это что-то второстепенное, а "глобальный юг" - это что-то большое и важное...
"Взрыв" - это что-то негативное на нашей территории (часто сопровождается разрушениями), а "хлопок" - просто короткий громкий звук... Ну, и т.д.
+7
0
+7
Глобальный Юг, покажем этому Западу кузькину мать, пора вернуть англосаксов, а то распоясались, золотой миллиард жирует, масоны, рептилоиды, сатанисты!
Иной раз, как будто трансляция из дурдома. А нет, это из Госдурдома.
+7
0
+7
Ответ ыеем
Комментарий скрыт
Человек, который оставляет эмодзи в каждом комменте, что-то пишет про «инвалидность мозга». Довольно иронично.

Или ты отгадал слово и обиделся?
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Кастер Семеня (ЮАР) олимпийская чемпионка из страны БРИКС. Как думаете хороший кандидат?
+6
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+6
Ответ Viks
Голая демагогия.
Тов. Дегтяρёв, а что там с первыми летними Всемиρными игρами дρужбы, которые, согласно решению Πρезиденτа ΡΦ должны пройти через месяц, в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 обновлено 12:24]⁉️
Πρезиденτ ΡΦ ведь своё решение не менял‼️❗‼️
+7
-2
+5
Этот "менистор" рождённый из пены в джакузи Жирика глобально мыслит!??..
+6
-1
+5
У него в голове глобальное потепление
+4
0
+4
Ответ Вечно в бане
Это маркер ########. Если употребляет человек это словосочетание - значит он #######.
Леонид Аркадьевич, можно вращать барабан?
+4
0
+4
Голая демагогия.
+7
-3
+4
Ответ Геннадий Тимченко
Тов. Дегтяρёв, а что там с первыми летними Всемиρными игρами дρужбы, которые, согласно решению Πρезиденτа ΡΦ должны пройти через месяц, в сентябре 2024 года в Москве [cообщение ΤΑCC 16 ноября, 11:57 обновлено 12:24]⁉️ Πρезиденτ ΡΦ ведь своё решение не менял‼️❗‼️
Боги свои решения не меняют. Это назвали "утратило силу"... само виновато.
+3
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Когда-то уже подобное было...))
Заместитель министра спорта РФ (на тот момент) Одес Байсултанов: "... Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли".
+3
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Так если Юг, опять наши не удел? Или они на глобусе стороны перепутали?)
+3
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Ответ Арсений1990
Постоянно слышу в последнее время про "глобальный юг", если честно, даже не знаю, что это такое, да и пох на очередные высеры))
Это страны типа Алжира, ЮАР
+3
0
+3
По горячим следам срочно позвоните и спросите у министра что такое глобальный юг. Ну не понятно же о чем он говорит, что за проект / глобальный юг/. Если у него есть глобальный юг, значит есть и глобальный север, и глобальный запад, и глобальный восток. Представляю, если у каждого глобального будут свои ои. Что тогда ои пойдет на ОИ? Хотя, четыре ои , уууууух что будеееееет, все при игре. Так или не так. Админ, SOS, пАмАгИтЕ понять
+3
0
+3
С такими лозунгами нас скоро не вернут. Олимпиада офигенная. На больничном смотрю на Евроспорта. Мы им до лампочки с нашими руководителями. Обидно что большинство в России разделяют то что написал Дегтярёв
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Глобальный Юг под руководством Азиопы?
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