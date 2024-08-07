Михаил Дегтярев: «Пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям»

Михаил Дегтярев считает, что главой МОК должен стать представить глобального Юга.

«К сожалению, своими решениями, влиянием на международное олимпийское движение и русофобской позицией выпал из круга наших друзей и тех, кому мы можем пожелать успеха.

Поэтому, если «широкими мазками» говорить о будущем олимпийского движения, мое мнение, что пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям, заложенным в Олимпийской хартии, которую мы разделяем», – сказал министр спорта РФ.

Баху 70 лет, он возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. В 2021 году был переизбран на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.