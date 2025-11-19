  • Спортс
  • Сакки о сборной Италии: «Учитель должен обучить первоклассников алфавиту, проработать базовые концепции. Гаттузо нужен сбор перед мартом, но клубы воспротивятся»
2

Арриго Сакки: сборной Италии нужно проработать базовые концепции.

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки порассуждал о том, что нужной сделать национальной команде перед стыковыми матчами ЧМ-2026. Ранее итальянцы уступили Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче, и заняв 2-е место в группе I, сыграют в плей-офф за выход на турнир.

«Нам нужно признать свои ограничения. Однако для этого требуется изрядная доля скромности. Здесь нужно вести себя как учитель, обучающий первоклассников алфавиту, и, заметьте, я не преувеличиваю.

Я слышу разговоры о расстановке, схемах, тактике в атаке, но понимаем ли мы, что нам нужно глубоко проработать базовые концепции? На мой взгляд, тренировочный сбор в Коверчано был бы полезен перед плей-офф в марте. Гаттузо мог бы тренировать несколько дней, сплотить команду после неудачи, восстановить психологические силы и улучшить то, что пока не работает.

Но я уверен, что клубы воспротивятся такой просьбе тренера. Я хорошо помню битвы, которые мне пришлось вести, когда я возглавил национальную сборную. В Италии всегда берут верх личные интересы и эгоизм, и люди не хотят понимать, что создание команды, а сборная – это команда, требует времени, терпения и значительных тренировок», – заявил Сакки.

Сакки об Италии: «Сборной нужно проснуться! У игроков Серии А не может быть таких грубых ошибок, как против Норвегии. Так мы точно далеко не уедем»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
