14‑кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг возобновила карьеру

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии жен сборная Швеции жен Тереза Йохауг Лыжи

14‑кратная чемпионка мира и 4-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг объявила о возвращении спорт.

36-летняя норвежка завершала карьеру марте 2022-го. Спустя два года она выиграла 30-километровую «разделку» на чемпионате Норвегии с преимуществом почти в три минуты. Но окончательное решение о возвращении она приняла в августе.

«Не попытать счастья на чемпионате мира (в 2025 году в норвежском Тронхейме – Sports) при той форме, в которой я сейчас нахожусь, было бы слишком глупо.

Я видела, что многие люди хотят моего возвращения. По крайней мере, шведские девушки – надеюсь, это их немного подстегнет, ха-ха!

Должна сказать, что когда я положила лыжи на полку в 2022-м, внутри мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала соревноваться, а потому, что устала от тренировок.

Мне нравилось то, чем я занималась, но желание и мечта стать матерью были настолько велики, что от лыж стоило отказаться.

Я с пользой провела эти два года, чтобы почувствовать, хочу ли я еще выступать. А тут еще и ЧМ в Тронхейме, и я сказала себе: можно возвращаться! Мечтаю о золоте», – рассказала Йохауг.

14 комментариев
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Такое ощущение, что попалась на допинге. Раздувать не стали эту историю. Тихонько отбыла дискву и поехали дальше
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.....отдышалась немного, и снова пошла.
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Ещё бы Бьорн Дэли вернулся 🤔
+10
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Гунде Свана можно вернуть. Тоже увеличит интерес.
+9
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А Йохауг использует Терапевтические исключения ?
+6
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+5
Главное теперь не "жрать" помаду.. 🤭
+7
-3
+4
Новую помаду завезли
+6
-3
+3
Ответ Alex1104
Гунде Свана можно вернуть. Тоже увеличит интерес.
Лучше Мюлегга. Во где интерес-то был бы🙃
+4
-1
+3
Ответ Виктор Войнов
Такое ощущение, что попалась на допинге. Раздувать не стали эту историю. Тихонько отбыла дискву и поехали дальше
А зачем тогда с помадой раздували и отстраняли от ОИ?
+4
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Ответ Виктор Войнов
Такое ощущение, что попалась на допинге. Раздувать не стали эту историю. Тихонько отбыла дискву и поехали дальше
Не хватает слова "снова")
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Потрясающе - радостная новость !
Я в восторге !
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