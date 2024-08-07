14‑кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг возобновила карьеру

14‑кратная чемпионка мира и 4-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг объявила о возвращении спорт.

36-летняя норвежка завершала карьеру марте 2022-го. Спустя два года она выиграла 30-километровую «разделку» на чемпионате Норвегии с преимуществом почти в три минуты. Но окончательное решение о возвращении она приняла в августе.

«Не попытать счастья на чемпионате мира (в 2025 году в норвежском Тронхейме – Sports) при той форме, в которой я сейчас нахожусь, было бы слишком глупо.

Я видела, что многие люди хотят моего возвращения. По крайней мере, шведские девушки – надеюсь, это их немного подстегнет, ха-ха!

Должна сказать, что когда я положила лыжи на полку в 2022-м, внутри мне было очень больно. Я ушла не потому, что устала соревноваться, а потому, что устала от тренировок.

Мне нравилось то, чем я занималась, но желание и мечта стать матерью были настолько велики, что от лыж стоило отказаться.

Я с пользой провела эти два года, чтобы почувствовать, хочу ли я еще выступать. А тут еще и ЧМ в Тронхейме, и я сказала себе: можно возвращаться! Мечтаю о золоте», – рассказала Йохауг.