Актюркоглу хочет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год после уплаты налогов и требует бонусы за матчи, победу в РПЛ и Кубке, отступные в 20 млн евро для клубов из ЛЧ (Gala Haber)

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Галатасарай Сборная Турции по футболу высшая лига Турция возможные трансферы агенты деньги Керем Актюркоглу Футбол

Стали известны требования Керема Актюркоглу по зарплате и бонусам в «Спартаке».

Ранее агент игрока сообщил, что «Спартак» и «Галатасарай» договорились о трансфере, но условия личного контракта еще не согласованы. Утверждалось, что московский клуб предложил 20+2 млн евро за Актюркоглу и защитника Деррика Кена (Ягиз Сабунджуоглу)

По данным Gala Haber, вингер «Галатасарая» хочет получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Также сторона игрока требует бонус в размере 10 тысяч евро за каждое попадание в заявку «Спартака», дополнительные 5 тыс. за каждый полный матч и 3 тыс. за матчи, где Актюркоглу отыграет не менее 60 минут.

За достижение отметок в 10 голов и 10 голевых передач в официальных матчах сторона Актюркоглу требует по 100 тысяч евро. Если Керем выполнит оба условия – дополнительные 300 тыс.

За победу «Спартака» в Мир РПЛ вингер хочет получить премию в размере 350 тысяч евро, за победу в Фонбет Кубке России – 150 тысяч.

Кроме того, игрок просит включить в контракт пункт об отступных в размере 20 млн евро для клубов, выступающих в Лиге чемпионов.

Отмечается, что «Спартак» принял требования Актюркоглу относительно бонусов и готов увеличить предложение по зарплате с 3 до 4 миллионов евро в год – при этом агент вингера «Галатасарая» настаивает на требуемых 4,5 млн. Московский клуб также хочет повысить сумму отступных.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, отметившись 12 голами и 6 результативными передачами. Его статистика доступна здесь

Материалы по теме

93 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну 350 тысяч евро спартак сэкономит точно)
+38
-1
+37
Жирновато.
Думаю, 3 потолок дадут + бонусы за достижения личные и командные
+24
-2
+22
В 25 надо в топ чемпионаты, а не бонусы от Лукойлв выбивать
+20
-3
+17
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Он не стоит такой лички при таких бонусах.
+17
0
+17
С турками всегда надо торговаться. Реальную цену можно в 1,5 - 2 раза сбросить :)
+9
-1
+8
Хороша хотелка.
+5
0
+5
Это зарплата некоторых основных игроков топов АПЛ.Нашим клубам непозволительно платить такие деньги если это не Халк или Малком, тем более в нынешнем положении без ЕК
+6
-1
+5
Ответ Причёска Бэйла
1 чемпионство за 20+ лет, а вони будто каждый год на что-то претендуете)
а ты сюда не заходи и вонь пропадет
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
А тебе
+3
0
+3
Бонус даже за попадание в заявку. Условия с премиями за каждый чих. Там турецкого Месси 25-летнего чтоли везут в Москву, который другим клубам к этому возрасту нафиг не сдался?
+5
-2
+3
хз как он будет играть, но губа не дура у парня
+3
0
+3
Ну и зачем он нам , за такие бабки и отсутствие евро кубков?
+2
0
+2
А бензин на лукойле один из самых дорогих.
+3
-1
+2
Если разводить Спартак, то по крупному.
+3
-1
+2
Отступные смешно. За такие требования по зарплате, нужно ставить 30-40. А то купи за 20, выполни все условия и через полгода продай за 20 в лч. Смешно
+2
0
+2
Ну всë, 15 команд РПЛ собираются сниматься с чемпионата, идëт великий и ужасный янычар.
+3
-1
+2
Ответ mean machine/
Зачем тратить такое бабло в нашей лиге без еврокубков?
Может ты этот вопрос задашь раньше , а не когда Спартак потратил уже 72+ млн за два сезона?!
+3
-1
+2
личный повар, водитель, гарем из московских профессионалок и комплект стендаперов на турецком
+3
-1
+2
И холодильник "Розенлев". Хороший, финский.
+2
0
+2
С такими аппетитами обращаться в Зенит.
+2
0
+2
Ответ Причёска Бэйла
1 чемпионство за 20+ лет, а вони будто каждый год на что-то претендуете)
По количеству чемпионов ты прав, единственное за 16 лет. Но то, что тот чем проиграли кони и зина, это бред. Спартак в тот год все задавливал уверенно.
+1
0
+1
Запросы конечно...
+1
0
+1
Ответ shamshor
Комментарий скрыт
И какие-то 🤡 плюсуют ещё это. Видимо, те же полоумные, которые смешно шутят про цикл и чемпионство 3 тура

Спартак так не выиграл, что за последние 10 лет чемпион лишь дважды набирал больше очков. На 1 и на 3 очка
+2
-1
+1
Ответ shamshor
Комментарий скрыт
Главное почаще повторяйте это
+4
-3
+1
Ответ shamshor
Ну 350 тысяч евро спартак сэкономит точно)
Как болельщик Спартака признаю, что шутка топовая)
+2
-1
+1
За победу в РПЛ можно и сто миллионов подписать, десять лет он здесь не продержится
+2
-1
+1
Ответ bear7904
В 25 надо в топ чемпионаты, а не бонусы от Лукойлв выбивать
В голове у Актюркоглу играет весёлая песенка:
" Не хочу я быть спортменом
Не хочу быть я инженером
Не хочу быть с огромным ч...ом
Я хочу быть акционером ОАО Газпром".
Хотя это песенка у Соболева играет в голове.
(В комментарии были использованы слова из песни С.Слепакова( признан иноагентом в РФ)).
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Окей ЗП, окей бонусы, но отспуные 20 млн для команд лч, это очень сомнительная история, ну только дураки согласиться на подобное. Вложить в игрока минимум 15 млн + зп + все хотелки и чтобы он ушел через сезон -два и быть в минусе. Ну такое себе .
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Демченко
Почему? Спартак можете себе позволить, вон уже без еврокубков за два сезона потратили 70+млн
Причем не продавая игроков)
+1
0
+1
Спартаку надо спешить. Там уже думские предложили запретить турецкие сериалы)).
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий