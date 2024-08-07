Актюркоглу хочет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год после уплаты налогов и требует бонусы за матчи, победу в РПЛ и Кубке, отступные в 20 млн евро для клубов из ЛЧ (Gala Haber)
Стали известны требования Керема Актюркоглу по зарплате и бонусам в «Спартаке».
Ранее агент игрока сообщил, что «Спартак» и «Галатасарай» договорились о трансфере, но условия личного контракта еще не согласованы. Утверждалось, что московский клуб предложил 20+2 млн евро за Актюркоглу и защитника Деррика Кена (Ягиз Сабунджуоглу)
По данным Gala Haber, вингер «Галатасарая» хочет получать 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Также сторона игрока требует бонус в размере 10 тысяч евро за каждое попадание в заявку «Спартака», дополнительные 5 тыс. за каждый полный матч и 3 тыс. за матчи, где Актюркоглу отыграет не менее 60 минут.
За достижение отметок в 10 голов и 10 голевых передач в официальных матчах сторона Актюркоглу требует по 100 тысяч евро. Если Керем выполнит оба условия – дополнительные 300 тыс.
За победу «Спартака» в Мир РПЛ вингер хочет получить премию в размере 350 тысяч евро, за победу в Фонбет Кубке России – 150 тысяч.
Кроме того, игрок просит включить в контракт пункт об отступных в размере 20 млн евро для клубов, выступающих в Лиге чемпионов.
Отмечается, что «Спартак» принял требования Актюркоглу относительно бонусов и готов увеличить предложение по зарплате с 3 до 4 миллионов евро в год – при этом агент вингера «Галатасарая» настаивает на требуемых 4,5 млн. Московский клуб также хочет повысить сумму отступных.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, отметившись 12 голами и 6 результативными передачами. Его статистика доступна здесь.
Думаю, 3 потолок дадут + бонусы за достижения личные и командные
Спартак так не выиграл, что за последние 10 лет чемпион лишь дважды набирал больше очков. На 1 и на 3 очка
" Не хочу я быть спортменом
Не хочу быть я инженером
Не хочу быть с огромным ч...ом
Я хочу быть акционером ОАО Газпром".
Хотя это песенка у Соболева играет в голове.
(В комментарии были использованы слова из песни С.Слепакова( признан иноагентом в РФ)).