Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Нобель Арустамян агенты Александр Соболев Максим Глушенков деньги Тимур Гурцкая Коммент.Шоу Футбол

Иван Карпов признался, что преувеличивает информацию о трансферах «Зенита».

Инсайдер прокомментировал данную ранее информацию о возможном переходе в «Зенит» Александра Соболева.

Гурцкая говорил, что в «Спартаке», когда услышал об интересе к Соболеву – неважно, от кого, – сказали: «Забирайте даже за 6 [миллионов евро]».

– Тимур очень много говорит, как и я. И, наверное, чуть больше, чем я, говорит чего-то абстрактного. Я не принижаю его способности, но он гениальный популист. Так же, как и я, в гораздо большем контексте, чем есть в моем канале.

Понятно, что, когда я пишу новость про 20 миллионов – это в некотором смысле раскачка ситуации и попытка хайпануть. Я играю в собственную игру.

– Это не противоречит твоим принципам?

– Нет. А я как-то озвучивал свои принципы? Не озвучивал.

Я хочу, чтобы люди понимали, что иногда, в конкретных случаях, связанных с одной-единственной командой – это «Зенит» – у меня могут быть художественные преувеличения. Это игра ради игры. За этим нет кого-то другого, это моя личная история.

И в момент, когда я написал про 20 [миллионов евро за Соболева], у меня была такая информация, но она была о хотелках «Спартака» на тот момент. И я ее немножко превратил в то, что «Зенит» может заплатить до 20 миллионов евро, и впоследствии расшифровал – 14+6.

И большой кусок пойдет Павлу Андрееву – он большой бизнесмен и должен зарабатывать много, как он это сделал на Глушенкове, – сказал Карпов в интервью Нобелю Арустамяну в выпуске шоу Here We Go на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

154 комментария
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Это и так понятно было, что половину дичи про Зенит он просто придумывает. Хорошо, что хоть не отрицает)
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Дурачок какой-то, чесслово.
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Теперь история про Сутормина за 50 000, выглядит в ином свете...
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Ответ Игорь Новиков
Это и так понятно было, что половину дичи про Зенит он просто придумывает. Хорошо, что хоть не отрицает)
Только в итоге потом некоторые формучане выдают, что Клаудиньо мы купили 27, бравируя в спорах)))
+54
-6
+48
"Инсайдер"-алкоголик гонит пургу. Но нельзя постоянно обманывать людей и сохранять количество подписчиков на желаемом уровне, поэтому "инсайдер" врёт "приятное".
У болельщика условного Спартака уже рука тянется отписаться и тут выскакивает "Б-жи предложили миллиард за Бонгонду. Подключили Администрацию президента". И болельщик условного Спартака такой "Это соответствует моему видению мира. Я пожалуй ещё задержусь".
+46
-5
+41
Надеюсь кто-нибудь засудит этого горе инсайдера
+41
-2
+39
Ответ Tom_York
Только в итоге потом некоторые формучане выдают, что Клаудиньо мы купили 27, бравируя в спорах)))
Как-то мало. Очевидно, что за 157)
+37
-4
+33
Кто бы сомневался.
+35
-2
+33
Как это нынче называется? «Каминг аут»?
+21
0
+21
Расписался в непрофесионализме из-за личных симпатий. Вернее, у него одно место горит.
Хотя, о каком профессионализме речь, если он "инсайдер" - собиратель слухов? Как бабушка на лавке.
Но, даже если так, он говорит, что про Зенит он будет писать все, что придет ему в голову.🤷🏻
+21
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В голове моей опилки да-да-да
Сочиняю я неплохо иногда. Да!
+18
0
+18
А, то есть псевдо-инсайдеры уже не скрывают, что они, мягко говоря, звездят))
Сказочные... сказочники😉
+17
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+17
Иван Карпов-:"Я ########".
+15
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+15
Ты не популист, ты обычный - 🌍 🚪 ⚽️
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+14
Откровенная ложь = художественное преувеличение. Ясно.
+13
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+13
Пьяную рыбу понесло на откровения.
+14
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+13
То есть человек открытым текстом говорит, что его можно не читать. И нужно не читать. А если не получилось избежать "информации", то делить ее на 10. Маладэц.
+12
0
+12
Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Какие ещё доказательства. Вы что великому инсайдеру всея РПЛ, пропитому алкашу карпу не верите?
+13
-2
+11
Ответ Post morten
Надеюсь кто-нибудь засудит этого горе инсайдера
Дельфин со Спартаком
+11
-2
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Возможно теперь его спартаковские почитатели хоть немного убедились в том что все его досужие вымыслы о фантастических трансферах Зенита не что иное как обычное трындобольство.
Ни на что не повлияет. Если реальность не соответствует чаяниям болельщиков Спартака, то тем хуже для реальности.
+9
0
+9
« Иван Карпов признался, что преувеличивает информацию о трансферах «Зенита».»

То есть просто врет.
+11
-3
+8
Ответ Игорь Новиков
Как-то мало. Очевидно, что за 157)
Что, серьезно за 157? Надо рассказать кб болелам. Тут же подхватят.
+12
-4
+8
Ответ Tom_York
Теперь история про Сутормина за 50 000, выглядит в ином свете...
Там была запись в электронной системе регистрации переходов
+32
-24
+8
Ответ Циник Петербургский
"Я хочу, чтобы люди понимали, что иногда, в конкретных случаях, связанных с одной-единственной командой – это «Зенит» – у меня могут быть художественные преувеличения. Это игра ради игры. За этим нет кого-то другого, это моя личная история." " художественные преувеличения" - какой элегантный эвфемизм для слова "звездёж" :)
Борзыкин и остальные блогеры далеко от него не ушли...
+8
0
+8
Хочется увидеть авторитетное мнение всех тех комментаторов, которые смеялись тут над нами, когда мы писали, что Карпов врёт. И ещё так многозначительно иронизировали, мол, вот опять сбг оправдания придумывают. Вы где?
+8
0
+8
"художественные преувеличения"(c) по словарику другого одиозного деятеля - иначе говоря, "неприятная"(c) лапша на ушах!

Человек просто гордится тем, что в наглую отсебятину несет. Так что тем, кто будет ссылаться на мнение этого персонажа хорошо бы каждый раз прежде всего начинать с его слов об отношении к профессии: ’’раскачка ситуации и попытка хайпануть. Я играю в собственную игру’’(c)
+7
0
+7
Карьера:

2005 год − «Советский спорт», внештатный корреспондент;
2006-2008 гг. − «Чемпионат», специальный корреспондент;
2013-2014 гг. − «Газета.Ру», корреспондент;
2014-2015 − «Чемпионат», глава службы эксклюзивных новостей;
2015-2017 гг. − «Матч ТВ», старший продюсер;
2017-2018 гг. − «Чемпионат», глава службы эксклюзивных новостей
2019-2020 гг. − «Бизнес-Онлайн», корреспондент
С февраля 2020 года по н.в. − Metaratings.ru, специальный корреспондент.
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Вы посмотрите внимательно на этот список. Возможно хоть малая часть столичных болельщиков теперь поймёт, почему болельщики Зенита так относятся к московским СМИ(а других-то у нас и нет, ха!). Журналисты! Профессионалы!
Старший продюсер «Матч ТВ»! Охренеть!
+7
0
+7
Ответ Post morten
Надеюсь кто-нибудь засудит этого горе инсайдера
Проще просто дать по физиономии. Желательно публично.
+10
-4
+6
Ответ unreality
Почему тебе не все равно, что говорят болельщики других клубов? Вообще плевать на их мнение)
Понимаешь тут такое дело, это же как снежный ком, вранье растет и тиражируется!
Я просто привел статистику о том что Зенит и Спартак за два года потратили примерно одинаковые суммы на трансферы, 63/62 (только мы еще и Малкома продали за 60), но результаты разные)))
+8
-2
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Значит соврал про 20? Я так и думала. Ведь в самом деле 40 было.
+5
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