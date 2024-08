Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»

Иван Карпов признался, что преувеличивает информацию о трансферах «Зенита».

Инсайдер прокомментировал данную ранее информацию о возможном переходе в «Зенит» .

– говорил, что в « », когда услышал об интересе к Соболеву – неважно, от кого, – сказали: «Забирайте даже за 6 [миллионов евро]».

– Тимур очень много говорит, как и я. И, наверное, чуть больше, чем я, говорит чего-то абстрактного. Я не принижаю его способности, но он гениальный популист. Так же, как и я, в гораздо большем контексте, чем есть в моем канале.

Понятно, что, когда я пишу новость про 20 миллионов – это в некотором смысле раскачка ситуации и попытка хайпануть. Я играю в собственную игру.

– Это не противоречит твоим принципам?

– Нет. А я как-то озвучивал свои принципы? Не озвучивал.

Я хочу, чтобы люди понимали, что иногда, в конкретных случаях, связанных с одной-единственной командой – это «Зенит» – у меня могут быть художественные преувеличения. Это игра ради игры. За этим нет кого-то другого, это моя личная история.

И в момент, когда я написал про 20 [миллионов евро за Соболева], у меня была такая информация, но она была о хотелках «Спартака» на тот момент. И я ее немножко превратил в то, что « » может заплатить до 20 миллионов евро, и впоследствии расшифровал – 14+6.

И большой кусок пойдет Павлу Андрееву – он большой бизнесмен и должен зарабатывать много, как он это сделал на , – сказал Карпов в интервью Нобелю Арустамяну в выпуске шоу Here We Go на ютуб-канале «Коммент.Шоу».