Иван Карпов: «В случае с «Зенитом» у меня могут быть художественные преувеличения, попытка хайпануть. Информация про 20 млн евро за Соболева была о хотелках «Спартака»
Иван Карпов признался, что преувеличивает информацию о трансферах «Зенита».
Инсайдер прокомментировал данную ранее информацию о возможном переходе в «Зенит» Александра Соболева.
– Гурцкая говорил, что в «Спартаке», когда услышал об интересе к Соболеву – неважно, от кого, – сказали: «Забирайте даже за 6 [миллионов евро]».
– Тимур очень много говорит, как и я. И, наверное, чуть больше, чем я, говорит чего-то абстрактного. Я не принижаю его способности, но он гениальный популист. Так же, как и я, в гораздо большем контексте, чем есть в моем канале.
Понятно, что, когда я пишу новость про 20 миллионов – это в некотором смысле раскачка ситуации и попытка хайпануть. Я играю в собственную игру.
– Это не противоречит твоим принципам?
– Нет. А я как-то озвучивал свои принципы? Не озвучивал.
Я хочу, чтобы люди понимали, что иногда, в конкретных случаях, связанных с одной-единственной командой – это «Зенит» – у меня могут быть художественные преувеличения. Это игра ради игры. За этим нет кого-то другого, это моя личная история.
И в момент, когда я написал про 20 [миллионов евро за Соболева], у меня была такая информация, но она была о хотелках «Спартака» на тот момент. И я ее немножко превратил в то, что «Зенит» может заплатить до 20 миллионов евро, и впоследствии расшифровал – 14+6.
И большой кусок пойдет Павлу Андрееву – он большой бизнесмен и должен зарабатывать много, как он это сделал на Глушенкове, – сказал Карпов в интервью Нобелю Арустамяну в выпуске шоу Here We Go на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
У болельщика условного Спартака уже рука тянется отписаться и тут выскакивает "Б-жи предложили миллиард за Бонгонду. Подключили Администрацию президента". И болельщик условного Спартака такой "Это соответствует моему видению мира. Я пожалуй ещё задержусь".
Хотя, о каком профессионализме речь, если он "инсайдер" - собиратель слухов? Как бабушка на лавке.
Но, даже если так, он говорит, что про Зенит он будет писать все, что придет ему в голову.🤷🏻
Сочиняю я неплохо иногда. Да!
Сказочные... сказочники😉
То есть просто врет.
Человек просто гордится тем, что в наглую отсебятину несет. Так что тем, кто будет ссылаться на мнение этого персонажа хорошо бы каждый раз прежде всего начинать с его слов об отношении к профессии: ’’раскачка ситуации и попытка хайпануть. Я играю в собственную игру’’(c)
2005 год − «Советский спорт», внештатный корреспондент;
2006-2008 гг. − «Чемпионат», специальный корреспондент;
2013-2014 гг. − «Газета.Ру», корреспондент;
2014-2015 − «Чемпионат», глава службы эксклюзивных новостей;
2015-2017 гг. − «Матч ТВ», старший продюсер;
2017-2018 гг. − «Чемпионат», глава службы эксклюзивных новостей
2019-2020 гг. − «Бизнес-Онлайн», корреспондент
С февраля 2020 года по н.в. − Metaratings.ru, специальный корреспондент.
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Вы посмотрите внимательно на этот список. Возможно хоть малая часть столичных болельщиков теперь поймёт, почему болельщики Зенита так относятся к московским СМИ(а других-то у нас и нет, ха!). Журналисты! Профессионалы!
Старший продюсер «Матч ТВ»! Охренеть!
Я просто привел статистику о том что Зенит и Спартак за два года потратили примерно одинаковые суммы на трансферы, 63/62 (только мы еще и Малкома продали за 60), но результаты разные)))