«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу, сообщил агент: «Мы еще не договорились о личных условиях. Керему нравится тренер и проект»
«Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере Керема Актюркоглу.
Об этом рассказал агент вингера Вильям Д’Авила.
«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы все еще не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия», – сказал Д’Авила.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.