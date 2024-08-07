«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу, сообщил агент: «Мы еще не договорились о личных условиях. Керему нравится тренер и проект»

«Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере Керема Актюркоглу.

Об этом рассказал агент вингера Вильям Д’Авила.

«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы все еще не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия», – сказал Д’Авила.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.