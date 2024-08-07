«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Актюркоглу, сообщил агент: «Мы еще не договорились о личных условиях. Керему нравится тренер и проект»

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Керем Актюркоглу Футбол

«Спартак» договорился с «Галатасараем» о трансфере Керема Актюркоглу.

Об этом рассказал агент вингера Вильям Д’Авила.

«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы все еще не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, но нам нужно завершить личные условия», – сказал Д’Авила.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Актюркоглу провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь

120 комментариев
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Ответ Ilya_Panchenko
А куда столько вингеров ?
Меняться будут. Свингеры.
+81
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Очень крутое усиление для Спартака. Яркий, креативный, напористый игрок. Станет украшением чемпионата наравне с Барко.
+56
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Ответ Stanislav Orlov
Похоже на 100 летие голубого клуба есть задача дать им на ротана...
Может с одним чемпионством за 23 года надо думать о чем-то другом? Как минимум о том, чтобы регулярно не брать самому?
+62
-28
+34
а дельфину проект не понравился
+25
0
+25
Ответ Nikitk@Torres
Может с одним чемпионством за 23 года надо думать о чем-то другом? Как минимум о том, чтобы регулярно не брать самому?
Сколько у вас чемпионств за 100 лет было без Газпрома и Вовы?))
+45
-26
+19
Ответ Nikitk@Torres
У кого у нас, чел? Я за Спартак.
вот это поворот хД)
+19
0
+19
А куда столько вингеров ?
+18
-1
+17
Похоже на 100 летие голубого клуба есть задача дать им на ротана...
+43
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+14
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Поплачь газовый
+18
-9
+9
Ответ Owen_the_Simple
Спартак близок к тому, чтоб третий сезон подряд тратить больше, чем Зенит на трансферы "на вход". Такие вот вожди обездоленных и босоногих.
Ну, сложно покупать игроков по 50000 рублей, что поделать
+9
-2
+7
Ответ Stanislav Orlov
Сколько у вас чемпионств за 100 лет было без Газпрома и Вовы?))
У кого у нас, чел? Я за Спартак.
+9
-3
+6
Ответ Stanislav Orlov
Похоже на 100 летие голубого клуба есть задача дать им на ротана...
Но комплексы, они у петербуржцев. А это другое.
+7
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+5
Деррик Кена тоже нужно брать. Супер усиление. Хлус будет на банке правда сидеть
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-1
+5
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Потому что с Зенитом нужно же как-то конкурировать, а если Зенит не отказывается от своей политики, значит самим нужно покупать качественных легов
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"Московский «Спартак» сделал официальное предложение «Галатасараю» по двум футболистам. Красно-белые готовы заплатить € 22 млн за Керема Актюркоглу и Деррика Кёна, информирует турецкий инсайдер Ягиз Сабункуоглу"
+3
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+3
Ответ Roman Araslanov
По-моему такого грандиозного закупа не было со времён Первака. Главное, чтоб договорились.
А как же закуп времен Цорна?
+3
0
+3
Ответ Ilya_Panchenko
А куда столько вингеров ?
видимо зину или медину сольют
+6
-3
+3
Ответ Бегемотик
Был еще чел который вмазал американцу и его отмазали. Имя не помню, но типичный паспортист Спартака который ушел в никуда.
Аяз Гулиев
+4
-1
+3
Ответ раскаявшийся жиробас
А как же закуп времен Цорна?
Согласен. Баду, Романьоли и Кутателадзе по вывеске уступали разве что трио Месси-Неймар-Суарес.
+2
0
+2
Кого на выход? Зиньковский выглядит первым кандидатом, но у него паспорт. Бонгонда или Медина тоже могут оказаться потенциальными «выходами». Также все еще существует Николсон, который пока даже не близко к составу из-за Жозе и Мелешина, ну и само собой Угальде
+2
0
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лучше больше, чем меньше
+2
0
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Ответ dimonivanov
а что там с лимитом? не многовато ли легов уже?
Есть ещё 2 места. Плюс Николсон должен уйти.
+2
0
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Зачем это Арктюкоглу? Он один из лидеров Галатасарая, клуб играет в ЛЧ. Наверняка в топ пять интерес к нему есть. Тут Спартак, ни турниров ни чего и когда эти турниры будут большой вопрос. Но если только деньгами Спартак завалит.🤔🤔🤔
+2
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Ну это будет очень даже хорошо, классный игрок
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Ответ Трупейро
Финансовый проект ?
А не похер?
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Ответ Celsius
Плачут бестрофейные лузеры с 5-го места РПЛ. А действующие чемпионы, действующие обладатели Кубка и Суперкубка веселятся. Посмотрю на ваши рыдания 24-го августа, когда вам воткнут в Петербурге очередную дежурную пятеру-семеру, как обычно, вот взвоете то!
прошлым живешь? Да ты не истинный болельщик Зенита - нет у вас прошлого аххаха) Когда там последняя пятера была? А последний разгром в чью пользу?
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Ответ Caniball
Так уже привезли Маркиньоса туда.
Турок на обоих флангах играет
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Ответ Дмитрий9779
Для РПЛ он топ.
Факт
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Надеюсь что договорятся. Признаться жду этого трансфера. Керем - креативный игрок, яркий
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Ответ rusik krasav4ik
а дельфину проект не понравился
Эка невидаль. Половина псевдокультурного города желчью исходит на Спартак. У них смысл жизни ненависть
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