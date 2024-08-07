Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Сербия уступила Австралии, Нигерия сыграет с США и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у женщин.

В 1/4 финала плей-офф Сербия уступила Австралии, Испания встретится с Бельгией.

В других парах Германия сыграет с Францией, Нигерия – с США.

Париж, Франция

Баскетбол

Женщины

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.