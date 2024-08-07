Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Сербия уступила Австралии, Нигерия сыграет с США и другие матчи
Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у женщин.
В 1/4 финала плей-офф Сербия уступила Австралии, Испания встретится с Бельгией.
В других парах Германия сыграет с Францией, Нигерия – с США.
Париж, Франция
Баскетбол
Женщины
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 7 августа, 12.00, «АккорХотелс Арена»
- Сербия жен
- Ногич (17), Андерсон (6 + 5 потерь), Янкович (5), Чаджо (3), Краишник (0) – старт; Дугалич (14), Раца (10 + 7 подборов), Смаилбегович (5), Йованович (3), Катанич (2), Станкович (2), Джорджевич (0).
- Дата проведения
- 7 августа, 15.30, «АккорХотелс Арена»
- Дата проведения
- 7 августа, 19.00, «АккорХотелс Арена»
- Дата проведения
- 7 августа, 22.30, «АккорХотелс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Возможно Нигерия учитывая что на прошлых ОИ проиграли всего с "-9"