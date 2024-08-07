Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала. Сербия уступила Австралии, Нигерия сыграет с США и другие матчи

Теги результаты сборная США жен сборная Австралии жен сборная Франции жен сборная Бельгии жен сборная Испании жен сборная Германии жен сборная Сербии жен Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир жен сборная Нигерии жен Баскетбол

Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у женщин.

В 1/4 финала плей-офф Сербия уступила Австралии, Испания встретится с Бельгией.

В других парах Германия сыграет с Францией, Нигерия – с США.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Баскетбол

Женщины

Плей-офф

1/4 финала

Сербия жен – Австралия жен 67:85 (19:26, 13:22, 16:24, 19:13)
Дата проведения
7 августа, 12.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Сербия жен
Ногич (17), Андерсон (6 + 5 потерь), Янкович (5), Чаджо (3), Краишник (0) – старт; Дугалич (14), Раца (10 + 7 подборов), Смаилбегович (5), Йованович (3), Катанич (2), Станкович (2), Джорджевич (0).
Австралия жен
Смит (22 + 13 подборов), Мелбурн (18), Уиткомб (15), Тэлбот (5 + 8 подборов), Магбегор (4) – старт; Джордж (18), Маджен (3), Уоллес (0), Борлейз (0), Этуэлл (0), Толо (0).

Испания жен – Бельгия жен
Дата проведения
7 августа, 15.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Германия жен – Франция жен
Дата проведения
7 августа, 19.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Нигерия жен – США жен
Дата проведения
7 августа, 22.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
США и Бриттни Грайнер в частности - удачи !
+4
-1
+3
Девушки авcтралийские по полной программе насыпают сербкам за парней.
+2
0
+2
Главная интрига - кто из соперников на пути к титулу проиграет США с наименьшей разницей.
Возможно Нигерия учитывая что на прошлых ОИ проиграли всего с "-9"
+1
0
+1
У сербок лидеры "золотого поколения" ушли, а Саша Чаджо, никогда не хватавшая звезд с неба, остается до сих пор в строю и даже в старте! Неужели не нашлось более молодого игрока на позицию 2-го номера? Да и Тина Йованович провалилась - видимо, тоже пора на покой, как и легионерке Андерсон.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий