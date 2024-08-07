Шахматистка на первенстве Дагестана разлила, предположительно, ртуть на столе соперницы (Mash)

Теги происшествия Шахматы

Шахматистка на первенстве Дагестана отравила соперницу, предположительно, ртутью.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Одной из участниц стало плохо после старта соревнований, и ей вызвали скорую. Затем организаторы посмотрели записи камер наблюдения и заметили, как другая шахматистка разливает на игровом столе неизвестное вещество. По предварительной версии, это могла быть ртуть.

Отмечается, что девушка, разлившая жидкость, ранее интересовалась, работает ли в зале камера.

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60 комментариев
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Жиесть
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+49
А вы говорите вода в Сене опасна.....
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Ох, уж, этот Кавказский спорт🤔
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А могла сразу пристрелить...
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Вы не поверите, как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве"...
12 стульев
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Бред какой то. Они же за одним столом играют, и как можно не заметить разлитую ртуть!
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Ничего себе шахматы, такого даже в фигурке нет)
Ну или мы ничего не слышали про первенство Дагестана по ФК
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видимо ей сказали, что камера не работает , бгг
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Дагестанский гамбит
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Ответ Контрольный выстрел
Бред какой то. Они же за одним столом играют, и как можно не заметить разлитую ртуть!
А тут говорится, что она с ней играла? Может это одна из фавориток турнира, с которой предстояло играть в последнем туре. Убрала соперницу на будущее.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Всё что нужно знать о спортсменах в Дагестане.
Что нужно знать? Один человек, это ну "оооочень" большая выборка для составления какого-либо вывода, ну, конечно, если ты не типичный прогрессивный юзер спорца, что вам до статистики и каких-либо умозаключений, пукнул в лужу и пошел
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Шахматисты - опасные люди.
+7
-1
+6
Срочно ввести FanID в шахматах!
+8
-3
+5
Всё что нужно знать о спортсменах в Дагестане.
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+5
Ответ Дмитрий Рабко
Тут давеча жаловались пловцы, что хлебнув водички, блевали. Не думаю, что хлебнув ртути, они отделались бы только рвотой. А если серьёзно, то интересно, где она ртуть раздобыла ?
В градуснике
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Вот, что у неё в голове?
+6
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Ответ Airat Alimov
Это была воды из Сенны.
Айртона?
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+2
Ответ reteka
Ртутных градусников не делают уже лет 20. Сейчас там внутри крашенный спирт.
и делают, и продают
+2
0
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Ртуть незаметно не очень-то оставишь на столе. Она не то, чтобы прозрачная и ровным слоем не растекается... В детстве у меня в бутылочки жила ртуть из градусника. Я ее выливал, по столу перекатывал, обратно загонял)). Тогда голова не болела))
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Да надела бы ей доску на голову, что мудрить -то.
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Woman moment
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Ответ catcher69
жи
Аш-жи
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Ответ Контрольный выстрел
Бред какой то. Они же за одним столом играют, и как можно не заметить разлитую ртуть!
Как не заметить? Да легко. Ты сконцентрирован на своей работе, у тебя в башке дебюты и эндшпили. Остальное смахнул с доски - и прилетело, кто ж знал что так можно
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Ответ Tun
Поинтересовалась, работает ли камера, чтоб на неё попасть? С каких пор у шахматисток отбили логику?
Поинтересовалась. В оригинале новости про это говорится.
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стабильные новости из Дагестана...
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Разыграла дебют Гроба так сказать
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Суровые дагестанские шахматистки)
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Ответ Дмитрий Рабко
Тут давеча жаловались пловцы, что хлебнув водички, блевали. Не думаю, что хлебнув ртути, они отделались бы только рвотой. А если серьёзно, то интересно, где она ртуть раздобыла ?
Из градусника))
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А она в этот момент маткой дышала что ли? Или пары ртути только на соперников действует???
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Ответ Tun
Так я и спрашиваю, зачем она поинтересовалась про камеру, чтоб на неё попасть? Она же знала, что работает, и всё равно вылила, где логика?
Сообщается, что ей сказали, что камеры не работают
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