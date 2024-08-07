Шахматистка на первенстве Дагестана разлила, предположительно, ртуть на столе соперницы (Mash)

Шахматистка на первенстве Дагестана отравила соперницу, предположительно, ртутью.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Одной из участниц стало плохо после старта соревнований, и ей вызвали скорую. Затем организаторы посмотрели записи камер наблюдения и заметили, как другая шахматистка разливает на игровом столе неизвестное вещество. По предварительной версии, это могла быть ртуть.

Отмечается, что девушка, разлившая жидкость, ранее интересовалась, работает ли в зале камера.