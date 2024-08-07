«Я его создала, я его и уничтожу». Экс-жена Бивола призвала отменить поединок с Бетербиевым

Теги светская хроника Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Экс-жена Дмитрия Бивола призвала отменить его поединок с Артуром Бетербиевым.

«Отменим бой Бивол – Бетербиев, пока Бивол не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит на свой счет от саудитов! Отменяем Бивола, отменяем бой! Я прошу вас объединиться и помочь моим детям.

Артур, извини, что я влезаю, но ты семейный человек. Думаю, ты поймешь мою боль. А если даже не поймешь, мне плевать. Я создала Бивола, я его и уничтожу. Пусть он заплатит моим детям», – сказала Екатерина Бивол.

«Клянусь, лучше буду одна, чем с еще одним таким абьюзером». Жена Бивола кипит из-за развода

Бывшая жена Бивола: «Дети спят, а я вспоминаю, как мы с мужем лепили котлеты. Мне грустно»

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Становится все более понятно, почему он оставил эту нездоровую особу
+36
-1
+35
В России некоторые женщины это особый вид монстров. Хотят выдавить из мужчин все при это не работая и неся бред в Инстаграме
+29
0
+29
В законе говорится - родители должны совестно воспитывать детей…
33% от миллионов тут причём?!
+12
0
+12
Ответ Born is the King
В России некоторые женщины это особый вид монстров. Хотят выдавить из мужчин все при это не работая и неся бред в Инстаграме
Если бы только в России...
+12
0
+12
Создай ещё одного, в чём проблема?
+11
0
+11
алени должны пониматься зачем бабы за ними ведут охоту!
+7
0
+7
Я его создала? То есть это не он с малых тренировался в тяжелейшем виде спорта и достиг высот профессионального бокса?
+7
0
+7
Типичная ОЖП
+6
0
+6
Что значит она его создала? Она учила его челноку, футворку, уклонам, оттяжкам и ныркам, ставила ему удар? На его месте могла быть любая другая женщина. Правильно сделал Бивол что ушёл от неё: )
И вообще, а как же её посты в духе "мы будем счастливы в другой жизни, я твоя и ты мой". У неё биполярное?
+6
0
+6
Устал всем ставить плюсы , прекращайте 😂😂
+5
0
+5
Перевод: "Дайте денег не хочу работать мне все должны яжемать"
+4
0
+4
Ответ kids
алени должны пониматься зачем бабы за ними ведут охоту!
Причем тут деньги являются проклятием скорее ,чем преимуществом.Вот сиди и думай,только деньги ей нужны или еще что-нибудь.Патовая ситуация
+3
0
+3
Бивол снял с себя старую шкуру
+2
0
+2
н-да....а, котлеты, ведь - лепили и от этого никуда не деться...
+2
0
+2
При том, что я в 99% случаев на стороне женщин в этих вопросах и совершенно не поддерживаю тех, кто не может нормально решить вопрос с собственной семьей, но тут просто клиника уже :)
+2
0
+2
Пьяная штоле? :))
+2
0
+2
Можно только порадоваться за Дмитрия, что спасься от такой создательницы. 😂
+1
0
+1
Как он с ней так долго продержался?
+1
0
+1
Ответ Бардо
Что значит она его создала? Она учила его челноку, футворку, уклонам, оттяжкам и ныркам, ставила ему удар? На его месте могла быть любая другая женщина. Правильно сделал Бивол что ушёл от неё: ) И вообще, а как же её посты в духе "мы будем счастливы в другой жизни, я твоя и ты мой". У неё биполярное?
Свингу могла научить
+1
0
+1
Пока жив - не женись!
0
0
0
какая болезная особа
0
0
0
Ответ Scorpion
Комментарий удален модератором
Ну вот например как бы закончил Джони Тапия если бы не его жена, сторчался где ни-будь в подворотне. Так что тренировки и получение по е*алу, это лишь часть картины. Я, конечно не утверждаю что жена Бивола, внесла такой же вклад в его карьеру и победы, но всё же, разные случае бывают
0
0
0
Ответ <<Amstel Trigun>>
Ну вот например как бы закончил Джони Тапия если бы не его жена, сторчался где ни-будь в подворотне. Так что тренировки и получение по е*алу, это лишь часть картины. Я, конечно не утверждаю что жена Бивола, внесла такой же вклад в его карьеру и победы, но всё же, разные случае бывают
Бывает как у Конора, бывает как у Гатти, по-разному.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ NoThanks
При том, что я в 99% случаев на стороне женщин в этих вопросах и совершенно не поддерживаю тех, кто не может нормально решить вопрос с собственной семьей, но тут просто клиника уже :)
Попадешь так разок - по-другому заговоришь
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий