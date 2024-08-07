«Я его создала, я его и уничтожу». Экс-жена Бивола призвала отменить поединок с Бетербиевым

Экс-жена Дмитрия Бивола призвала отменить его поединок с Артуром Бетербиевым.

«Отменим бой Бивол – Бетербиев, пока Бивол не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит на свой счет от саудитов! Отменяем Бивола, отменяем бой! Я прошу вас объединиться и помочь моим детям.

Артур, извини, что я влезаю, но ты семейный человек. Думаю, ты поймешь мою боль. А если даже не поймешь, мне плевать. Я создала Бивола, я его и уничтожу. Пусть он заплатит моим детям», – сказала Екатерина Бивол.

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