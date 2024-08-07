Надаль пропустит US Open

Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на US Open-2024.

«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания.

Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.

Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open!

Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», – написал Надаль.

Место испанца в основе US Open займет Маккензи Макдональд.