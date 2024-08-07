Надаль пропустит US Open

Теги Рафаэль Надаль US Open ATP Маккензи Макдональд Теннис

Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на US Open-2024.

«Всем привет! Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания.

Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.

Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open!

Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», – написал Надаль.

Место испанца в основе US Open займет Маккензи Макдональд.

17 комментариев
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Надо собраться с мыслями и завершить карьеру. Кому надо то что происходит сейчас
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Мы тебя очень любим Рафаэль, но пара заканчивать, ты навсегда останешься легендой в наших сердцах❤
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Пора..
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"не участвовать в US Open в ЭТОМ году"-это он так прикалывается что ли ?
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Неужели вы оперативно выложили новость, аж не верится
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Думаю на условный четвертьфинал шлема при хорошей сетке Надаль может претендовать. Вопрос нужно ли ему это
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Жаль. Надеюсь восстановит форму и в следующем году попрощается на своих условиях
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Ответ Lola Lola
Да пусть наслаждается)
Чем наслаждается?
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Ответ Nikolay Stavrogin
Жаль. Надеюсь восстановит форму и в следующем году попрощается на своих условиях
Приятно что ты зашел не для хейта и злорадстаа😂
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В этот раз решил даже травмами не отговариваться. Видимо, окончательно принял свою роль свадебного генерала на рофлотуриках.
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Хреново что со спортом так. Уходят любимые игроки и не в отпуск. То ли дело кино или музыка могут долго творить. В футболе вон тоже уходят любимчики. И Надаль как и Федерер это не просто какие то очередные игроки, а лучшие из лучших, Величайшие спортсмены. И одна мысль что таких не будет это..... Дальше очередь Новака.
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Ответ Хаскерс
Чем наслаждается?
Наверно своим наследием
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Ответ Максим Новиков
Думаю на условный четвертьфинал шлема при хорошей сетке Надаль может претендовать. Вопрос нужно ли ему это
Да даже это нет походу. Его можно понять. Он не хочет как некоторые мотатся между турнирами и вылетать на ранних стадиях. Значит действительно форма плохая, зная Надаля он на такое не пойдет, раньше может шел но был моложе и была какая то надежда. Чтож есть еще маленькая но возможность попрощатся не сейчас а к примеру в след сезоне на РГ. В этом не получилось по известной причине. Это все маловероятно но кто знает. В любом случае карьера была длинной насыщенной и Выдающийся. Это останется на века
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