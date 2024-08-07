Товарищеские матчи. «ПСЖ» Сафонова сыграл 2:2 со «Штурмом», «Арсенал» разнес «Байер», «Интер» против «Аль-Иттихада», «Атлетико» забил 6 мячей «Китчи» из Гонконга

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Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Матвей Сафонов провел дебютный матч за «ПСЖ» – против «Штурма» Даниила Худякова – и пропустил два гола, один из которых – между ног (2:2).

Товарищеские матчи

Китчи Гонконг – Атлетико Испания 1:6 (0:2, 1:4)
Дата проведения
7 августа, 15:00
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Серлот, 0:2 – Серлот, 0:3 – 52 Мартин, 0:4 – 62, автогол Нгань Чхекпхань, 1:4 – 67 Темиров, 1:5 – 71 Ниньо, 1:6 – 87 Лемар.
Китчи – Talley (Ван Чжэньпэн, 79), Jones (Барданка, 69), Haddow (Kam, 80), Пэ Чжэ У (Ло Цзычхунь, 61), Фернандо (Lam, 69), Хуан Ян (Нгань Чхекпхань, 19), Тхань Чхунь Лок (Чхен Чхинь Лун, 61), Мингазов (Chen, 80), Машаду (Poon, 69), Soares Belitardo Junior (Rey Sánchez, 69), Темиров (Велтон, 69).
АтлетикоМолдован (Гомис, 46), Рейнилду (Костис, 46), Аспиликуэта (Monserrate Pueyo, 46), Витцель (Моуриньо, 46), Льоренте (Хименес, 46), Коке (Seidu Zanzi, 46), Вермерен (Серрано, 46), Лино (Галан, 46), Жоау Феликс (Рикельме, 46), Корреа (Мартин, 46), Серлот (Лемар, 46).

 

Штурм Австрия – ПСЖ Франция 2:2 (2:2, 0:0)
Дата проведения
7 августа, 19:30, «Хипо-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 9 Mbaye, 0:2 – 12 Солер, 1:2 – 15 Камара, 2:2 – 43 Китейшвили.
ШтурмХудяков, Лавале (Карич, 46), Вютрих (Данте, 46), Айву (Гайрхофер, 46), Газибегович (Джонстон, 46), Горенц-Станкович (Malic, 46), Бевинг (Чуквуани, 46), Китейшвили (Саркария, 46), Хорват (Хирлендер, 46), Бирет (Джатта, 46), Камара (Гргич, 46).
ПСЖСафонов, Бералдо (Гаду, 32), El Hannach, Шкриньяр (Заир-Эмери, 60), Загe (Ндур, 60), Mbaye (Барколя, 72), Солер, Асенсио, Ли Кан Ин (Кари, 72), Гонсалу Рамуш (Москардо, 60), Коло-Муани (Жоау Невеш, 60).

 

Арсенал Англия – Байер Германия 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
7 августа, 20:00, «Эмирейтс»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Зинченко, 2:0 – Троссард, 3:0 – 38 Габриэл Жезус, 4:0 – 65 Хавертц, 4:1 – 76 Гложек.
АрсеналРайя, Зинченко (Льюис-Скелли, 46), Габриэл (Хевен, 71), Салиба (Кивер, 46), Уайт (Nichols, 71), Хавертц (Нкетиа, 71), Жоржиньо (Парти, 63), Эдегор (Нванери, 63), Троссард (Мартинелли, 82), Габриэл Жезус (Райс, 46), Фабиу Виейра (Сака, 46).
БайерКоварж, Тапсоба, Та (Андрих, 62), Коссуну (Белосьян, 63), Терье (Гложек, 63), Виртц (Хофманн, 62), Инкапиэ (Артур, 63), Фримпонг (Телла, 46), Джака (Пуэрта, 80), Алеиш Гарсия, Адли (Бонифасе, 62).
Предупреждение:
Пуэрта (89).

 

Астон Вилла Англия – Атлетик Испания
Дата проведения
7 августа, 21:30, «Бескот»
Онлайн матча

 

Интер Италия – Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия 0:2 (первый тайм)
Дата проведения
7 августа, 21:30
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 25 Диаби, 0:2 – 47 Диаби.
ИнтерЗоммер (Жозеп Мартинес, 63), Бастони (де Врей, 63), Ачерби (Фонтанароза, 63), Биссек (Думфрис, 63), Димарко (Карлос Аугусто, 63), Дармиан (Павар, 63), Фраттези (Berenbruch, 82), Чалханоглу (Мхитарян, 63), Барелла (Аслани, 63), Корреа (Quieto, 82), Тюрам (Сальседо, 63).
Аль-Иттихад ДжиддаРайкович, Кадеш, Луис Фелипе (Аль-Гамди, 28), Аль-Муса (Аль-Шенгити, 71), Аль-Скурк, Фабиньо, Аль-Нашри (Канте, 63), Аль-Гамди (Аль-Гамди, 83), Ауар, Диаби (Жота, 70), Бензема.
Предупреждение:
Диаби (68).

 

Саутгемптон Англия – Лацио Италия
Дата проведения
7 августа, 21:30, «Сент-Мэри»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

36 комментариев
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Ответ Константин Эсперов
Сегодня Штурм Худякова играет против ПСЖ Сафонова.
Штурм Худякова звучит как сводки с фронта
+31
0
+31
Ответ umar0701@icloud.com
Все таки Саудовская лига растет день за днем. Как мусульманина, Мне не хотелось бы этого, но факт есть факт. Сложно смотреть как шейхи платят миллионы игрокам но не помогают соседским странам, у которых голод, страх, истребление народа, массовые убийства детей и женщин.
Да, весело как мигранты беженцы стремятся попасть в Европу и деградировать с ней до состояния кишлаков с их родины. А в ООЭ, Аравию и Катар их не пускают, потому что им не нужны нахлебники. радикалы и бандиты))
+21
-9
+12
Сегодня Штурм Худякова играет против ПСЖ Сафонова.
+9
0
+9
Ответ Бегемотик
Да, весело как мигранты беженцы стремятся попасть в Европу и деградировать с ней до состояния кишлаков с их родины. А в ООЭ, Аравию и Катар их не пускают, потому что им не нужны нахлебники. радикалы и бандиты))
ООЭ это какая то компания?
+7
0
+7
Начало конца Байера
+3
0
+3
Атлетико так держать 🤘🤘🤘
+4
-2
+2
баер04 получил свои 4
+3
-1
+2
Ответ Den-is
А я то думал он в Лондоне)
Да, это финал ЛЧ на Уэмбли.
+3
-2
+1
Вроде зрителей прилично на трибунах в Австрии, а тишина как с фан айди.
+1
0
+1
че творится то, 2-0 уже, двушку за 2 минуты закинули, второй гол так вообще прям красота
+2
-1
+1
Арсенал играет так как будто прям очень заскучали по доминированию)
+2
-1
+1
Иисус забожил)
+2
-1
+1
Иттихад> чемпион серии а
+2
-1
+1
Ответ Бегемотик
Да, весело как мигранты беженцы стремятся попасть в Европу и деградировать с ней до состояния кишлаков с их родины. А в ООЭ, Аравию и Катар их не пускают, потому что им не нужны нахлебники. радикалы и бандиты))
Пускают, но жизнь там дороже чем другие страны
+1
0
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Готовится к сезону.
А я то думал он в Лондоне)
+3
-3
0
Ответ Den-is
Где хваленый Байер?
Готовится к сезону.
+2
-2
0
Ответ Артём Литош
баер04 получил свои 4
В дерби 4х4
+1
-1
0
Ответ Бутсы Крооса
ООЭ это какая то компания?
Есть олбанцы, и есть орабы. Восток - дело тонкое!
0
0
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Ответ amadevin
Комментарий удален модератором
На моей памяти это самые ленивые скамеры. Уже лет пять не меняют текст.
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Атлетико не мог соперника посерьёзнее найти?
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А многие переживали, что ПСЖ не будут называть сафоновским. Называют, блин! 😂
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Комментарий удален модератором
Что то Тимбера не видно,даже в запасе,опять сломался
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Солер капитан, офигеть.
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Сафонов и Худяков оба выходят в старте ПСЖ Сафонова и Штурма Худякова, соответственно!
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Стоп. Атлетико же Вермерена отдал в аренду Валенсию. А тут он в старте сыграл.
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1) Китчи из ГонКонга проиграла 6:1 Атлетико. Лемар забил 6й мяч Атлетико и матч окончен.
У Серлот:та 2 мяча за 2 минуты)
Всех болельщиков Атлетико
с победой и удачи.

2) Арсенал, Интер, Атлетик,
Лацио и Штурм удачи и победы,
и без травм всем командам

3) Всем хорошего настроения и
отличного вечера. Удачи всем
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За Интер и Атлетик 🙏🙏🙏
+4
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