Товарищеские матчи. «ПСЖ» Сафонова сыграл 2:2 со «Штурмом», «Арсенал» разнес «Байер», «Интер» против «Аль-Иттихада», «Атлетико» забил 6 мячей «Китчи» из Гонконга

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Матвей Сафонов провел дебютный матч за « » – против « » Даниила Худякова – и пропустил два гола, один из которых – между ног (2:2).

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.