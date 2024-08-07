Товарищеские матчи. «ПСЖ» Сафонова сыграл 2:2 со «Штурмом», «Арсенал» разнес «Байер», «Интер» против «Аль-Иттихада», «Атлетико» забил 6 мячей «Китчи» из Гонконга
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Матвей Сафонов провел дебютный матч за «ПСЖ» – против «Штурма» Даниила Худякова – и пропустил два гола, один из которых – между ног (2:2).
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 7 августа, 15:00
- Голы:
- 0:1 – 7 Серлот, 0:2 – 8 Серлот, 0:3 – 52 Мартин, 0:4 – 62, автогол Нгань Чхекпхань, 1:4 – 67 Темиров, 1:5 – 71 Ниньо, 1:6 – 87 Лемар.
-
Китчи –
Talley (Ван Чжэньпэн, 79), Jones (Барданка, 69), Haddow (Kam, 80), Пэ Чжэ У (Ло Цзычхунь, 61), Фернандо (Lam, 69), Хуан Ян (Нгань Чхекпхань, 19), Тхань Чхунь Лок (Чхен Чхинь Лун, 61), Мингазов (Chen, 80), Машаду (Poon, 69), Soares Belitardo Junior (Rey Sánchez, 69), Темиров (Велтон, 69).
- Дата проведения
- 7 августа, 19:30, «Хипо-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 9 Mbaye, 0:2 – 12 Солер, 1:2 – 15 Камара, 2:2 – 43 Китейшвили.
-
Штурм –
Худяков, Лавале (Карич, 46), Вютрих (Данте, 46), Айву (Гайрхофер, 46), Газибегович (Джонстон, 46), Горенц-Станкович (Malic, 46), Бевинг (Чуквуани, 46), Китейшвили (Саркария, 46), Хорват (Хирлендер, 46), Бирет (Джатта, 46), Камара (Гргич, 46).
-
ПСЖ –
Сафонов, Бералдо (Гаду, 32), El Hannach, Шкриньяр (Заир-Эмери, 60), Загe (Ндур, 60), Mbaye (Барколя, 72), Солер, Асенсио, Ли Кан Ин (Кари, 72), Гонсалу Рамуш (Москардо, 60), Коло-Муани (Жоау Невеш, 60).
- Дата проведения
- 7 августа, 20:00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 8 Зинченко, 2:0 – 9 Троссард, 3:0 – 38 Габриэл Жезус, 4:0 – 65 Хавертц, 4:1 – 76 Гложек.
-
Арсенал –
Райя, Зинченко (Льюис-Скелли, 46), Габриэл (Хевен, 71), Салиба (Кивер, 46), Уайт (Nichols, 71), Хавертц (Нкетиа, 71), Жоржиньо (Парти, 63), Эдегор (Нванери, 63), Троссард (Мартинелли, 82), Габриэл Жезус (Райс, 46), Фабиу Виейра (Сака, 46).
-
Байер –
Коварж, Тапсоба, Та (Андрих, 62), Коссуну (Белосьян, 63), Терье (Гложек, 63), Виртц (Хофманн, 62), Инкапиэ (Артур, 63), Фримпонг (Телла, 46), Джака (Пуэрта, 80), Алеиш Гарсия, Адли (Бонифасе, 62).
- Предупреждение:
- Пуэрта (89).
- Дата проведения
- 7 августа, 21:30, «Бескот»
- Дата проведения
- 7 августа, 21:30
-
Интер –
Зоммер (Жозеп Мартинес, 63), Бастони (де Врей, 63), Ачерби (Фонтанароза, 63), Биссек (Думфрис, 63), Димарко (Карлос Аугусто, 63), Дармиан (Павар, 63), Фраттези (Berenbruch, 82), Чалханоглу (Мхитарян, 63), Барелла (Аслани, 63), Корреа (Quieto, 82), Тюрам (Сальседо, 63).
-
Аль-Иттихад Джидда –
Райкович, Кадеш, Луис Фелипе (Аль-Гамди, 28), Аль-Муса (Аль-Шенгити, 71), Аль-Скурк, Фабиньо, Аль-Нашри (Канте, 63), Аль-Гамди (Аль-Гамди, 83), Ауар, Диаби (Жота, 70), Бензема.
- Предупреждение:
- Диаби (68).
- Дата проведения
- 7 августа, 21:30, «Сент-Мэри»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Серлот:та 2 мяча за 2 минуты)
Всех болельщиков Атлетико
с победой и удачи.
2) Арсенал, Интер, Атлетик,
Лацио и Штурм удачи и победы,
и без травм всем командам
3) Всем хорошего настроения и
отличного вечера. Удачи всем