Легкоатлетка Фино сделала предложение возлюбленному после забега на Олимпиаде

Французская легкоатлетка Элис Фино сделала предложение своему молодому человеку после забега на Олимпиаде в Париже.

Ранее Фино заняла четвертое место на дистанции 3000 метров с препятствиями, установив рекорд Европы (8 минут 58,67 секунды). Сразу после забега она подбежала к своему возлюбленному на трибунах и сделала ему предложение, встав на колено. Тот ответил согласием.

«Я сказала себе, что если выбегу из 9 минут, то для меня это счастливое число. А мы [с возлюбленным] вместе уже девять лет.

Люблю нестандартные поступки. Он еще не делал [мне предложение], и я сказала себе, что, возможно, должна сделать это сама.

Я подарила ему значок, с которым бежала, на нем написано «Любовь в Париже», – рассказала 33-летняя спортсменка.

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