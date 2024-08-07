Легкоатлетка Фино сделала предложение возлюбленному после забега на Олимпиаде

Теги Бег видео сборная Франции жен Элис Фино Легкая атлетика

Французская легкоатлетка Элис Фино сделала предложение своему молодому человеку после забега на Олимпиаде в Париже.

Ранее Фино заняла четвертое место на дистанции 3000 метров с препятствиями, установив рекорд Европы (8 минут 58,67 секунды). Сразу после забега она подбежала к своему возлюбленному на трибунах и сделала ему предложение, встав на колено. Тот ответил согласием.

«Я сказала себе, что если выбегу из 9 минут, то для меня это счастливое число. А мы [с возлюбленным] вместе уже девять лет.

Люблю нестандартные поступки. Он еще не делал [мне предложение], и я сказала себе, что, возможно, должна сделать это сама.

Я подарила ему значок, с которым бежала, на нем написано «Любовь в Париже», – рассказала 33-летняя спортсменка.

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15 комментариев
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Молодец, девчонка, поставила его перед фактом! Попробуй отказать при всех на Олимпиаде 😂 33 года, 9 лет встречаются и все не женится
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Эмансипация.
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Красиво. Будьте счастливы ♥️👍.
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9 лет ждала, терпение закончилось)
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И убежать не сможешь - закончила она.
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Жених заплакал от счастья - девять лет ждал этого момента.
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Liberte - Egalite - Fraternite.
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Сентиментально. Но должно быть наоборот, думаю. Всё у них не так, как у нас))
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Ответ bu ga
Ну и зачем ему лузерша с 4 местом
Лузерша не нужна, а рекордсменка Европы - очень даже!
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Ответ Spymeat
Сентиментально. Но должно быть наоборот, думаю. Всё у них не так, как у нас))
На ОИ-2012 в Лондоне сразу же по окончании матча Изабель Якубу получила предложение руки и сердца от своего бойфренда прямо с трибун. Правда, сама свадьба состоялась только через два года после этого предложения, попавшего на телеэкраны всего мира ))
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Ну и зачем ему лузерша с 4 местом
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Ха, лол, попробуй отказать на Олимпиаде. 😂
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Только она Алис Фино, а не Элис.
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Вот вам и разнополая любовь. однако предложение должны, вроде, мужчины делать
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