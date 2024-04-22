«Реал» вырвал победу в класико, «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «МЮ» в финале Кубка Англии, Ферстаппен выиграл в Китае, ЭСК поддержала решения Сухого и Иванова, 45 игр «Байера» без поражений и другие новости

1. В РПЛ «Спартак» разнес «Ростов» в гостях – 5:1! Медина сделал 2+1, а Карпин заменил привезшего второй гол вратаря Сергея Песьякова на Никиту Медведева перед пенальти (впрочем, как позже выяснилось, замена была продиктована травмой). «Динамо» разгромило «Пари НН» на выезде – 4:1, гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом» – 1:0, а «Урал» упустил победу над «Сочи» (2:2), ведя 2:0 к 77-й минуте.

2. Гол Джуда Беллингема на 91-й минуте принес «Реалу» победу над «Барсой» в класико – 3:2! Мадридцы дважды уступали в счете по ходу, Винисиус и Лукас Васкес набрали по 1+1. Таким образом, «Реал» обыграл «Барселону» 4 раза подряд, дважды – с крупным счетом. Хави стал вторым тренером в истории «Барсы», проигравшим 4 класико подряд.

«Атлетико» проиграл «Алавесу» (0:2) и лишился даже математических шансов на титул.

3. «Манчестер Юнайтед» выдал настоящий триллер в Кубке Англии, прорвавшись в финал по пенальти. Команда Эрика тен Хага вела 3:0 в матче с «Ковентри» и пропустила 3 гола подряд после 71-й минуты. Таким образом, «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в финале Кубка Англии во 2-й раз подряд, в 2023-м победили «горожане».

4. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Китая-2024, Норрис – 2-й, Перес – 3-й.

5. ЭСК РФС поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Зенит» – «Спартак» за удар Джикии в колено Караваеву. Кроме того, по оценке ЭСК, Сергей Иванов правильно не дал пенальти «Краснодару» в игре с «Зенитом», так как Кержаков не фолил на Алонсо на 97-й минуте.

6. НХЛ. «Флорида» обыграла «Тампу» (3:2), Кучеров сделал передачу в концовке и вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф (обошел Хоу и Босси), Бобровский одержал 30-ю победу в плей-офф за карьеру. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (1:4), Овечкин остался без очков и без бросков в створ, Панарин забил победный гол. «Виннипег» и «Колорадо» устроили перестрелку (7:6), Наместников и Ничушкин забили по голу, Георгиев пропустил 7 шайб.

7. «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в гостях (3:1) и продолжает борьбу в АПЛ: у команды Клоппа и «Арсенала» по 74 очка за 5 туров до конца чемпионата, «канониры» выше из-за разницу мячей, а «Ман Сити» отстает на 1 очко при игре в запасе.

8. «Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей, забив «Боруссии» на 97-й. У команды Алонсо 38 побед и 7 ничьих с начала сезона.

9. «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля, когда он сказал руководству, что у него нет плана по исправлению ситуации, сообщает «РБК Спорт».

10. НБА. Трипл-дабл Тейтума помог «Бостону» повести 1-0 в серии с «Майами», «Клипперс» обыграли «Даллас» и другие результаты.

11. Унаи Эмери – фаворит на пост тренера «Баварии», он опережает Де Дзерби. Зидана не рассматривают. По другим данным, «Бавария» до прихода Клоппа может назначить тренера на год – это будет Флик, который готов вернуться в клуб.

12. Фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале.

13. Шахматы. 17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу выиграл турнир претендентов, Ян Непомнящий сыграл вничью с Фабиано Каруаной в 14-м туре и остался вторым.

14. Работа Королевской испанской футбольной федерации парализована из-за дела о коррупции – контракты и документы не подписаны, в офисе закончилась туалетная бумага.

15. Российская легкоатлетка Дина Александрова победила в марафоне в Цюрихе.

16. «Милан» рассматривает Хави, Тухеля, Эмери, Аморима, Де Дзерби, Консейсау на пост тренера.

17. UFC официально объявил о бое между Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Поединок пройдет 22 июня в Эр-Рияде.

Цитаты дня.

Роман Ротенберг: «Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. В «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей. Это в нашей ДНК»

Тен Хаг о выходе в финал Кубка Англии: «Даже великий «МЮ» добился этого всего трижды, а мы – дважды за два года»

Тарасова об Олимпиаде-2018: «Была привычка, что Медведева вот первая и первая. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Лучше и сейчас нет»

Тер Стеген об отсутствии системы определения гола в Ла Лиге: «Позор. В этой индустрии хватает денег, только не на главное»

Хави о 2:3 с «Реалом»: «Барселона» играла лучше, создавала больше, контролировала игру и заслуживала победу»