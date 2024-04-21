«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей, забив «Боруссии» на 97-й. У команды Алонсо 38 побед и 7 ничьих с начала сезона
«Байер» в последний момент избежал первого поражения в текущем сезоне.
Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 30-м туре Бундеслиги, проигрывая до 7-й добавленной минуты.
Леверкузенцы, уже оформившие чемпионство на прошлых выходных, продлили серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. У них 38 побед и 7 ничьих.
27 апреля «Байер» встретится со «Штутгартом».
С ума сойти
Надеюсь в ЛЕ дойдут до финала.
А Алонсо оказался терпеливым кредитором.
Если выиграют все оставшиеся матчи установят рекорд: сезон без поражений.
В любом ином случае рекорд Байерна по очкам устоит.
Молодцы.