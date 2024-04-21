«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей, забив «Боруссии» на 97-й. У команды Алонсо 38 побед и 7 ничьих с начала сезона

Теги Боруссия Дортмунд Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

«Байер» в последний момент избежал первого поражения в текущем сезоне.

Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 30-м туре Бундеслиги, проигрывая до 7-й добавленной минуты.

Леверкузенцы, уже оформившие чемпионство на прошлых выходных, продлили серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. У них 38 побед и 7 ничьих.

27 апреля «Байер» встретится со «Штутгартом».

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112 комментариев
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Одним словом. Неверлузен
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Я вот поймал себя на мысли - была ли в истории футбола еще какая нибудь команда, которая за сезон столько камбеков сделала и забила целую тонну важных голов после 85 минуты?
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Как они это делают??? Браво👏🏻👏🏻👏🏻
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+93
Включил матч на 90 и решил посмотреть, действительно ли они вытаскивают любой матч. Убедился)
+84
-2
+82
Байер играет так, как я в Фифе в детстве: если проигрывал переключал уровень на новичок на 85й
+64
-9
+55
Ответ Evgenii_krk
Байер играет так, как я в Фифе в детстве: если проигрывал переключал уровень на новичок на 85й
не нужно выдумывать, во время игры нельзя уровень сложности поменять)
+52
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+47
Адские читеры, конечно
+36
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+33
Ответ Andrei Pavlov
Как они это делают??? Браво👏🏻👏🏻👏🏻
Это Хаби тайм)
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+26
В этом сезоне Байер на 90 минуте забил 15 ГОЛОВ
С ума сойти
+25
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+25
Ментальные монстры, по-другому не назовёшь. Сколько уже казалось проигранных или ничейных матчей вытащили??! Футбольный бог любит Байер.
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+21
Хаби Алонсо заколдовал свою команду. Других объяснений просто не может быть 😨
+17
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+15
На тоненького, но как же Хаби Алонсо радовался, когда сравняли, просто чистые оголённые эмоции 😍
+16
-2
+14
Ответ Evgenii_krk
Байер играет так, как я в Фифе в детстве: если проигрывал переключал уровень на новичок на 85й
Если ты лысый то точно шарлатан
+12
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+12
Ответ Мистер Блин
Дортмунд прос....л в прошлом сезоне в последней игре чемпионство, в этой игре ,похоже, лигу чемпионов 😂😂😂бесхребетные шмели! как они Атлетико прошли, до сих пор не пойму😂😂😂ну да ладно))(
5 команд выходят в ЛЧ, если ничего неожиданного не случится
+13
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+12
Ответ Саня Беляков
не нужно выдумывать, во время игры нельзя уровень сложности поменять)
до FIFA 2004 точно можно было, дальше не помню
+12
0
+12
Для меня уж точно лучшая команда евросезона.
Надеюсь в ЛЕ дойдут до финала.
+12
-1
+11
Гении
+12
-2
+10
Ответ Саня Беляков
не нужно выдумывать, во время игры нельзя уровень сложности поменять)
Раньше можно было
+10
0
+10
Когда на 96+ минуте открыл флэшскор, увидел счёт в пользу Боруссии, подумал «похоже, расслабились после чемпионства и впервые проиграют», закрыл приложение - включил серию пенальти МЮ, после завершения с.п. Зашёл на спортс, видишь, что всё таки Байер спасся 😂 это как вообще
+10
0
+10
Куда жалобу на Алонсо писать? Человек с чит-кодами играет 🤬
+10
-1
+9
Да как они это делают?? У меня есть только одна версия - Хаби Алонсо продал душу дьяволу ради Neverlossen
+11
-2
+9
просто в полном а..е как они это делают, футбольный бог явно с детства за Байер, это реально что то паранормальное уже
+12
-4
+8
Ответ mishakmv96
Ментальные монстры, по-другому не назовёшь. Сколько уже казалось проигранных или ничейных матчей вытащили??! Футбольный бог любит Байер.
Леверкузену "накапали" проценты за инвестиции в сезонах 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2010/11.
А Алонсо оказался терпеливым кредитором.
Если выиграют все оставшиеся матчи установят рекорд: сезон без поражений.
В любом ином случае рекорд Байерна по очкам устоит.
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Ответ Kudim41
Ферги тайм не просто так придумали)))
Ну тут как бы за карьеру Ферги в общем такое понятие возникло, в первую очередь за счёт ярких моментов, вроде финала 1999. В отдельно взятом сезоне таких событий не было в большом количестве для "МЮ". "Байер" же конкретно в этом сезоне делает это просто на бесконечно регулярной основе, я не считал и не все их матчи смотрел, но как минимум 10 случаев в "ЛЕ" и "БЛ" точно помню, когда они вытаскивали матч. Просто НИ РАЗУ не проиграли, когда казалось, что вот это уже точно конец серии, а таких случаев была масса, особенно во второй половине сезона.
+7
0
+7
Ответ Мистер Блин
Дортмунд прос....л в прошлом сезоне в последней игре чемпионство, в этой игре ,похоже, лигу чемпионов 😂😂😂бесхребетные шмели! как они Атлетико прошли, до сих пор не пойму😂😂😂ну да ладно))(
От Германии 5 команд в ЛЧ будет
+8
-1
+7
Как нейтральный болельщик, просто влюбляюсь в этот байер, просто невозможно им не сопереживать
+7
0
+7
Ответ Victor Revkovski
Интересно,а этот Байер в последние месяцы хоть кого то обыграл уверенно , а не на карте на последних минутах? Здесь не гений Алонсо, а просто дикий фарт весь сезон
Не далее чем неделю назад обыграл Вердер уверено 5-0.
+7
0
+7
Дортмунд прос....л в прошлом сезоне в последней игре чемпионство, в этой игре ,похоже, лигу чемпионов 😂😂😂бесхребетные шмели! как они Атлетико прошли, до сих пор не пойму😂😂😂ну да ладно))(
+15
-8
+7
Я хз как они это делают постоянно
+6
0
+6
Невероятно. Казалось бы, уже чемпионство взято и можно немного расслабиться, но они продолжают беспроигрышную серию.

Молодцы.
+6
-1
+5
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