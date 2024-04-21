Роман Ротенберг: «Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. В «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей. Это в нашей ДНК»
Роман Ротенберг согласен, что многие в КХЛ играют в неинтересный хоккей.
Главный тренер СКА оценил слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева, назвавшего современный хоккей в КХЛ скучным с недостатком комбинационной игры.
«Александр Николаевич Мальцев правильно сказал – тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Конечно, есть исключения из правил. Но нам нужно вместе задуматься об этом. Если такое говорит легенда советского хоккея, то нужно серьезно подумать.
Как в «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей, его культура. Просто в «Барселоне» придумали этот бренд, но у нас было то же самое. Мы должны играть в такой хоккей. Это в нашей ДНК, это наша культура. Об этом речь», — сказал Ротенберг.
А в "Барселоне" с подачи Кройфа подобный стиль уже внедрили на всех возрастных уровнях и получили выхлоп, но каталонцы не были первопроходцами и уж тем более не придумали сию тактику.
Прочитал лид статьи в Википедии, молодец, Рома, только в этом ты ни ухом, ни рылом.