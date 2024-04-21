Роман Ротенберг: «Мальцев прав, что нынешний хоккей в КХЛ никому не интересен. В «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей. Это в нашей ДНК»

Теги СКА Барселона КХЛ Александр Мальцев Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг согласен, что многие в КХЛ играют в неинтересный хоккей.

Главный тренер СКА оценил слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева, назвавшего современный хоккей в КХЛ скучным с недостатком комбинационной игры.

«Александр Николаевич Мальцев правильно сказал – тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Конечно, есть исключения из правил. Но нам нужно вместе задуматься об этом. Если такое говорит легенда советского хоккея, то нужно серьезно подумать.

Как в «Барселоне» была тики-така, таким был и советский хоккей, его культура. Просто в «Барселоне» придумали этот бренд, но у нас было то же самое. Мы должны играть в такой хоккей. Это в нашей ДНК, это наша культура. Об этом речь», — сказал Ротенберг

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75 комментариев
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Что ты, черт побери, снова несешь?! Термин "тики-така" введен журналистами, концептуально же такой футбол рожден в 1970-е благодаря великим голландцам, которые довели до ума наработки прошлых лет.
А в "Барселоне" с подачи Кройфа подобный стиль уже внедрили на всех возрастных уровнях и получили выхлоп, но каталонцы не были первопроходцами и уж тем более не придумали сию тактику.
Прочитал лид статьи в Википедии, молодец, Рома, только в этом ты ни ухом, ни рылом.
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Дайте вы ему уже зенит потренировать
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Верю, наступит день и после конца деда, вся эта шайка ротенов уедет в Венесуэлу и больше никогда не будет вещать всякую дичь.
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+54
Ответ spashef1989
Дайте вы ему уже зенит потренировать
скорее бы уже...
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0
+40
В Барселоне тики-така, а у Ромки в плей-офф сплошная пуки-кака получается.
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Опять какой то набор слов, который нуждается в переводе психотерапевта.
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+26
Ответ spashef1989
Дайте вы ему уже зенит потренировать
По бразильской системе 😂
+25
-1
+24
Ответ Ренат Ильясов
Что ты, черт побери, снова несешь?! Термин "тики-така" введен журналистами, концептуально же такой футбол рожден в 1970-е благодаря великим голландцам, которые довели до ума наработки прошлых лет. А в "Барселоне" с подачи Кройфа подобный стиль уже внедрили на всех возрастных уровнях и получили выхлоп, но каталонцы не были первопроходцами и уж тем более не придумали сию тактику. Прочитал лид статьи в Википедии, молодец, Рома, только в этом ты ни ухом, ни рылом.
Рома еще свою, Ленинградскую тики таку придумал. Нравится ему слово похоже, вот и вставляет по возможности, при удобном случае
+20
-1
+19
Ответ DimaNN
Рома еще свою, Ленинградскую тики таку придумал. Нравится ему слово похоже, вот и вставляет по возможности, при удобном случае
Хелсинкскую*
+18
-1
+17
Что-то Романа на футбол потянуло... "Зениту" стоит приготовиться! ) А то у этого особо одаренного тренера с особой ДНК сил хватит и на СКА, и на "Зенит"! И на футбольный, и баскетбольный, и волейбольный! )
+17
-2
+15
А как же мировые рекорды посещаемости на новом стадионе в Питере, которыми он так хвастался? У него когнитивный диссонанс?
+11
-1
+10
А еще албанцы в Хельсинки у меня кросовки отжимали, добавил Роман
+10
-1
+9
я как Толстой, скромно сказал Ротен. 3,14 без устали.
+9
-3
+6
Ответ Personology Center
Что-то Романа на футбол потянуло... "Зениту" стоит приготовиться! ) А то у этого особо одаренного тренера с особой ДНК сил хватит и на СКА, и на "Зенит"! И на футбольный, и баскетбольный, и волейбольный! )
И вотерпольный, и гандбольный.
+6
0
+6
Интересно, почему он все время на футбол ссылается, видимо футбол ему тоже интересен, как бы со временем его в зенит не назначили,компашка то, одна и та же
+5
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+5
"Александр Николаевич Мальцев правильно сказал – тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен. Конечно, есть исключения из правил." (с) Про исключение не иначе как на СКА намекает:) А люди, которые заполняют трибуны в Екатеринбурге, Магнитогорске, Челябинске, Ярославле просто ничего не понимают в хоккее, их заставляют покупать билеты, а сама игра им не нравится. Надо задуматься над этим:) А если комбинационный хоккей в нашем ДНК, то почему тогда команды играют по-другому? Какая-то вывихнутая логика.
+4
0
+4
Задайте ему вопрос сколько футбольных матчей он посмотрел.Народ требует возглавить Зенит✊
+5
-1
+4
Ответ Personology Center
Что-то Романа на футбол потянуло... "Зениту" стоит приготовиться! ) А то у этого особо одаренного тренера с особой ДНК сил хватит и на СКА, и на "Зенит"! И на футбольный, и баскетбольный, и волейбольный! )
Так у них члены клана и так везде в спорте , и в хоккее , и в футболе, и в конном спорте , и в борьбе, и везде они лучшие.
+4
0
+4
Про ДНК заговорили, видать дело дрянь😏
+6
-2
+4
Ответ DimaNN
Рома еще свою, Ленинградскую тики таку придумал. Нравится ему слово похоже, вот и вставляет по возможности, при удобном случае
Чику-брику, и в дамки. Друг бати, точнее, придумал. А Рома играет.
+3
0
+3
И по этому ска играет в навал
+3
0
+3
Ответ Potapson
А как же мировые рекорды посещаемости на новом стадионе в Питере, которыми он так хвастался? У него когнитивный диссонанс?
Да у него как всегда словесный понос , язык мелет а мозги не успевают ( правда в наличии которых можно усомниться)
+4
-1
+3
Как СКА вылетел, так и КХЛ стала неинтересной. До этого вещал про лучшую лигу мира.
+3
0
+3
Разве что-то может быть интереснее игры под названием «Выбей СКА из Кубка Гагарина»? Порой это даже интереснее розыгрыша самого Кубка Гагарина
+3
0
+3
Ответ eskerro
Ромочка, это ты никому не интересен.
Вы не правы. Чрезвычайно интересен определенным специалистам!
+3
0
+3
В молодости каждый думает что именно его не настигнет старческий маразм.
+3
0
+3
Ответ Kappa Pride
Хелсинкскую*
Вбитую в голову знакомыми ολбанцами☝️
+3
-1
+2
Ответ catcher69
если всё время и всё делать через одно место то конечно это будет не кому не интересно...для начала надо хотя бы уметь управлять спортивной лигой чтобы она была не только жизнеспособна но и интересна и доходна... учитесь у своих западных партнёров и не изобретайте велосипеды с 6 колёсами
Кому учиться то , этому самолюбивому пиарщику что ли , который без фамилии и принадлежности к клану НОЛЬ
+2
0
+2
Готовый тренер на смену Хави.Что Лапорта себе думает, непонятно.
+2
0
+2
ДНК, Барселона... где то я уже это слышал
+2
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