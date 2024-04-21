«Милан» рассматривает Хави, Тухеля, Эмери, Аморима, Де Дзерби, Консейсау на пост тренера
Хави рассматривается «Миланом» как один из кандидатов на пост тренера.
Ранее стало известно, что «Милан» уволит Стефано Пиоли по окончании сезона. Фаворитом на пост тренера «россонери» называли Хулена Лопетеги.
Однако, по данным Sky Sport, в списке миланцев есть и другие имена. Клуб ищет иностранного тренера, хорошо работающего с молодежью, что вписывается в стратегию руководства «Милана».
Генеральный директор Джорджо Фурлани и Златан Ибрагимович, советник владельца итальянского клуба Джерри Кардинале, заняты поисками нового тренера.
Сообщается, что Лопетеги может получить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Однако этот тренер не убеждает ни Кардинале, ни Ибрагимовича.
В «Милане» считают, что новым тренером должен стать амбициозный молодой человек с четким представлением о футболе или заслуженный ветеран с безупречным резюме. Ожидается, что это не будет итальянец – ни Антонио Конте, ни работающий в «Монце» Раффаэле Палладино.
Клуб рассматривает многих европейских специалистов, в том числе Хави, с которым Златан играл вместе и который покидает «Барселону» по окончании сезона, а также Рубена Аморима из «Спортинга».
Возможно также назначение Томаса Тухеля, который оставит пост главного тренера «Баварии» после этого сезона, Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Сержиу Консейсау («Порту»).
И даже тут рациональное зерно есть. Пиоли это не топ-тренер. И если есть хорошая альтернатива, то его можно менять на Аморима или Де Дзерби,. Только тут как и везде, сначала приняли решение его поменять, а уже после рынок щупают. Большие сомнения, что их можно заманить в Серию А даже зарплатой, да и в АПЛ им зарплату больше дадут
приведет какого-нибудь Лалану, и сделает из Милана второй Брайтон.
тем более, что по инсайдам эксперта Ригобера, Де Зерби возглавит Барсу
Видно прям в течении сезона как команда становится все более безыдейной.
Да, сильно подкосили травмы, и чудо что Милан на 2 месте, но нужен свежий воздух. Увы.