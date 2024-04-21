«Милан» рассматривает Хави, Тухеля, Эмери, Аморима, Де Дзерби, Консейсау на пост тренера

Хави рассматривается «Миланом» как один из кандидатов на пост тренера.

Ранее стало известно, что «Милан» уволит по окончании сезона. Фаворитом на пост тренера «россонери» называли .

Однако, по данным Sky Sport, в списке миланцев есть и другие имена. Клуб ищет иностранного тренера, хорошо работающего с молодежью, что вписывается в стратегию руководства « ».

Генеральный директор Джорджо Фурлани и , советник владельца итальянского клуба , заняты поисками нового тренера.

Сообщается, что Лопетеги может получить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Однако этот тренер не убеждает ни Кардинале, ни Ибрагимовича.

В « » считают, что новым тренером должен стать амбициозный молодой человек с четким представлением о футболе или заслуженный ветеран с безупречным резюме. Ожидается, что это не будет итальянец – ни , ни работающий в «Монце» .

Клуб рассматривает многих европейских специалистов, в том числе , с которым Златан играл вместе и который покидает «Барселону» по окончании сезона, а также из «Спортинга».

Возможно также назначение Томаса Тухеля, который оставит пост главного тренера «Баварии» после этого сезона, Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Сержиу Консейсау («Порту»).