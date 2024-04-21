«Милан» рассматривает Хави, Тухеля, Эмери, Аморима, Де Дзерби, Консейсау на пост тренера

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Хави рассматривается «Миланом» как один из кандидатов на пост тренера.

Ранее стало известно, что «Милан» уволит Стефано Пиоли по окончании сезона. Фаворитом на пост тренера «россонери» называли Хулена Лопетеги.

Однако, по данным Sky Sport, в списке миланцев есть и другие имена. Клуб ищет иностранного тренера, хорошо работающего с молодежью, что вписывается в стратегию руководства «Милана».

Генеральный директор Джорджо Фурлани и Златан Ибрагимович, советник владельца итальянского клуба Джерри Кардинале, заняты поисками нового тренера.

Сообщается, что Лопетеги может получить трехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год. Однако этот тренер не убеждает ни Кардинале, ни Ибрагимовича.

В «Милане» считают, что новым тренером должен стать амбициозный молодой человек с четким представлением о футболе или заслуженный ветеран с безупречным резюме. Ожидается, что это не будет итальянец – ни Антонио Конте, ни работающий в «Монце» Раффаэле Палладино.

Клуб рассматривает многих европейских специалистов, в том числе Хави, с которым Златан играл вместе и который покидает «Барселону» по окончании сезона, а также Рубена Аморима из «Спортинга».

Возможно также назначение Томаса Тухеля, который оставит пост главного тренера «Баварии» после этого сезона, Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Сержиу Консейсау («Порту»).

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37 комментариев
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Какой смысл менять Пиоли? Он итак выше головы с таким составом прыгает
+20
-5
+15
Ответ <Inter>
Они реально думают, что Аморим, Тухель и Де Дзерби заинтересованы итальянском чемпионате?
что за бред ты написал? будто в Болонью зовут
+13
0
+13
Можно и Златана поставить, разницы не будет
+9
-1
+8
Ответ gabusto
То же самое про Рому Моуриньо говорили. Милан Пиоли добивается результата в основном за счет индивидуальных действий лидеров - Леау, Тео, Меньян. Если у них игра не пошла, то все, провал. Никакой поставленной игры ни в защите, ни в нападении.
Рома при Моуриньо выше 6 места ни разу не была, уволили и вовсе с 9 места. Такое говорили только персофаны Моура, адекватные люди понимали, что Рома играет в унылый футбол. Милан при Пиоли и скудетто брал и на втором месте идёт с запасом, разные ситуации.

И даже тут рациональное зерно есть. Пиоли это не топ-тренер. И если есть хорошая альтернатива, то его можно менять на Аморима или Де Дзерби,. Только тут как и везде, сначала приняли решение его поменять, а уже после рынок щупают. Большие сомнения, что их можно заманить в Серию А даже зарплатой, да и в АПЛ им зарплату больше дадут
+4
0
+4
Ответ Vlad Kim
Какой смысл менять Пиоли? Он итак выше головы с таким составом прыгает
Вот реально, требований рук-ву не ставит, в ЛЧ попадает. Если хотят большего , то в первую очередь денег тратить на трансферы придётся
+4
-1
+3
Абаскаль ещё свободен
+3
0
+3
Бышовец , он Олимпиаду выигрывал!
+1
0
+1
Только не Хави, пожалуйста!
+9
-8
+1
Говорят ещё Аллегри летом освободится, бгг
+1
0
+1
Мостовой свободен, если что
+1
0
+1
Ответ Vlad Kim
Какой смысл менять Пиоли? Он итак выше головы с таким составом прыгает
То же самое про Рому Моуриньо говорили. Милан Пиоли добивается результата в основном за счет индивидуальных действий лидеров - Леау, Тео, Меньян. Если у них игра не пошла, то все, провал. Никакой поставленной игры ни в защите, ни в нападении.
+3
-3
0
Видимо на лигу Европы наметились
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Ответ Любезный Коссутий
чего в нем нормального? приведет какого-нибудь Лалану, и сделает из Милана второй Брайтон. тем более, что по инсайдам эксперта Ригобера, Де Зерби возглавит Барсу
Мечтай
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Ответ Саша Белов
Чапи сразу на свалку, Тухлый тоже, нормальный вариант это Де Дзерби только
чего в нем нормального?
приведет какого-нибудь Лалану, и сделает из Милана второй Брайтон.

тем более, что по инсайдам эксперта Ригобера, Де Зерби возглавит Барсу
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Ответ Predator87
а чем хави то не угодил?)он то точно посильнее пиоли будет.вон кризисную барсу чемпионом сделал
Тем, что он истерик и догматик с одним стилем игры.
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Ответ Блуждающий странник
Рома при Моуриньо выше 6 места ни разу не была, уволили и вовсе с 9 места. Такое говорили только персофаны Моура, адекватные люди понимали, что Рома играет в унылый футбол. Милан при Пиоли и скудетто брал и на втором месте идёт с запасом, разные ситуации. И даже тут рациональное зерно есть. Пиоли это не топ-тренер. И если есть хорошая альтернатива, то его можно менять на Аморима или Де Дзерби,. Только тут как и везде, сначала приняли решение его поменять, а уже после рынок щупают. Большие сомнения, что их можно заманить в Серию А даже зарплатой, да и в АПЛ им зарплату больше дадут
Да и если говорить о топ тренерах, то кто кроме Конте реально готов прийти? Но Конте милан не потянет, слишком много придётся на трансферы тратить
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Ответ Блуждающий странник
Рома при Моуриньо выше 6 места ни разу не была, уволили и вовсе с 9 места. Такое говорили только персофаны Моура, адекватные люди понимали, что Рома играет в унылый футбол. Милан при Пиоли и скудетто брал и на втором месте идёт с запасом, разные ситуации. И даже тут рациональное зерно есть. Пиоли это не топ-тренер. И если есть хорошая альтернатива, то его можно менять на Аморима или Де Дзерби,. Только тут как и везде, сначала приняли решение его поменять, а уже после рынок щупают. Большие сомнения, что их можно заманить в Серию А даже зарплатой, да и в АПЛ им зарплату больше дадут
Ситуации разные с Моуром. Результаты Пиоли даёт. Вот только не те, что руководству нужны. Но требовать результатов и делать каждый год провальные трансферы тоже уметь надо. Да, в этом году трансферы лучше предыдущего, но по факту пришли баночники челси итд.
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Ответ Vlad Kim
Какой смысл менять Пиоли? Он итак выше головы с таким составом прыгает
Это команда способна на многое, просто Пиоли уже не может выжать больше. Закончились все идеи, игроки не развиваются.

Видно прям в течении сезона как команда становится все более безыдейной.
Да, сильно подкосили травмы, и чудо что Милан на 2 месте, но нужен свежий воздух. Увы.
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Видимо на лигу Европы наметились
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Хави - на отдых.
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Видимо на лигу Европы наметились
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Видимо на лигу Европы наметились
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Надеемся на Златана, что Лопетеги в команде не будет. Это самый неадекватный вариант из возможных. Аморим самый топ вариант, но не будет его в Милане
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В руководстве завёлся вредитель
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Список конечно впечатляет, но вот зачем этим тренерам сам Милан? Чем они будут привлекать этих тренеров? Тем что у них будет возможность потренировать игроков среднего уровня? Если вы им обещаете 200 мультов на трансферы, тогда вопросов нет. А так ...
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А Санька ?
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главное, не Лапитеги и не Аллегри
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