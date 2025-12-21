0

Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска

Андрей Мостовой из «Зенита» выложил фото из отпуска.

На снимке полузащитник позировал в футболке Роналдо сборной Бразилии.

Напомним, игроки «Зенита» ушли в отпуск 8 декабря, 12 января команда соберется в Санкт-Петербурге, а 14 января отправится на сбор в Катар.

Фото: соцсети Андрея Мостового

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Андрея Мостового
Андрей Мостовой
Зенит
премьер-лига Россия
logoстиль
