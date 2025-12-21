Мостовой из «Зенита» выложил фото в футболке Роналдо из отпуска
Андрей Мостовой из «Зенита» выложил фото из отпуска.
На снимке полузащитник позировал в футболке Роналдо сборной Бразилии.
Напомним, игроки «Зенита» ушли в отпуск 8 декабря, 12 января команда соберется в Санкт-Петербурге, а 14 января отправится на сбор в Катар.
Фото: соцсети Андрея Мостового
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Андрея Мостового
