Андрей Мостовой из «Зенита» выложил фото из отпуска.

На снимке полузащитник позировал в футболке Роналдо сборной Бразилии.

Напомним, игроки «Зенита» ушли в отпуск 8 декабря, 12 января команда соберется в Санкт-Петербурге, а 14 января отправится на сбор в Катар.

Фото: соцсети Андрея Мостового