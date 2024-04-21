Иванов правильно не дал пенальти «Краснодару» в игре с «Зенитом». ЭСК считает, что Кержаков не фолил на Алонсо на 97-й

ЭСК поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Краснодар» – «Зенит».

«Быки» дома уступили петербуржцам (1:2) в 24-м туре Мир и отстали на 4 очка от лидера чемпионата России.

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча.

Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с (« ») в собственной штрафной площади в нормальной манере.

По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – говорится в решении ЭСК РФС.

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