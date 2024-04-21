Иванов правильно не дал пенальти «Краснодару» в игре с «Зенитом». ЭСК считает, что Кержаков не фолил на Алонсо на 97-й

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Хуниор Алонсо ЭСК РФС Футбол

ЭСК поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Краснодар» – «Зенит».

«Быки» дома уступили петербуржцам (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ и отстали на 4 очка от лидера чемпионата России.

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча. 

Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Хуниором АлонсоКраснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере. 

По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым. 

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – говорится в решении ЭСК РФС.

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9 комментариев
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По моему тут вообще не должен подниматься вопрос о возможности назначения пенальти
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Против Зенита было назначено куда больше спорных решений. Краснодар зачем-то и здесь сели в лужу. Из народной команды превращаются в шутов буквально за два месяца.
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Ответ Lampo
По моему тут вообще не должен подниматься вопрос о возможности назначения пенальти
Тут Краснодар просто в своём мире живёт
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Жаль, что Зенит опять не стал подавать запрос, после победной игры. Причин то явно больше, чем потешный "фол" Кержакова.
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Ответ евГений
"ряя судьи топят зенит ряя"
Топят. Ах да, ты же игру с Краснодаром не смотрел.
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Называть это фолом - это нужно иметь мозг улитки.
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Ответ евГений
"ряя судьи топят зенит ряя"
Ахахахахах
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