Иванов правильно не дал пенальти «Краснодару» в игре с «Зенитом». ЭСК считает, что Кержаков не фолил на Алонсо на 97-й
ЭСК поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Краснодар» – «Зенит».
«Быки» дома уступили петербуржцам (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ и отстали на 4 очка от лидера чемпионата России.
«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Зенита» на 97-й минуте.
«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 97-й минуте матча.
Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») вступает в единоборство за верховой мяч с Хуниором Алонсо («Краснодар») в собственной штрафной площади в нормальной манере.
По мнению всех членов комиссии, вратарь не нарушает правила игры. В его действиях нет элементов безрассудства, а незначительный контакт между вратарем и соперником происходит по инерции, не влияет на игровые действия нападающего и не является наказуемым.
Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию ввиду отсутствия оснований считать это решение судьи очевидно ошибочным», – говорится в решении ЭСК РФС.
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