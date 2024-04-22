Хави о 2:3 с «Реалом»: «Барселона» играла лучше, создавала больше, контролировала игру и заслуживала победу»
Хави считает, что «Барселона» играла лучше «Реала» (2:3).
«Я горжусь командой. Думаю, мы играли лучше, лучше боролись. Мы играли очень хорошо, создавали больше моментов, хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и заслуживали победить.
Мы потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки. Жаль. Мы заслуживали большего.
Нам остается думать о втором месте. У меня смешанные чувства. Учитывая то, как мы играли, закономерным итогом была бы победа, но есть определенные вещи как у нас самих, так и в работе рефери, которые мы не можем контролировать», – заявил главный тренер «Барселоны».
"На самом деле, сегодня мы были лучше Реала во всем, и Ямал предугадал счёт матча 3-1.
Мы забили три, но судья отнял чистый гол Ямаля, причём победный.
Все видели, что это гол, а кто не видел, тот услышал.
Так же, судья подарил пенальти Реалу, которого не было. Васкес нашёл Кубарси и спровоцировал его молоточком вытянуть ногу - это банальный рефлекс, а не фол.
Гол Беллингема я тоже не считаю легитимным, тк он, как обычно, забил с метра в пустые, поэтому, итоговые 3-1 в нашу пользу и мы в гонке.
Мы были уставшими после трудного матча в ЛЧ, и теперь будем готовиться к финалу ЛЧ против Ман Сити.
В конце я бы хотел добавить, что моя собака на таком газоне даже какать бы не стала.
Ужасное поле."
И на выезде ?
Футбольный тренер только что сказал, что его команда не может контролировать контратаки на свои ворота. Дядя, простите, а вы на лицензию как сдавали?
После финального свистка матча Реал - Барселона пользователь Sports.ru Ригобер был доставлен в больницу с ожогами мягких тканей ягодиц прямо с симпозиума секты БЧК. По информации от инсайдера на мероприятии самые преданные сектанты пытались выяснить насколько корректна будет миграция сектантов в стан болельщиков Баварии на период полуфиналов ЛЧ после знаменитого изнасилования «8:2».
Лучше играли: XG - двукратное преимущество Реала.
Чапи клоун...
Что им придется поддерживать клуб
Который 4 года назад им запихал 8 голов
И еще куча разгромов оформлял Барсе.
Реал - Барса
Явные голевые моменты (opta): 5 - 2
Ожидаемые голы (NPxG): 2.36 - 1.3
Deep Progressions: 17 - 7
Наклон поля (Field Tilt): 50.2% - 49.8%
xThreat: 1.46 - 1.49
xThreat без учета угловых: 1.43 - 0.85
И самое главное, ради чего играют в футбол:
Голы: 3-2