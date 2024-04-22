Хави о 2:3 с «Реалом»: «Барселона» играла лучше, создавала больше, контролировала игру и заслуживала победу»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Хави считает, что «Барселона» играла лучше «Реала» (2:3).

«Я горжусь командой. Думаю, мы играли лучше, лучше боролись. Мы играли очень хорошо, создавали больше моментов, хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и заслуживали победить.

Мы потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки. Жаль. Мы заслуживали большего.

Нам остается думать о втором месте. У меня смешанные чувства. Учитывая то, как мы играли, закономерным итогом была бы победа, но есть определенные вещи как у нас самих, так и в работе рефери, которые мы не можем контролировать», – заявил главный тренер «Барселоны».

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95 комментариев
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Чапи в виртуальной реальности находится.
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Ямаль самый молодой футболист команды, где тренер постоянно 😭и несёт #####
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Хави:

"На самом деле, сегодня мы были лучше Реала во всем, и Ямал предугадал счёт матча 3-1.
Мы забили три, но судья отнял чистый гол Ямаля, причём победный.

Все видели, что это гол, а кто не видел, тот услышал.

Так же, судья подарил пенальти Реалу, которого не было. Васкес нашёл Кубарси и спровоцировал его молоточком вытянуть ногу - это банальный рефлекс, а не фол.

Гол Беллингема я тоже не считаю легитимным, тк он, как обычно, забил с метра в пустые, поэтому, итоговые 3-1 в нашу пользу и мы в гонке.

Мы были уставшими после трудного матча в ЛЧ, и теперь будем готовиться к финалу ЛЧ против Ман Сити.

В конце я бы хотел добавить, что моя собака на таком газоне даже какать бы не стала.

Ужасное поле."
+48
-7
+41
У Реала 2.4 xg а у Барсы 1.3 :) этот клоун хотя бы однажды признается что его команда просто сыграла плохо?
+41
-5
+36
Ответ Александр Суряев
Комментарий скрыт
напрашивается вопрос: зачем убирать пенальти?
+27
-3
+24
О каком закономерном итоге идет речь, если барса с натяжкой играла против уставшего реала? Хави бы научиться принимать всё как есть, недавние слова Гвардиолы в пример.
+25
-3
+22
Хоть и хотелось, что бы он дальше руководил и бил рекорды с барсой, но этот бред уже невозможно слушать
+26
-5
+21
После матча показывали нарезку голевых моментов, у Реала было в два разв больше! Кто был ближе к победе, так это Реал
+21
-3
+18
Ответ Madhamish
А Барса не уставшая вдесятером пытаться переломить игру с ПСЖ?
А они 120 минут отыграли ?
И на выезде ?
+17
-1
+16
Реал вас спокойно переиграл) Легко отыгрываясь. Захотели, вам и 4-5 голов забили бы.
+24
-11
+13
"Мы потеряли очки из-за вещей, которые не могли контролировать, таких как контратаки."

Футбольный тренер только что сказал, что его команда не может контролировать контратаки на свои ворота. Дядя, простите, а вы на лицензию как сдавали?
+12
0
+12
Ответ ScaRy_Clown
Комментарий скрыт
Чапи говорит на языке Газзаева
+12
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+11
Ответ ScaRy_Clown
Комментарий скрыт
Плак))
+14
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+10
🔥МОЛНИЯ🔥
После финального свистка матча Реал - Барселона пользователь Sports.ru Ригобер был доставлен в больницу с ожогами мягких тканей ягодиц прямо с симпозиума секты БЧК. По информации от инсайдера на мероприятии самые преданные сектанты пытались выяснить насколько корректна будет миграция сектантов в стан болельщиков Баварии на период полуфиналов ЛЧ после знаменитого изнасилования «8:2».
+11
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+10
Хави оставайся с тобой весёло
+10
-1
+9
Если бы словосочетание «не умеет достойно проигрывать» было человеком
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Ответ ScaRy_Clown
Комментарий скрыт
Васкес мяч прокинул? прокинул, Выставленная нога была? была, понятно, что если бы он видел перспективу в продолжении атаки, там была возможность не упасть, но по всем правилам пенальти стопроцентный
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Если бы Вини забил бы все свои выходы 1 на 1, счет должен был быть 5-2
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Больше моментов: 5-2 в пользу Реала
Лучше играли: XG - двукратное преимущество Реала.
Чапи клоун...
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Хави игрок конечно великий, но как тренер вообще совесть потерял куда то
+6
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+6
Ответ Кубок Гампера
🔥МОЛНИЯ🔥 После финального свистка матча Реал - Барселона пользователь Sports.ru Ригобер был доставлен в больницу с ожогами мягких тканей ягодиц прямо с симпозиума секты БЧК. По информации от инсайдера на мероприятии самые преданные сектанты пытались выяснить насколько корректна будет миграция сектантов в стан болельщиков Баварии на период полуфиналов ЛЧ после знаменитого изнасилования «8:2».
Прикинуть только
Что им придется поддерживать клуб
Который 4 года назад им запихал 8 голов
И еще куча разгромов оформлял Барсе.
+6
0
+6
Ответ Abdulloh Erkinovich
ущемился?
Команды «голос» не было
+5
0
+5
Ответ Усы Годзиллы
Хави: "На самом деле, сегодня мы были лучше Реала во всем, и Ямал предугадал счёт матча 3-1. Мы забили три, но судья отнял чистый гол Ямаля, причём победный. Все видели, что это гол, а кто не видел, тот услышал. Так же, судья подарил пенальти Реалу, которого не было. Васкес нашёл Кубарси и спровоцировал его молоточком вытянуть ногу - это банальный рефлекс, а не фол. Гол Беллингема я тоже не считаю легитимным, тк он, как обычно, забил с метра в пустые, поэтому, итоговые 3-1 в нашу пользу и мы в гонке. Мы были уставшими после трудного матча в ЛЧ, и теперь будем готовиться к финалу ЛЧ против Ман Сити. В конце я бы хотел добавить, что моя собака на таком газоне даже какать бы не стала. Ужасное поле."
Как же приятно читать такой бред)))
+5
0
+5
Ничего кубок памперса гарантирован. Поэтому сезон бчк можно назвать удачным
+7
-3
+4
Ержан проснись ты обо…ся, ой хави
+6
-2
+4
Винисиус мог к перерыву хет трик делать, о чем он?
+8
-4
+4
Ответ Александр Суряев
Комментарий скрыт
убери голы Барсы и будет разгром)
+3
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наша песня хороша начинай с начала
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Статистика с метриками из тг «футбол в цифрах»:

Реал - Барса
Явные голевые моменты (opta): 5 - 2
Ожидаемые голы (NPxG): 2.36 - 1.3
Deep Progressions: 17 - 7
Наклон поля (Field Tilt): 50.2% - 49.8%
xThreat: 1.46 - 1.49
xThreat без учета угловых: 1.43 - 0.85

И самое главное, ради чего играют в футбол:
Голы: 3-2
+4
-1
+3
Ответ ScaRy_Clown
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За рыданием и хлюпаньем ничего не понятно правда))
+2
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+2
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