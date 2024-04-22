13 голов в матче «Виннипег» – «Колорадо» (7:6) – 3-й результат для стартовых игр первого раунда в истории плей-офф НХЛ

Матч «Виннипег» – «Колорадо» (7:6) вошел в историю плей-офф НХЛ.

«Джетс» обыграли «Эвеланш» (7:6) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

Матч стал третьим по результативности среди всех стартовых игр в первом раунде в истории плей-офф .

Больше шайб было заброшено только в матчах «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» (1982 год, 18 шайб, 8:10) и «Чикаго» – «Детройт» (1985 год, 14 шайб, 9:5).

Кроме того, сегодняшняя игра стала второй в истории плей-офф в целом, где было 2 периода с 6 или более шайбами в исполнении обеих команд (первый и третий игровой отрезки завершились со счетом 3:3). Первой была упоминавшаяся выше встреча «Ойлерс» и «Кингс» в 1982 году.