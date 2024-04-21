«Спартак» уволил Абаскаля, когда он сказал руководству, что у него нет плана по исправлению ситуации («РБК Спорт»)

Стало известно, за что «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста тренера.

Испанец был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал .

был уволен после того, как заявил руководству московского клуба о том, что у него нет плана по исправлению ситуации в команде, утверждают два не связанных между собой источника «РБК Спорт», знакомых с ситуацией.

По их данным, Абаскаль должен был доработать до конца сезона. Однако после поражения от «Сочи» (0:1) в Мир в день рождения тренера ситуация изменилась.

Испанец после матча сказал руководству « », что у него нет понимания и никакого плана, как исправлять ситуацию. При этом у него сохранялась поддержка со стороны команды и руководства, но после того, как Абаскаль заявил руководству, что не видит выхода, последовало увольнение.

Отмечается, что увольнение Абаскаля было решением спортивного директора клуба .

Португалец также наделен полномочиями, которые позволяют ему назначать нового тренера. Ни член совета директоров Павел Жданов, ни президент клуба Александр Матыцын, ни генеральный директор без предложения Амарала или как минимум его поддержки никаких спортивных решений принимать не будут.

После 23 матчей «Спартак» занимает 7-е место в таблице Премьер-лиги, на 12 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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