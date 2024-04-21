«Спартак» уволил Абаскаля, когда он сказал руководству, что у него нет плана по исправлению ситуации («РБК Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия отставки Сочи Гильермо Абаскаль Александр Матыцын Олег Малышев Владимир Слишкович Томаш Амарал Павел Жданов Футбол

Стало известно, за что «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста тренера.

Испанец был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля. Исполняющим обязанности стал Владимир Слишкович.

Гильермо был уволен после того, как заявил руководству московского клуба о том, что у него нет плана по исправлению ситуации в команде, утверждают два не связанных между собой источника «РБК Спорт», знакомых с ситуацией.

По их данным, Абаскаль должен был доработать до конца сезона. Однако после поражения от «Сочи» (0:1) в Мир РПЛ в день рождения тренера ситуация изменилась.

Испанец после матча сказал руководству «Спартака», что у него нет понимания и никакого плана, как исправлять ситуацию. При этом у него сохранялась поддержка со стороны команды и руководства, но после того, как Абаскаль заявил руководству, что не видит выхода, последовало увольнение.

Отмечается, что увольнение Абаскаля было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала.

Португалец также наделен полномочиями, которые позволяют ему назначать нового тренера. Ни член совета директоров Павел Жданов, ни президент клуба Александр Матыцын, ни генеральный директор Олег Малышев без предложения Амарала или как минимум его поддержки никаких спортивных решений принимать не будут.

После 23 матчей «Спартак» занимает 7-е место в таблице Премьер-лиги, на 12 очков отставая от лидирующего «Зенита».

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86 комментариев
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Абаскаль: "Я вас всех отшиваю)"
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А какой может быть план, когда игроки мяч теряют на ровном месте, пас рядом стоящему отдать не могут, я не говорю вообще о дальних передачах, постоянно всё мимо или в аут. Тренер должен строить команду, а не учить игроков азам футбола, это в спортшколе делают и если игроки плохо с этим справляются, вряд ли с ними можно на что-то расчитывать. Команда в последние годы зависила от Промеса, если игра у него не шла, то другие тоже ничего не показывали. Как только Промес присел, игры вообще не стало, на эмоция что-то где-то получалось, а так сплошное разочарование. С этим составом ни один тренер мира на что-то серьёзное в долгосрочной перспективе не сможет претендовать. Барахтаться в середине таблицы, состав за исключением 3-4 человек просто средний.
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Вообще кайф) работник сказал начальству, мол я накосячил, но исправлять не знаю как и получил следом почти миллион евро компенсации 😀
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Ответ Зубы Дзюбы
Интересно о какой ситуации речь? Уж команды типа Сочи и Факела в любой ситуации надо обыгрывать
Сочи и Факел думают так же. В адрес Спартака
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Ответ Евгений Кошелек
А какой может быть план, когда игроки мяч теряют на ровном месте, пас рядом стоящему отдать не могут, я не говорю вообще о дальних передачах, постоянно всё мимо или в аут. Тренер должен строить команду, а не учить игроков азам футбола, это в спортшколе делают и если игроки плохо с этим справляются, вряд ли с ними можно на что-то расчитывать. Команда в последние годы зависила от Промеса, если игра у него не шла, то другие тоже ничего не показывали. Как только Промес присел, игры вообще не стало, на эмоция что-то где-то получалось, а так сплошное разочарование. С этим составом ни один тренер мира на что-то серьёзное в долгосрочной перспективе не сможет претендовать. Барахтаться в середине таблицы, состав за исключением 3-4 человек просто средний.
Чего? У других команд составы что ли сильно лучше? Не считая зенит. Постановка игры команды и есть работа тренера!
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Не отставая на 12 от Зенита, а опережая на 12 очков находящуюся в зоне вылета Балтику
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Бедный Абаскаль, с октября -ноября уже пытался получить компенсацию, но его намеки остались без внимания. Прямым текстом пришлось уже..
+11
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+7
За два года работы, Абаскаль так и не понял, какой у него план )
+9
-3
+6
Интересно о какой ситуации речь? Уж команды типа Сочи и Факела в любой ситуации надо обыгрывать
+17
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+6
Ответ IlyaGrain
Вообще кайф) работник сказал начальству, мол я накосячил, но исправлять не знаю как и получил следом почти миллион евро компенсации 😀
Всем бы так. )
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Всем было ясно, что он все делает, чтобы его уволили и выплатили неустойку🤔
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Сразу видно не прописался он Русской душой!!! Мог бы и дальше стричь бабосики... Всего лишь сказав что план есть, вот вот попрет!!!
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Ответ Алексей Пирогов
Это не оправдывает Абаскаля, тем более если сказал что не видит выхода из ситуации, он как бык из корриды, ничего не видит кроме красной тряпки, а мог бы схему поменять и Джикию в эту схему поставить, но похоже реально сам себя сливал
Какого, блин, Джикию???? Вы уже задолбали с ним. Может мне кто-то объяснить, по каким показателям должен играть Джикия, а не Бабич? Ну, если не считать идиотских - рубаха-парень, за него команда и прочую чушь?
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Ответ Евгений Кошелек
А какой может быть план, когда игроки мяч теряют на ровном месте, пас рядом стоящему отдать не могут, я не говорю вообще о дальних передачах, постоянно всё мимо или в аут. Тренер должен строить команду, а не учить игроков азам футбола, это в спортшколе делают и если игроки плохо с этим справляются, вряд ли с ними можно на что-то расчитывать. Команда в последние годы зависила от Промеса, если игра у него не шла, то другие тоже ничего не показывали. Как только Промес присел, игры вообще не стало, на эмоция что-то где-то получалось, а так сплошное разочарование. С этим составом ни один тренер мира на что-то серьёзное в долгосрочной перспективе не сможет претендовать. Барахтаться в середине таблицы, состав за исключением 3-4 человек просто средний.
Это не оправдывает Абаскаля, тем более если сказал что не видит выхода из ситуации, он как бык из корриды, ничего не видит кроме красной тряпки, а мог бы схему поменять и Джикию в эту схему поставить, но похоже реально сам себя сливал
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Признался в некомпетентности. Хорошо работать с ключами от офиса, сейфа. С людьми всё по-другому. ☹️
+3
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Испанский ноунейм умудрился налюбить почётных начальников Спартака в лице директоров Лукойла. Красноречиво говорит, кто по всей стране занимает высшие руководящие должности
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Просто ржавый понял, что его скоро будут бить, пора делать ноги в испанию, отдыхать-ржать, как он развёл нефтяных барыг
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Это Амарально? Нет, это Слишкович.
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так а зачем ему тогда неустойку выплатили???
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Ну, Абасраль добился своего, получил неустойку. Теперь команду нужно из пепла поднимать.
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Ответ Евгений Кошелек
А какой может быть план, когда игроки мяч теряют на ровном месте, пас рядом стоящему отдать не могут, я не говорю вообще о дальних передачах, постоянно всё мимо или в аут. Тренер должен строить команду, а не учить игроков азам футбола, это в спортшколе делают и если игроки плохо с этим справляются, вряд ли с ними можно на что-то расчитывать. Команда в последние годы зависила от Промеса, если игра у него не шла, то другие тоже ничего не показывали. Как только Промес присел, игры вообще не стало, на эмоция что-то где-то получалось, а так сплошное разочарование. С этим составом ни один тренер мира на что-то серьёзное в долгосрочной перспективе не сможет претендовать. Барахтаться в середине таблицы, состав за исключением 3-4 человек просто средний.
точно, а у Сочи, Факела, Ахмата (которым влетел Спартак) как раз и есть такие игроки, которых не надо ничему учить, они уже всё умеют, поэтому и барахтаются на самом дне таблицы... особенно у Ахмата, который в первую половину сезона выдал серию из 5 поражений подряд, а во второй - 4 поражения подряд... кстати, кс-болелы один в один говорят то же самое после вчерашнего влета гигантам футбольной игры из Ахмата... ЦСКА проиграл, потому что у Ахмата на замену вышли "очень серьезные игроки, каких у ЦСКА нету" - убийственный довод, сродни твоим шикарным наблюдениям....
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Ответ Евгений Кошелек
А какой может быть план, когда игроки мяч теряют на ровном месте, пас рядом стоящему отдать не могут, я не говорю вообще о дальних передачах, постоянно всё мимо или в аут. Тренер должен строить команду, а не учить игроков азам футбола, это в спортшколе делают и если игроки плохо с этим справляются, вряд ли с ними можно на что-то расчитывать. Команда в последние годы зависила от Промеса, если игра у него не шла, то другие тоже ничего не показывали. Как только Промес присел, игры вообще не стало, на эмоция что-то где-то получалось, а так сплошное разочарование. С этим составом ни один тренер мира на что-то серьёзное в долгосрочной перспективе не сможет претендовать. Барахтаться в середине таблицы, состав за исключением 3-4 человек просто средний.
Старая история. Так всегда бывает, когда тренер плохо делает свою работу. Футболисты всегда в таком случае ужасно смотрятся на поле. А вы видели где нибудь, когда футболисты всё отлично делают на поле, но при этом работа тренера ужасна? Обычно если всё отлично на поле, то сразу говорят мол работа тренера видна. А вот надо вдруг у всей команды мяч из ног валится, то это игроки просто так перестали играть.
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Ответ murzzzzzilka
Ага, то есть Абаскаль виноват, что игроки не то что в ворота, они даже при подаче углового не могут хотя бы в борьбу мяч дать? И в том, что один игрок не может другому точный пас сделать, тоже Абаскаль виноват, да?
Может они не туда бегут и открываются и взаимодействия не отлажены? Это ли не работа тренера. А про стандарты, так и подавно!
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Ответ Оригинальный Ник
Испанский ноунейм умудрился налюбить почётных начальников Спартака в лице директоров Лукойла. Красноречиво говорит, кто по всей стране занимает высшие руководящие должности
Комментарий удален модератором
Ответ Groznyi2024
Сочи и Факел думают так же. В адрес Спартака
Объективно - нет. Клуб с ресурсами Спартака должна не замечать на своём пути такие команды. Другое дело, что рыжий довёл команду до такого состояния, что игроки не знают что делать на поле, а соперники не боятся играть против неё в свою игру.
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Может просто бабки понадобились срочно? И он решил сократить время до их получения.
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Ответ Зубы Дзюбы
Там голевых моментов по минимуму было, это не то
Доминировал Спартак, своими глазами смотрел, просто эти бездари из Спартака не могут в створ попасть.
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А Окан Бурук точно сделает Спартак чемпионом, верно? Хорошо, что кандидатом он не является
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Ответ Евгений Скоробогатько
Самое главное: руководство сменилось, а проблемы те же, если не хуже. Всему «миру» было изначально ясно что Абаскаль - это не тренер, но только не руководству Спартака. Я вообще не понимаю откуда такие тренеры берутся. Может конечно Абаскаль, по какой-то линии родственник кого-то из руководства. Тогда понятно …
Испанский еврей. Тедеско был итальянским евреем.
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Ответ alexsem69
За два года работы, Абаскаль так и не понял, какой у него план )
и какой тактики стоило придерживаться
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