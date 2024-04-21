Тарасова об Олимпиаде-2018: «Была привычка, что Медведева вот первая и первая. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Лучше и сейчас нет»

Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Медведевой и Загитовой.

– В противостоянии Медведевой и Загитовой вы как будто были на стороне Жени.

– Ну, может быть, какая-то привычка, что Женя вот первая и первая. За этот вот путь, который она прошла до этого. Она могла выиграть. Это было непринципиально для Загитовой. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Прекрасная.

– Загитова оказалась самой стабильной из девочек Этери. Она же забрала тогда все.

– Лучшее ее прям не было. Лучше и сейчас нет.

– Никогда перебежек не было от тренера к тренеру. Она одна из тех, кто Этери благодарен.

– Она очень хорошо себя ведет. У нее родители очень грамотные.

– Есть ли у нее шансы вернуться в большой спорт?

– Я думаю, никто из них не будет возвращаться, – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малой