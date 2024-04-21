Тарасова об Олимпиаде-2018: «Была привычка, что Медведева вот первая и первая. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Лучше и сейчас нет»
Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Медведевой и Загитовой.
– В противостоянии Медведевой и Загитовой вы как будто были на стороне Жени.
– Ну, может быть, какая-то привычка, что Женя вот первая и первая. За этот вот путь, который она прошла до этого. Она могла выиграть. Это было непринципиально для Загитовой. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Прекрасная.
– Загитова оказалась самой стабильной из девочек Этери. Она же забрала тогда все.
– Лучшее ее прям не было. Лучше и сейчас нет.
– Никогда перебежек не было от тренера к тренеру. Она одна из тех, кто Этери благодарен.
– Она очень хорошо себя ведет. У нее родители очень грамотные.
– Есть ли у нее шансы вернуться в большой спорт?
– Я думаю, никто из них не будет возвращаться, – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.
День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малой
При всем уважение к ТАТ ,но так переобуваться. это как-то не смешно даже
У Татьяны Анатольевны сейчас в рамках одного и того же вопроса через две минуты мнение иное (вспомним недавнее про Дэвис и Смолкина). К сожалению, люди стареют по-разному. Не у всех получается, как у Тамары Москвиной, сохранить острый ум и память в почтенном возрасте.
Забыла, бабушка, что субстанцию лучше не трогать
Что касается Загитовой, она была самой сильной до выхода ТЩК, это правда. Но никак не стабильной. Стабильной была Женя два предшествующих сезона, когда брала всё. Называть стабильностью при отсутствии сильных соперниц старты через раз и подарки золота более слабым, это ну никак не стабильность. ОИ она взяла по делу, я лично всегда это говорила, А. была сильнее и потому что 15 лет, и потому что накануне по два сезона зубрили одно и то же, и еще по многим моментам...По поводу лучше..что вкладывается в сей смысл? Вкусовщина? Техника? Просто лучше? Так не бывает, нужна конкретика - почему. По мне лучше и сильнее ТЩК и В никогда не было. Возможно будет потом, но это действительно было явлением в фк, причем каждой. Даже без золота ОИ(кроме Ани) они всё равно круче всех.