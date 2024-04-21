Тарасова об Олимпиаде-2018: «Была привычка, что Медведева вот первая и первая. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Лучше и сейчас нет»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о противостоянии Медведевой и Загитовой.

– В противостоянии Медведевой и Загитовой вы как будто были на стороне Жени.

– Ну, может быть, какая-то привычка, что Женя вот первая и первая. За этот вот путь, который она прошла до этого. Она могла выиграть. Это было непринципиально для Загитовой. Но выиграла Загитова – она прекрасная. Прекрасная.

– Загитова оказалась самой стабильной из девочек Этери. Она же забрала тогда все.

– Лучшее ее прям не было. Лучше и сейчас нет.

– Никогда перебежек не было от тренера к тренеру. Она одна из тех, кто Этери благодарен.

– Она очень хорошо себя ведет. У нее родители очень грамотные.

– Есть ли у нее шансы вернуться в большой спорт?

– Я думаю, никто из них не будет возвращаться, – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец. 

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малой

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40 комментариев
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Господи, опять переобулась! Сколько же можно?
+21
-9
+12
Тут все прекрасно😂 И про «самая стабильная», и про «не было и нет лучше неё». ТАТ настоятельно не рекомендуется больше давать интервью, все-таки пожилой человек с явными проблемами
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+8
Тарасова решила не добавлять масла в огонь, ответила очень сдержанно. А Стрелец неплохо бы поучить матчасть. Загитова самая стабильная? После первого взрослого сезона у нее по сути была только одна значимая победа - ЧМ, все остальные турниры были откатаны на очень средненький уровень, а некоторые и вовсе провально. Объективно говоря, ее и на том ЧМ не должно было быть. Самые стабильные в команде Этери - объективно Медведева и Щербакова.
+16
-11
+5
Невозможно забыть что говорила Татьяна Анатольевна когда побеждала Евгения на соревнованиях и эмоции её, такие яркие, искренние! И что же случилось сейчас?
+12
-8
+4
Самая стабильная, это шутка от ТАТ такая?
При всем уважение к ТАТ ,но так переобуваться. это как-то не смешно даже
+16
-12
+4
Ответ АВС98
«Лучше её и сейчас нет!», – золотые слова! Алина непревзойдëнная! Недосягаемая! Лучшая!
Недосягаемая? Вспомните ее финальный старт, где ее вынесли не только ТЩК, но и Кихира с Тенелл. Да и на ЧМ-2019 просто повезло, Кихира и Турсынбаева не боролись и сами ей все подарили.
+3
0
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К старости, видимо, уже устала притворяться.
+12
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+3
Ответ АВС98
«Лучше её и сейчас нет!», – золотые слова! Алина непревзойдëнная! Недосягаемая! Лучшая!
В ваших снах))
+4
-2
+2
Ответ Олег Петровв
Да не было никакого противостояния. Просто пересеклись в одной точке прямая, идущая вверх, и прямая, идущая вниз.
Грибищи просто из одного лукошка в другое пересыпали, никаких прямых там не было.
+4
-2
+2
Ответ Аленка_76
Самая стабильная, это шутка от ТАТ такая? При всем уважение к ТАТ ,но так переобуваться. это как-то не смешно даже
Будьте снисходительны
У Татьяны Анатольевны сейчас в рамках одного и того же вопроса через две минуты мнение иное (вспомним недавнее про Дэвис и Смолкина). К сожалению, люди стареют по-разному. Не у всех получается, как у Тамары Москвиной, сохранить острый ум и память в почтенном возрасте.
+2
0
+2
Ответ Ливия
Что ТАТ несет? Испанский стыд. Лучше не было и нет? Это та, что сейчас бабки пускает и падает на единственном тройном? Аня, Алена и Саша были хуже? Чем? Самая стабильная? Да у нее чистых прокатов одних программ за всю спорт карьеру по пальцам. пересчитать.
Саша с Аней видимо просто мимо проходили)
+8
-7
+1
Ответ Ливия
Что ТАТ несет? Испанский стыд. Лучше не было и нет? Это та, что сейчас бабки пускает и падает на единственном тройном? Аня, Алена и Саша были хуже? Чем? Самая стабильная? Да у нее чистых прокатов одних программ за всю спорт карьеру по пальцам. пересчитать.
Причем пальцам одной руки!
+6
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Ответ Гульнара Ахметгалеева
Алина лучшая , лучше и сейчас нет ! Соглашусь с Татьяной Тарасовой .
Тарасова лизнула фанам заги, и те возбудились.
Забыла, бабушка, что субстанцию лучше не трогать
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Ответ Люся Т
Невозможно забыть что говорила Татьяна Анатольевна когда побеждала Евгения на соревнованиях и эмоции её, такие яркие, искренние! И что же случилось сейчас?
Старость
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Ответ Anatiana
Ками не "могла бы" - Ками является ею по факту. Глаз невозможно оторвать от короткой даже этого сезона - в пубертатной форме и с надломленной психикой. Ками - это явление в ФК.
Допингистка ваша ками )
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Загитова - самая стабильная фигуристка Этери? Полный абсурд, учитывая количество ее провальных стартов (ЧМ-18, ЧР-19, ЧЕ-19, ФГП-19). Самая стабильная - безусловно, Медведева, у которой за два взрослых сезона все элементы на минус можно по пальцам одной руки пересчитать, да и в третьем, несмотря на травму, ошибок было не сказать чтобы много. Хотя ее, конечно, не совсем справедливо сравнивать с девочками-квадистками, ибо сложность и риск у них куда выше. Но и из них Алина разве что Трусову по стабильности обходит, ну и из нынешних топов Аделию, возможно. Впрочем, последний вопрос и так с головой выдает полную некомпетентность интервьюера в ФК. Ну а что касается ответов ТАТ, ее переобувания, думаю, уже никого не удивляют.
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Вот про Этери она права, она ей искрене благодарна, без всяких но и набросов. Какие бы странности не были в Милане, эта пауза на первом, неоднозначные набросы от Этери, Алина в отношении тренеров всегда благодарна, корректна.
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Как говорится, жизнь всегда расставит все по своим местам, нужно просто набраться терпения.
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Ответ Katya Romanova
Тут все прекрасно😂 И про «самая стабильная», и про «не было и нет лучше неё». ТАТ настоятельно не рекомендуется больше давать интервью, все-таки пожилой человек с явными проблемами
Тут скорее Стрелец ставила некорректно вопросы. Говорила утверждениями, не разбираясь в предмете.
+2
-1
+1
Ответ Ливия
Что ТАТ несет? Испанский стыд. Лучше не было и нет? Это та, что сейчас бабки пускает и падает на единственном тройном? Аня, Алена и Саша были хуже? Чем? Самая стабильная? Да у нее чистых прокатов одних программ за всю спорт карьеру по пальцам. пересчитать.
Имеется скорее в виду, что никто не выиграл все титулы по юниорам и взрослым как она
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Да уж старость не радость, ТАТ, берегите себя...
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Ответ Artemon1302
К старости, видимо, уже устала притворяться.
Она не притворялась, она всегда лоббировала интересы своих (в том или ином смысле)). Судя по всему, необходимости в этом сейчас нет и можно просто про спорт, благодарность тренерам и прочие непопулярные ныне для обсуждения вещи ).
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Каждый раз ТАТ выдает что-то новенькое, ну ей простительно(иногда), мысли путаются, сказать хочется...
Что касается Загитовой, она была самой сильной до выхода ТЩК, это правда. Но никак не стабильной. Стабильной была Женя два предшествующих сезона, когда брала всё. Называть стабильностью при отсутствии сильных соперниц старты через раз и подарки золота более слабым, это ну никак не стабильность. ОИ она взяла по делу, я лично всегда это говорила, А. была сильнее и потому что 15 лет, и потому что накануне по два сезона зубрили одно и то же, и еще по многим моментам...По поводу лучше..что вкладывается в сей смысл? Вкусовщина? Техника? Просто лучше? Так не бывает, нужна конкретика - почему. По мне лучше и сильнее ТЩК и В никогда не было. Возможно будет потом, но это действительно было явлением в фк, причем каждой. Даже без золота ОИ(кроме Ани) они всё равно круче всех.
+7
-7
0
По сути оказалось Татьяна Анатольевна это разочаровавшаяся фанатка Медведевой . Ведь фанаты не видят недостатков своих идолов . Наконец то Тарасова все высказала объективно . Лучше Алины нет и не было !
+14
-14
0
Тарасова с утра падает с кровати и забывает, что говорила ранее
+12
-12
0
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