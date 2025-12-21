  • Спортс
  Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»

Хлусевич сделал предложение девушке.

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сделал предложение своей девушке Анастасии.

«Она, конечно же, сказала «Да»! Поздравляем пару и желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍» – написали в телеграм-канале «Спартака».

В этом сезоне Хлусевич поучаствовал в 10 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
