Хлусевич сделал предложение девушке. «Спартак» поздравил игрока: «Желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍»
Хлусевич сделал предложение девушке.
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сделал предложение своей девушке Анастасии.
«Она, конечно же, сказала «Да»! Поздравляем пару и желаем им счастья и семейного благополучия! ❤️🤍» – написали в телеграм-канале «Спартака».
В этом сезоне Хлусевич поучаствовал в 10 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
