«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
«Астон Вилла» заинтересована в подписании Марка-Андре тер Стегена.
Английский клуб интересовался состоянием и физической формой вратаря «Барселоны», поскольку обеспокоен положением Эмилиано Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Аргентинский голкипер испытывает проблемы со спиной, которые помешали ему сыграть в некоторых матчах. Кроме того, главный тренер Унаи Эмери в ноябре лишил его второй капитанской повязки в команде на фоне неудачной попытки перейти в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.
Немец в этом сезоне после травмы провел лишь один матч за «Барсу» против «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в Кубке Испании. Ему предстоит решить, стоит ли искать другой клуб до конца сезона, чтобы претендовать на место в сборной Германии, или же остаться в команде Ханси Флика, зная, что он не будет основным вратарем.