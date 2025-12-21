  • Спортс
  • «Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)

«Крузейро» ведет переговоры по Бителло из «Динамо».

«Крузейро» заинтересован в подписании Бителло.

Полузащитник «Динамо» вошел в число игроков, рекомендованных тренером Тите для усиления бразильского клуба.

По данным Goal, «Крузейро» уже начал переговоры о приобретении футболиста.

В сентябре Бителло продлил контракт с «Динамо» до 30 июня 2031 года.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Полная статистика 25-летнего игрока – здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
logoТите
возможные трансферы
logoКрузейро
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
