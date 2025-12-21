«Крузейро» ведет переговоры по Бителло. В хавбеке «Динамо» заинтересован тренер Тите (Goal)
«Крузейро» ведет переговоры по Бителло из «Динамо».
«Крузейро» заинтересован в подписании Бителло.
Полузащитник «Динамо» вошел в число игроков, рекомендованных тренером Тите для усиления бразильского клуба.
По данным Goal, «Крузейро» уже начал переговоры о приобретении футболиста.
В сентябре Бителло продлил контракт с «Динамо» до 30 июня 2031 года.
В текущем сезоне бразилец провел 23 матча, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи. Полная статистика 25-летнего игрока – здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
