  • Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»

Итурральде: Беллингем симулировал на пенальти, Маркао не следил за собой.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил удаление Маркао Тейшейра в выездном матче «Севильи» с «Реалом» (0:2).

Защитник гостей был предупрежден на 37-й минуте матча Ла Лиги за нарушение на Родриго. На 68-й минуте судья Алехандро Муньис Руис показал бразильцу вторую желтую карточку – за то, что он в подкате сбил Джуда Беллингема в центре поля.

Экс-судья считает, что удаление Маркао было правильным решением. По его мнению, ситуация была та же, что и с Родриго, которого он ранее посчитал необходимым удалить: нарушение, за которое была показана желтая карточка, а у него ранее уже была желтая.

«Можно сколько угодно спорить о том, что Родриго следовало удалить... Но ему [Маркао] следовало следить за собой», – заявил Итурральде.

Он также отдельно прокомментировал первую желтую карточку Маркао, перед которой игроки «Реала» требовали вмешательства ВАР и удаления игрока за подкат на Родриго.

«ВАР не вмешался, потому что он не втыкал шипы в ногу. Он не оставлял оставил отметку на ноге, но если бы это случилось…» – отметил Итурральде.

Кроме того, бывший арбитр высказался об отмененном пенальти после падения Беллингема: «Это был не пенальти, он симулировал».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
