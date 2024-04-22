«Реал» обыграл «Барселону» 4 раза подряд, дважды – с крупным счетом

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Футбол

«Реал» в четвертый раз кряду обыграл «Барселону».

Команда Карло Анчелотти одержала победу в матче 32-го тура Ла Лиги со счетом 3:2.

В последний раз каталонцам удавалось избежать поражения в класико 19 марта 2023 года – тогда они победили 2:1. С тех пор «Реал» дважды разгромил «блауграну» (4:0 в Кубке Испании и 4:1 в Суперкубке), а также обыграл в чемпионате – 2:1.

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131 комментарий
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Анчелотти передает привет всем кто глумился над ним в прошлом сезоне и тем кто заявлял, что Хави сильнее него на тренерском поприще. В этом сезоне все встало на свои места. Настоящий корифей тренерского цеха это Анчелотти и это неоспоримый факт. Четыре победы подряд в классико и тотальная доминация. С чемпионством Реал!
+142
-22
+120
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Анчелотти передает привет всем кто глумился над ним в прошлом сезоне и тем кто заявлял, что Хави сильнее него на тренерском поприще. В этом сезоне все встало на свои места. Настоящий корифей тренерского цеха это Анчелотти и это неоспоримый факт. Четыре победы подряд в классико и тотальная доминация. С чемпионством Реал!
Фанатов Барселоны призываю не расстраиваться. Манчестер Сити имеет хорошие шансы стать чемпионом. Ваш сезон ещё может быть спасен!
+106
-17
+89
Риго ты где ?)
+76
-7
+69
Джуд - гроза Каталонии. Три важнейших победных гола в чемпионате прямым соперникам. Всем экспертам "а где же Беллингем?". Джуд - здесь. ¡Hala Madrid!
+72
-12
+60
Анчелотти гений. Столько матчей выпускал Хоселу, когда тот порол, чтобы он наконец-то в решающий момент понял - что пусть лучше даже не пытается пробить по воротам, а пропустит на Джуда)
+44
-3
+41
Достижения Реала в сезоне 2023/2024:

🏆Ла Лига
🏆Суперкубок
⏳1/2 ЛЧ (live..)

Достижения Варсы:

😅 Очередной липовый ЗМ Месси
😁 Ямаль - самый молодой игрок, с кем Барса стала безтрофейником :))
+56
-16
+40
На Каталонии холодно -11
+42
-6
+36
44 минуты назад я написал
"Как же играет великолепно Джуд" и получил минусы, вы реально не видите какой это гениальный игрок? Жаль вас, а у нас ХЭЙ ДЖУД!
+34
-4
+30
Барселоновские нытики заполонили комменты) пенальти чистый, гола не было, плачьте дальше
+32
-8
+24
Ответ Влад Козьминский
Риго ты где ?)
Кумысом горе запивает...
+23
-1
+22
Не совсем понятно почему Лукас Васкес не поучил игрока матча 😳
+13
0
+13
Ответ Abdul Aziz
Комментарий скрыт
🧯 держи бро
+12
0
+12
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Надеюсь ещё с собой верблюда и Климова затянет
+12
-1
+11
Ответ Влад Козьминский
Риго ты где ?)
Выскочит ближе к полуфиналу с немцами,сейчас ей здесь нечего ловить)
+11
0
+11
Плохая неделя для риго))) Скажи адрес , я тебе по почте мазь что -ли вышлю какую нибудь)
+11
-1
+10
Каким же смешным выглядит Хави и его припадки на бровке в сравнении с Анчи. Ему бы поучиться сдержанности, нанять психолога. Голову лечить нужно всё таки
+11
-1
+10
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Анчелотти гений. Столько матчей выпускал Хоселу, когда тот порол, чтобы он наконец-то в решающий момент понял - что пусть лучше даже не пытается пробить по воротам, а пропустит на Джуда)
Гениальный комент просто 🤣🤣🤣
+7
0
+7
Браим Диас включил режим Марадоны!
+7
0
+7
Говорите уже как есть...Реал хозяин Каталонии
+15
-8
+7
Отличный матч, Хави не умеет играть в классико
+5
-1
+4
Ответ Real_v_dushe
Хави оставайся!
Как болельщик Барселоны был бы рад этому, несмотря на все эти насмешки у команды есть прогресс в игре, несмотря на провальные трансферные окна
+4
0
+4
Реал слишком силен. Классная, цельная, уверенная в себе команда.
"Мадрид" на своем месте, заслуженно.
+4
0
+4
Ламин Ямаль - самый молодой игрок......, проигравший 3 классико 😅
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Анчелотти передает привет всем кто глумился над ним в прошлом сезоне и тем кто заявлял, что Хави сильнее него на тренерском поприще. В этом сезоне все встало на свои места. Настоящий корифей тренерского цеха это Анчелотти и это неоспоримый факт. Четыре победы подряд в классико и тотальная доминация. С чемпионством Реал!
Кто в здравом уме может заявлять, что Хави сильнее Папы Карло? Это надо совсем отбитым быть. А "гений" Эрнандеса почти в каждой игре проявляется со знаком минус (я болельщик "блауграны").
+6
-2
+4
Спасибо команде за этот сезон. Нужно сделать работу над ошибками и готовиться к следующему сезону. Эта команда даёт надежду на будущее
+3
0
+3
Интервью Ямаля: я забью, а мы победим 3-1. =)))))))))
+3
0
+3
Забивались списаться с парой сектантов после класико(были высказывания типа победы в лч и победы в класико) – сейчас захожу, оба в бане😁😁😂😂🤭🤭
+4
-1
+3
барса очень плоха. уставший реал на ноге выигрывает матч, который по сути даже не важен. у барсы 0 игры. срочно хави в отставку, пусть новый тренер поработать успеет
+4
-1
+3
Ответ Scary_Clown
Комментарий скрыт
🧯
+3
0
+3
Ответ Азиз Ибодуллаев
44 минуты назад я написал "Как же играет великолепно Джуд" и получил минусы, вы реально не видите какой это гениальный игрок? Жаль вас, а у нас ХЭЙ ДЖУД!
Это фанатики барсы минусуют. Больше в жизни им ничего не остаётся
+4
-1
+3
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