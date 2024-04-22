«Реал» обыграл «Барселону» 4 раза подряд, дважды – с крупным счетом

«Реал» в четвертый раз кряду обыграл «Барселону».

Команда Карло Анчелотти одержала победу в матче 32-го тура со счетом 3:2.

В последний раз каталонцам удавалось избежать поражения в класико 19 марта 2023 года – тогда они победили 2:1. С тех пор « » дважды разгромил «блауграну» (4:0 в Кубке Испании и 4:1 в Суперкубке), а также обыграл в чемпионате – 2:1.