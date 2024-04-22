«Реал» обыграл «Барселону» 4 раза подряд, дважды – с крупным счетом
«Реал» в четвертый раз кряду обыграл «Барселону».
Команда Карло Анчелотти одержала победу в матче 32-го тура Ла Лиги со счетом 3:2.
В последний раз каталонцам удавалось избежать поражения в класико 19 марта 2023 года – тогда они победили 2:1. С тех пор «Реал» дважды разгромил «блауграну» (4:0 в Кубке Испании и 4:1 в Суперкубке), а также обыграл в чемпионате – 2:1.
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Достижения Варсы:
😅 Очередной липовый ЗМ Месси
😁 Ямаль - самый молодой игрок, с кем Барса стала безтрофейником :))
"Как же играет великолепно Джуд" и получил минусы, вы реально не видите какой это гениальный игрок? Жаль вас, а у нас ХЭЙ ДЖУД!
"Мадрид" на своем месте, заслуженно.