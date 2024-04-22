Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ. У него 148 игр в Кубке Стэнли

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф НХЛ в 4-й раз.

Капитан «Вашингтона» провел свой 148-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли – против «Рейнджерс» (1:4, 0-1 в серии первого раунда). 

38-летний форвард ни разу не попал в створ при 7 попытках броска (2 мимо, 5 заблокировано). 

Кубковый матч без бросков в створ стал для него всего 4-м за карьеру. Ранее в список попали игры против «Монреаля» в 2010 году (1-я в серии первого раунда), «Рейнджерс» в 2012 году (5-я игра в серии второго раунда) и «Питтсбурга» в 2018 году (4-я игра в серии второго раунда). 

По числу бросков в створ в матчах плей-офф Александр занимает 10-е место в истории лиги (637 в 148). Лидирует Рэй Бурк (814 в 214). 

Добавим, что в минувшем регулярном чемпионате Овечкин провел 5 игр без бросков в створ, что стало его личным антирекордом за сезон.

18 комментариев
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Переволновался:)))
+15
-4
+11
Ответ Сергей Сорокин
Не поверите. Но большинству все-раано без чего он там остался
Вот как раз большинство в игре и не получилось
+7
-1
+6
Ответ Minsk Belarus
Комментарий удален модератором
А сколько голов он в этом году из офиса забил?)
+7
-1
+6
Ответ Сергей Сорокин
Не поверите. Но большинству все-раано без чего он там остался
Большинству, причем подавляющему, граждан России не то что Овечкин без разницы, им вообще профессиональный спорт не интересен в принципе. Никакой. А вот если брать людей реально интересующихся хоккеем, тут, полагаю, большинству не все равно.
+5
0
+5
Не поверите. Но большинству все-раано без чего он там остался
+25
-21
+4
Ответ newyork13
Дух выходи! ….. эм.., а нет постойте
Дух до осени отдыхает.
+5
-2
+3
Вышел в плей-офф, чтоб переписывать рекорды.
+5
-4
+1
Не задался матч. И у Ови, и у команды
+2
-1
+1
Дух выходи! ….. эм.., а нет постойте
+15
-15
0
Комментарий удален модератором
Вообще весь Вашик бледно сыграл. Не только Овечкин. Но Санька не было видно. Надеюсь, что лысый физрук, что то придумает.
0
0
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Ответ maximus388
Вышел в плей-офф, чтоб переписывать рекорды.
Вышел в плей-офф вопреки логике и с учётом полного развала состава команды по центрам, тоже неплохо
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