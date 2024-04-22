«Атлетико» потерял шансы на чемпионство после победы «Реала» в класико. У команды Симеоне третий сезон подряд без трофеев

«Атлетико» не станет чемпионом Испании в этом году.

В 32-м туре «Реал» дома победил «Барселону» (3:2).

«Сливочные» набрали 81 очко в чемпионате. Таким образом, « », уступивший «Алавесу» (0:2) и идущий на 4-й строчке турнирной таблицы с 61 очком, потерял математические шансы на чемпионство.

Для «рохибланкос» это третий бестрофейный сезон подряд после чемпионства в сезоне-2020/21. Команда Диего Симеоне ранее вылетела в полуфинале Кубка Испании от «Атлетика» (0:1, 0:3), уступила в 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссии» (2:1, 2:4), а в январе проиграла в 1/2 финала Суперкубка Испании «Реалу» (3:5).

На данный момент шансы на титул Ла Лиги сохраняют три клуба – « », « » и « ».