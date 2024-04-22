«Атлетико» потерял шансы на чемпионство после победы «Реала» в класико. У команды Симеоне третий сезон подряд без трофеев

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Суперкубок Испании Жирона Класико Футбол

«Атлетико» не станет чемпионом Испании в этом году.

В 32-м туре Ла Лиги «Реал» дома победил «Барселону» (3:2).

«Сливочные» набрали 81 очко в чемпионате. Таким образом, «Атлетико», уступивший «Алавесу» (0:2) и идущий на 4-й строчке турнирной таблицы с 61 очком, потерял математические шансы на чемпионство.

Для «рохибланкос» это третий бестрофейный сезон подряд после чемпионства в сезоне-2020/21. Команда Диего Симеоне ранее вылетела в полуфинале Кубка Испании от «Атлетика» (0:1, 0:3), уступила в 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссии» (2:1, 2:4), а в январе проиграла в 1/2 финала Суперкубка Испании «Реалу» (3:5).

На данный момент шансы на титул Ла Лиги сохраняют три клуба – «Реал», «Барселона» и «Жирона».

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23 комментария
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Не надо было Симеону сдвигать булки традиционно перед бчк
+22
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+22
Наткнулся в инстаграмме на коммент испанского фаната

😢 Антуан Гризманн в «Атлетико»:

▶ 2015: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2016: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2017: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2018: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2019: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
💥 2019-21: перешел в «Барселону», и «Атлетико» выиграл Ла Лигу
▶ 2022: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2023: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2024: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
+18
0
+18
Жирона должна опустить барсу на 3-место , там их законное место.
+9
-2
+7
Ответ Роман
С Барсой и Жироной будут за второй место сражаться. Это их предел.
Жирона как раз дома с ними будут играть, по привычке 4 должны вколачивать!
+6
0
+6
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И никто не замечал, что Кейн не одинок в своем проклятии?
у Антуана Евро и ЧМ:)
+6
-1
+5
Ответ SergioRamos92
Наткнулся в инстаграмме на коммент испанского фаната 😢 Антуан Гризманн в «Атлетико»: ▶ 2015: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2016: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2017: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2018: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2019: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ 💥 2019-21: перешел в «Барселону», и «Атлетико» выиграл Ла Лигу ▶ 2022: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2023: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2024: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
Легенда танцев
+5
0
+5
Ответ SergioRamos92
Наткнулся в инстаграмме на коммент испанского фаната 😢 Антуан Гризманн в «Атлетико»: ▶ 2015: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2016: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2017: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2018: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2019: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ 💥 2019-21: перешел в «Барселону», и «Атлетико» выиграл Ла Лигу ▶ 2022: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2023: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2024: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
И никто не замечал, что Кейн не одинок в своем проклятии?
+6
-1
+5
С Барсой и Жироной будут за второй место сражаться. Это их предел.
+5
0
+5
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И никто не замечал, что Кейн не одинок в своем проклятии?
Антуан все же хоть какие-то кубки взял
ЛЕ,Суперкубок и самый важный кубок мира(пусть это и сборная)
Кейн то вообще без трофеев(пока еще)
И Барса кстати перед приходом Гризманна брала 2 Ла Лиги подряд.
С ним осилили только кубок Испании
+4
0
+4
Надо было убирать Симеоне в 2016, пересидел аргентинец
+3
0
+3
Вот Симеоне реально везучий человек
Самый высокооплачиваемый тренер в мире.
Может годами ничего не брать(причем сейчас в Ла Лиге далеко не пиковые Реал и Барселона как в 10-ые годы)но его не критикуют.
А до сих пор живут стереотипом что он в Атлетико концы с концами еле сводит
+2
0
+2
В него наверное даже сам Симеоне не верил
+2
0
+2
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
И никто не замечал, что Кейн не одинок в своем проклятии?
Но все же Гризманн Чемпион Мира, а у Кейна совсем сухо, к сожалению😐
+2
0
+2
Этот унылый кусок антифутбола будет вечно вторыми в городе Мадрид.
+1
0
+1
Ответ Green grass
Атлетико и в 2014 брал чемпионство, а в 2013 кубок Испании
Речь об Антуане
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Да там уже все шансы на чемпионство потеряли,Жирона и Барселона тоже. Они только гипотетические.
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Пока Атлетико не обзаведётся качественными центральными защитниками и опорником уровня Де Йонга, претендовать на чемпионство в лиге или еврокубках не представляется возможным. Под такие задачи просто нет состава и это было ясно до начала сезона. Кадры, Карл.
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типа были? пусть молятся чтобы в лч попали с такой игрой
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Ответ KKKKKKK7
у Антуана Евро и ЧМ:)
Не брал он Евро(пока что)
Только серебро 2016
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Ответ ten Hag
Легенда танцев
Антуан топовый игрок
Но блин,реально удивительно
С ним ни разу не взяли Ла Лигу,а тогда списанный Суарес из барсы за 2 сезона взял с Атлетико Ла Лигу
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Ответ SergioRamos92
Наткнулся в инстаграмме на коммент испанского фаната 😢 Антуан Гризманн в «Атлетико»: ▶ 2015: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2016: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2017: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2018: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2019: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ 💥 2019-21: перешел в «Барселону», и «Атлетико» выиграл Ла Лигу ▶ 2022: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2023: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌ ▶ 2024: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
Атлетико и в 2014 брал чемпионство, а в 2013 кубок Испании
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Ответ Green grass
Атлетико и в 2014 брал чемпионство, а в 2013 кубок Испании
Это все было до прихода Гризманна
Видимо не уловил суть
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Ответ madaev
Речь об Антуане
Ну я и говорю, что прям до его прихода команда два года подряд брала трофеи
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