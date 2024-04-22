«Атлетико» потерял шансы на чемпионство после победы «Реала» в класико. У команды Симеоне третий сезон подряд без трофеев
«Атлетико» не станет чемпионом Испании в этом году.
В 32-м туре Ла Лиги «Реал» дома победил «Барселону» (3:2).
«Сливочные» набрали 81 очко в чемпионате. Таким образом, «Атлетико», уступивший «Алавесу» (0:2) и идущий на 4-й строчке турнирной таблицы с 61 очком, потерял математические шансы на чемпионство.
Для «рохибланкос» это третий бестрофейный сезон подряд после чемпионства в сезоне-2020/21. Команда Диего Симеоне ранее вылетела в полуфинале Кубка Испании от «Атлетика» (0:1, 0:3), уступила в 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссии» (2:1, 2:4), а в январе проиграла в 1/2 финала Суперкубка Испании «Реалу» (3:5).
На данный момент шансы на титул Ла Лиги сохраняют три клуба – «Реал», «Барселона» и «Жирона».
😢 Антуан Гризманн в «Атлетико»:
▶ 2015: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2016: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2017: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2018: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2019: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
💥 2019-21: перешел в «Барселону», и «Атлетико» выиграл Ла Лигу
▶ 2022: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2023: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
▶ 2024: Ла Лига ❌ Кубок Испании ❌ ЛЧ ❌
ЛЕ,Суперкубок и самый важный кубок мира(пусть это и сборная)
Кейн то вообще без трофеев(пока еще)
И Барса кстати перед приходом Гризманна брала 2 Ла Лиги подряд.
С ним осилили только кубок Испании
Самый высокооплачиваемый тренер в мире.
Может годами ничего не брать(причем сейчас в Ла Лиге далеко не пиковые Реал и Барселона как в 10-ые годы)но его не критикуют.
А до сих пор живут стереотипом что он в Атлетико концы с концами еле сводит
Только серебро 2016
Но блин,реально удивительно
С ним ни разу не взяли Ла Лигу,а тогда списанный Суарес из барсы за 2 сезона взял с Атлетико Ла Лигу
Видимо не уловил суть