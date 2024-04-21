ЭСК об ударе Джикии в колено Караваеву: «Судья правильно не дал пенальти. Действия не являлись очевидно наказуемыми, манера игры не была безрассудной»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Алексей Сухой Георгий Джикия Вячеслав Караваев ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Зенит» – «Спартак».

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в финал по сумме двух матчей (2:1).

На 78-й минуте матча защитник красно-белых Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой оценить работу арбитра Сухого.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак» №14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошел уже после того, как нападающий завершил свое действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам», – сказано в решении ЭСК РФС.

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100 комментариев
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Я всю жизнь болею за Спартак, но что, черт побери, они там курят???
+71
-2
+69
Экспертно судейская клоунада)
+35
-3
+32
В этом сезоне судьи решили топить Зенит, в каждом матче грубые ошибки против Зенита. Еще и ЭСК прикрывает
+41
-12
+29
Ответ Георгий Кузьмин
Я всю жизнь болею за Спартак, но что, черт побери, они там курят???
Все правильно говорят. Не убили же никого. Вот убьют тогда приходите
+33
-5
+28
Ответ Артём Алёшин
Комментарий скрыт
Нужно смотреть футбол глазами, а не одном известным местом
+25
-5
+20
Честно говоря когда увидел сразу подумал что пенальти, что в РПЛ, что в Еврокубках было куча аналогичных моментов где судьи указывали на точку
+22
-3
+19
Этот орган можно закрывать. Он нужен только для того, чтобы смешить народ. Не более.
+22
-5
+17
Манера игры Джикии в том моменте не была безрассудной?!? Кстати, вчера у ЭСК был профессиональный праздник: день цирка, вот и отпраздновали они.
+17
-3
+14
Лукойл проплатил судейку, а потом выпили чая😅
+17
-7
+10
Ответ Артём Алёшин
Комментарий скрыт
Да, пропустил
+11
-1
+10
Haha, classic
+8
0
+8
Решение ожидаемое, ведь употрблять выражения "ЭСК РФС" и "здравый смысл" в одном предложении просто-напросто нельзя
+9
-1
+8
🤣😂🤣🤦‍♂️🤡
+9
-2
+7
Ответ Георгий Кузьмин
Я всю жизнь болею за Спартак, но что, черт побери, они там курят???
плохую они позицию выбрали отмазывать судей а надо и наказывать
+7
0
+7
Удивительно, как много позволяют Спартаку в матчах с Зенитом. Подыгрывать себе рукой при голе - пожалуйста, бить в колено в своей штрафной - пожалуйста, рисовать офсайдные линии от руки - да ради бога!
+10
-3
+7
Надо зафиксировать это решение на будущее. Теперь при ударе игрока в поле после того, как он уже от избавился от мяча - это фол. А в штрафной площади это не фол.
+6
0
+6
Пхахахахаха 🤣🤣🐷🤣
+7
-1
+6
Формулировки как всегда огонь. Любой умышленный фол можно не считать фолом, ведь такой фол не является безрассудным
+7
-2
+5
Ответ Данко Лазович
Экспертно судейская клоунада)
Эскортно судейская клоунада)
+6
-1
+5
Ответ Георгий Кузьмин
Я всю жизнь болею за Спартак, но что, черт побери, они там курят???
Полностью согласен. Болею за Спартак, но это чистый пенальти.
+4
0
+4
Давно уже не имеет значение то, что фол был после удара по воротам. Удар по колену - это фол. Фол в штрафной - это пенальти.

В результате вот такой работы с судьями Зенит, будучи самой атакующей командой, не пробил в этом сезоне и одного пенальти.
+5
-1
+4
Я теперь жду похожий момент уже против Спартака, чтобы в этой конторе признали, что пенальти есть. Как это было с руками Соболева и Барриоса.
+5
-1
+4
Клятый газпромовский админрерурс...ну что творит, что творит...жуть
+5
-2
+3
Бред. Т.е если с улыбкой на лице подставить подножку, это не пенальти, а если со зверским выражением лица, дотронутся пальцем это безрассудство и пенальти???? Бред. В прачилаз нигде не написано, что нарушение в штрафной может трактоваться от взглядов того или иного судьи на проступок, нарушение оно и есть нарушение, не важно с добродушной улобкой или звериным оскалом.
Все эти нюансы типа, безрассудства, не достаточной силы и т.д придуманы для оправдания коррупции в том или ином виде. Всегда аозникает вопрос, каким динамометром измеряют усилия, когда говорят достаточно или не достаточно для падения.
+4
-1
+3
Хорошо что не сказали что игрок Зенита чуть не покалечил голеностоп Джикии!
Ну клоуны!))))))
+4
-1
+3
Одни ставят, эск говорит правильно, другие не ставят эск опять говорит правильно. Это конец🤦‍♂️
+3
0
+3
Ответ Никита Тулаев
а в чем фол? контакт был после удара. или про оффсайд еще поговорим?
А разве удар по ногам - это не фол? И не важно был он до удара по воротам или после
+4
-1
+3
Гнать метлой поганой кто в открытую своими решениями смеётся над над простыми болельщиками..
+4
-2
+2
Ответ Guus Ivanovich
В этом сезоне судьи решили топить Зенит, в каждом матче грубые ошибки против Зенита. Еще и ЭСК прикрывает
Матч ничего не решал, этот эпизод ни на что не влиял.
Если бы тоже самое произошло в матче чемпионата и пенальти бы поставили и ЭСК одобрила бы решение судей.
+2
0
+2
а когда Зенит последний раз бил пенальти?
+2
0
+2
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