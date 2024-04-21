ЭСК об ударе Джикии в колено Караваеву: «Судья правильно не дал пенальти. Действия не являлись очевидно наказуемыми, манера игры не была безрассудной»
ЭСК РФС поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Зенит» – «Спартак».
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в финал по сумме двух матчей (2:1).
На 78-й минуте матча защитник красно-белых Георгий Джикия, пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено Вячеслава Караваева, после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.
Главный судья Алексей Сухой, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой оценить работу арбитра Сухого.
«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 78-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак» №14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошел уже после того, как нападающий завершил свое действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам», – сказано в решении ЭСК РФС.
В результате вот такой работы с судьями Зенит, будучи самой атакующей командой, не пробил в этом сезоне и одного пенальти.
Все эти нюансы типа, безрассудства, не достаточной силы и т.д придуманы для оправдания коррупции в том или ином виде. Всегда аозникает вопрос, каким динамометром измеряют усилия, когда говорят достаточно или не достаточно для падения.
Ну клоуны!))))))
Если бы тоже самое произошло в матче чемпионата и пенальти бы поставили и ЭСК одобрила бы решение судей.