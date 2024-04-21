ЭСК об ударе Джикии в колено Караваеву: «Судья правильно не дал пенальти. Действия не являлись очевидно наказуемыми, манера игры не была безрассудной»

ЭСК РФС поддержала решение судьи не ставить пенальти в матче «Зенит» – «Спартак».

«Зенит» сыграл вничью со « » (0:0) в ответном полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и вышел в финал по сумме двух матчей (2:1).

На 78-й минуте матча защитник красно-белых , пытаясь прервать прострел Дугласа Сантоса, в прыжке зацепил колено , после чего тот, не сумев точно пробить по воротам, упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

« » обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой оценить работу арбитра Сухого.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игрока обороняющейся команды «Спартак» №14 Георгия Джикии в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №15 Вячеславом Караваевым не являлись очевидно наказуемыми, так как манера вступления в единоборство игрока команды «Спартак» не была безрассудной, контакт со стороны защитника с ногой атакующего игрока произошел уже после того, как нападающий завершил свое действие, пробив мяч в направлении ворот соперника, а степень его воздействия была минимальной и никак не повлияла на действие атакующего игрока, совершившего этот удар по воротам», – сказано в решении ЭСК РФС.