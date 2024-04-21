Карпин о замене Песьякова со «Спартаком»: «Не сказал, что травма не позволяет играть как нужно – в этом ошибка. После второго гола было видно, что он не в порядке»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Матч ТВ Никита Медведев Хесус Медина Футбол

Валерий Карпин объяснил травмой замену Сергея Песьякова в матче со «Спартаком».

В 25-м туре Мир РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Спартаку» (1:5).

На 59-й минуте, перед исполнением пенальти красно-белыми, вместо Сергея Песьякова на поле вышел Никита Медведев. За несколько минут до этого голкипер «Ростова» совершил результативную ошибку, которая привела к голу Хесуса Медины.

– Каким одним словом назвали бы эту игру?

– Бывает.

– Для вас это катастрофа или несчастный случай?

– Несчастный случай.

– Что предопределило такое развитие событий?

– Индивидуальная ошибка. И заключалась она не в том, что вратарь не вынес мяч и не забрал его перед пенальти. [А в том, что он] не сказал, что травма не позволяет играть так как нужно. Но это от большого желания. С одной стороны это хорошо, а с другой нет.

Было видно после второго гола, что с ним не все в порядке. Начали готовить замену. Это было совместное решение, в связке, – сказал главный тренер «Ростова».

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13 комментариев
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Мне было видно, что Песьяков не в порядке ещё лет 10-12 назад.
+100
-7
+93
Упрямый Валера с Джанаевым титул просрал
+36
-3
+33
Спартак 5 ударов в створ - 5 голов
+22
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+18
Тандем Карпин тренер - Песьяков вратарь гарантия зиротитули
+13
-9
+4
Ну и денек. Все три кандидата от сми на пост тренера Спартака пролетели как фанера над Тушино. Причем один сидя в студии умудряется себя закапывать
+6
-2
+4
типичный валера. игроки виноваты от большого желания.
+9
-7
+2
Ответ Не уверен!!
Спартак 5 ударов в створ - 5 голов
На Рустате - 8 ударов в створ.
+3
-1
+2
Крайнего искать последнее дело...
+6
-5
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Делов сегодня натворил.
+1
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Ответ Direct free kick
Тандем Карпин тренер - Песьяков вратарь гарантия зиротитули
Ну в Спартаке у него был любимый игрок Кариока, теперь Песьяков))
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Ответ Elit
типичный валера. игроки виноваты от большого желания.
Типичный Валера, у него всегда он сам виноват
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