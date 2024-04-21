Карпин о замене Песьякова со «Спартаком»: «Не сказал, что травма не позволяет играть как нужно – в этом ошибка. После второго гола было видно, что он не в порядке»

Валерий Карпин объяснил травмой замену Сергея Песьякова в матче со «Спартаком».

В 25-м туре Мир «Ростов» крупно проиграл « » (1:5).

На 59-й минуте, перед исполнением пенальти красно-белыми, вместо на поле вышел . За несколько минут до этого голкипер «Ростова» совершил результативную ошибку, которая привела к голу Хесуса Медины.

– Каким одним словом назвали бы эту игру?

– Бывает.

– Для вас это катастрофа или несчастный случай?

– Несчастный случай.

– Что предопределило такое развитие событий?

– Индивидуальная ошибка. И заключалась она не в том, что вратарь не вынес мяч и не забрал его перед пенальти. [А в том, что он] не сказал, что травма не позволяет играть так как нужно. Но это от большого желания. С одной стороны это хорошо, а с другой нет.

Было видно после второго гола, что с ним не все в порядке. Начали готовить замену. Это было совместное решение, в связке, – сказал главный тренер « ».