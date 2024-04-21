Карпин о замене Песьякова со «Спартаком»: «Не сказал, что травма не позволяет играть как нужно – в этом ошибка. После второго гола было видно, что он не в порядке»
Валерий Карпин объяснил травмой замену Сергея Песьякова в матче со «Спартаком».
В 25-м туре Мир РПЛ «Ростов» крупно проиграл «Спартаку» (1:5).
На 59-й минуте, перед исполнением пенальти красно-белыми, вместо Сергея Песьякова на поле вышел Никита Медведев. За несколько минут до этого голкипер «Ростова» совершил результативную ошибку, которая привела к голу Хесуса Медины.
– Каким одним словом назвали бы эту игру?
– Бывает.
– Для вас это катастрофа или несчастный случай?
– Несчастный случай.
– Что предопределило такое развитие событий?
– Индивидуальная ошибка. И заключалась она не в том, что вратарь не вынес мяч и не забрал его перед пенальти. [А в том, что он] не сказал, что травма не позволяет играть так как нужно. Но это от большого желания. С одной стороны это хорошо, а с другой нет.
Было видно после второго гола, что с ним не все в порядке. Начали готовить замену. Это было совместное решение, в связке, – сказал главный тренер «Ростова».